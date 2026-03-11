Euthanasia: ઈચ્છા મૃત્યુમાં કેવી રીતે વ્યક્તિને મારવામાં આવે ? હરીશ રાણાને મળશે નિષ્ક્રિય મોત, જાણો કેવી હોય મોત આપવાની પ્રક્રિયા

Prev
ઈચ્છા મૃત્યુમાં કેવી રીતે વ્યક્તિને મારવામાં આવે ? હરીશ રાણાને મળશે નિષ્ક્રિય મોત, જાણો કેવી હોય મોત આપવાની પ્રક્રિયા

Euthanasia In India: ભારતમાં પહેલીવાર સુપ્રીમ કોર્ટે નિષ્ક્રિય ઈચ્છા મૃત્યુને મંજૂરી આપી છે. આ કેસમાં 31 વર્ષીય હરીશ રાણા નામના વ્યક્તિ માટે તેના માતા-પિતાએ મૃત્યુની માંગ કરી હતી જેને સુપ્રીમ કોર્ટે મંજૂર રાખી છે. હવે તેના મૃત્યુની પ્રક્રિયા શરુ કરવામાં આવશે. ઈચ્છા મૃત્યુની પ્રક્રિયા કેવી હોય ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:48 PM IST
  • સુપ્રીમ કોર્ટે પહેલીવાર 31 વર્ષીય હરીશ રાણાના કેસમાં પૈસિવ યૂથેનેસિયાન માંગ સ્વીકારી છે.
  • જાણો ઈચ્છા મૃત્યુમાં વ્યક્તિને કેવી રીતે મારવામાં આવે ?
  • ભારતમાં ઈચ્છામૃત્યુનો કાયદો શું છે ?
     

Euthanasia In India: સોશિયલ મીડિયા અને ઈન્ટરનેટ પર ઈચ્છા મૃત્યુનો મુદ્દો છવાયેલો છે. આ ચર્ચા એટલા માટે થઈ રહી છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે પહેલીવાર 31 વર્ષીય હરીશ રાણાના કેસમાં પૈસિવ યૂથેનેસિયાન માંગ સ્વીકારી છે. 31 વર્ષીય હરિશ રાણા છેલ્લા 13 વર્ષથી કોમામાં છે. તેના પરિવારે ઈચ્છા મૃત્યુ માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. જેમાં કોર્ટે હરીશ રાણાને ઈચ્છા મૃત્યુ આપવાની અરજી સ્વીકારી છે. હવે હરીશ રાણાને મૃત્યુ આપવાની પ્રક્રિયા શરુ થશે. 

ઈચ્છા મૃત્યુ એટલે શું ?

ઈચ્છા મૃત્યુ એટલે એવી પ્રક્રિયા જેમાં ગંભીર રીતે બીમાર વ્યક્તિ કે જે સ્વસ્થ થાય તેવી કોઈ આશા જ ન બચી હોય તેવા વ્યક્તિને જાણી જોઈને મોત આપવું. આવો નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવે છે કે વ્યક્તિને વધારે પીડા ભોગવવી ન પડે. જેમકે હરીશ રાણા છેલ્લા 13 વર્ષથી કોમામાં છે. તેના માટે તેના માતા-પિતાએ જ ઈચ્છા મૃત્યુની મંજૂરી માંગી હતી. 

કોણ છે હરીશ રાણા ?

31 વર્ષીય હરીશ રાણા ગાઝિયાબાદનો રહેવાસી છે. વર્ષ 2013 માં હરીશ રાણા પંજાબ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતો હતો. તે સમયે તે હોસ્ટેલના ચોથા માળેથી નીચે પટકાયો હતો. જેના કારણે તેને માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી અને તે કોમામાં સરી પડ્યો હતો. ત્યારથી હરીશ રાણા લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ, ફુડ પાઈપ સહિતની ટ્રીટમેન્ટના આધારે કોમામાં છે. 13 વર્ષથી તેની સ્થિતિમાં સારવાર બાદ પણ કોઈ સુધારો જોવા નથી મળ્યો.

ઈચ્છા મૃત્યુના પ્રકાર 

સક્રિય ઈચ્છામૃત્યુ - આ પ્રક્રિયામાં ડોક્ટર દર્દીને ઘાતક દવાના ઈંજેકશન આપે છે અને દર્દીનું મોત થઈ જાય છે. 

પૈસિવ અથવા નિષ્ક્રિય ઈચ્છામૃત્યુ - આ પ્રક્રિયામાં દર્દીને જીવતો રાખવા માટે જે મશીનનો ઉપયોગ થતો હોય છે જેમકે વેંટિલેટર, ફીડિંગ ટ્યૂબ વગેરે હટાવી દેવામાં આવે છે. તેને આપવામાં આવતી દવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવે છે જેથી દર્દી સ્વાભાવિક રીતે તેની બીમારીના કારણે જ મરી જાય.

ઈચ્છા મૃત્યુમાં વ્યક્તિને કેવી રીતે મારવામાં આવે ?

સક્રિય ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયા

જો વ્યક્તિને સક્રિય ઈચ્છામૃત્યુ આપવાની હોય તો તેને પહેલા બેભાન કરે તેવી દવા આપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ સ્નાયૂ ઢીલા કરે તેવા ઈંજેકશન આપવામાં આવે છે જેથી તેના શ્વાસ અટકી જાય. સક્રિય ઈચ્છા મૃત્યુની પ્રોસેસ 10 મિનિટમાં પુરી થઈ જાય છે અને તેમાં વ્યક્તિને કોઈપણ જાતની તકલીફ થતી નથી.

નિષ્ક્રિય ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયા

નિષ્ક્રિય ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયા ડોક્ટરની દેખરેખમાં થાય છે. જેમાં ડોક્ટર વેંટિલેટર બંધ કરે છે, આર્ટિફિશિયલ ફીડિંગ રોકી દે છે. દર્દીને આપવામાં આવતી દવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. જેના કારણે દર્દી ધીરે ધીરે તેની બીમારીના કારણે જ મોતને ભેટે છે. તેમાં મૃત્યુ માટે કોઈ દવા કે ઈંજેકશન નથી અપાતા.

ભારતમાં ઈચ્છામૃત્યુનો કાયદો શું છે ?

ભારતમાં સક્રિય ઈચ્છા મૃત્યુને અવૈધ અને હત્યા માનવામાં આવે છે. જો કે નિષ્ક્રિય ઈચ્છામૃત્યુની બાબતમાં 2011 ના અરુણા શાનબાગ કેસ અને 2018 ના કોમન કોઝ કેસ પછી સુપ્રીમ કોર્ટે તેને કાયદાકીય દરજ્જો આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટ અનુસાર દર્દી પહેલાથી પોતાની લેખિત વીલ બનાવી શકે છે કે જો તે કોઈકારણોસર કોમામાં સરી પડે તો તેને વેટિંલેટર પર ન રાખવામાં આવે. કોઈપણ મામલો હોય ભારતમાં ઈચ્છા મૃત્યુ માટે મંજૂરી લેવી ફરજિયાત છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

euthanasia

