/Uric Acid: દાળ પર થતા ફીણ ખરેખર શું હોય ? આવી દાળ ખાવાથી યુરિક એસિડ વધે કે નહીં એ પણ જાણી લો

Uric Acid: દરેક ઘરમાં રોજ અલગ અલગ પ્રકારની દાળ બનતી હોય છે. તમે પણ નોટિસ કર્યું હશે કે દાળ બનાવતી વખતે જ્યારે દાળને ઉકાળવામાં આવે ત્યારે તેની ઉપર સફેદ કે ભૂરા રંગના થોડા ફીણ થવા લાગે છે. ઘણા લોકો આ ફીણને ગંદકી માનીને તુરંત કાઢી નાખે છે. તો વળી કેટલાક લોકોનું એવું માનવું હોય છે કે આ ફીણ જો કાઢવામાં ન આવે તો આ દાળ ખાધા પછી યુરિક એસિડ વધે છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ પ્રકારની ઘણી બધી વાતો તમે સાંભળી હશે પરંતુ આ વાત પર વિશ્વાસ કરવાની જરૂર નથી.. આજે તમને જણાવીએ કે દાળ પર થતા ફીણ ખરેખર શું હોય છે અને તેને ખાવાથી યુરિક એસિડ વધે કે ન વધે.
દાળ પર ફીણ શા માટે થાય?
દાળને જ્યારે પાણી સાથે ઉકાળવામાં આવે તો તેમાં રહેલા નેચરલ તત્વો બહાર આવવા લાગે છે. જેમાં સૌથી વધુ સૈપોનિન નામનું તત્વ બહાર આવે છે. જ્યારે આ તત્વ પાણી સાથે ઉકળે છે તો તે ફીણ જેવું દેખાવા લાગે છે. આ ઉપરાંત દાળમાં રહેલું પ્રોટીન અને સ્ટાર્ચ પણ ગરમી લાગે એટલે ઉપર આવે છે અને બધું સાથે મળીને ફોમ એટલે કે ફીણા જેવું દેખાય છે. વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં આ એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે તેમાં કંઈ જ હાનિકારક નથી.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો દાળ ઉપર વધારે પ્રમાણમાં ફોમ થાય તો તેને હટાવી શકાય છે કારણ કે તેમાં તૂટેલા પ્રોટીનની સાથે અશુદ્ધિ પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ જો આ ફોમ હટાવવામાં ન આવે તો પણ દાળ નુકસાન કરતી નથી. એટલે કે દાળમાં ફીણ જોઈને ડરવાની જરૂર નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ તો એવું પણ કહે છે કે દાળમાં થતા ફોમને હટાવો તો પણ ચાલે છે અને ન હટાવો તો પણ ચાલે. કારણ કે તે શરીર માટે હાનિકારક નથી.
દાળ ખાવાથી યુરિક એસિડ વધે ?
હવે બીજો પ્રશ્ન એ છે કે દાળ ઉપરથી ફીણ હોય તેને કાઢ્યા વિના દાળ ખાવામાં આવે તો તેનાથી યુરિક એસિડ વધે ? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે યુરિક એસિડ ન વધે. શરીરમાં યુરિક એસિડ વધવાનું મુખ્ય કારણ પ્યુરીન નામનું તત્વ હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દાળમાં પ્યુરીનની માત્રા ખૂબ જ ઓછી હોય છે. અને દાળમાં જે ફીણ થાય છે તેને યુરિક એસિડ સાથે જોડવું ખોટી વાત છે. યુરિક એસિડ હોય તો પણ પ્રોટીન સહિતના પોષક તત્વ માટે દાળ આહારમાં સામેલ કરી શકાય છે પરંતુ તે પહેલા પોતાના ફેમિલી ડોક્ટરની સલાહ લઈ લેવી. ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી સંતુલિત માત્રામાં દાળ ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે તેનાથી યુરિક એસિડ વધી જતું નથી.
દાળમાં ફીણ ન થાય તે માટે શું કરવું ?
દાળમાં ફીણ થવા તે નેચરલ પ્રક્રિયા છે પરંતુ તેમ છતાં જો તમે ઇચ્છતા હોય કે દાળ બનાવતી વખતે આવી અશુદ્ધિઓ વધારે ન નીકળે તો દાળને બાફતા પહેલા બે થી ત્રણ વખત પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લેવી. ત્યાર પછી પાણીમાં દાળને થોડી મિનિટ પલાળી રાખવી. આમ કરવાથી દાળ ઉકાળતી વખતે તેના પર વધારે ફીણ નહીં બને. તેમ છતાં દાળ ઉકાળતી વખતે જો ઉપર ફોમ દેખાય તો તેને તમે કાઢી પણ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)