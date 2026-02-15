Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Metabolism: મેટાબોલિઝમ એટલે શું ? વજન વધવામાં અને ઘટાડવામાં મેટાબોલિઝમ કેવી રીતે મદદ કરે તે પણ જાણો

Metabolism: જ્યારે પણ વજન ઘટાડવાની વાત આવે ત્યારે તેની સાથે એક શબ્દ સાંભળવા મળે છે અને આ શબ્દ છે સ્લો મેટાબોલિઝમ. તમે પણ ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે સ્લો મેટાબોલિઝમના કારણે વજન વધે, વજન ઘટાડવું હોય તો મેટાબોલિઝણ બુસ્ટ કરો.. તો ચાલો આજે સમજીએ મેટાબોલિઝમ શું છે અને વજન વધ-ઘટ થાય તેમાં મેટાબોલિઝમનો રોલ શું હોય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:46 PM IST
  • મેટાબોલિઝમ ધીમું પડી જવાના કારણો.
  • કઈ એક્ટિવિટીથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય ?
  • મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે તેવો આહાર
     

Trending Photos

Metabolism: મેટાબોલિઝમ એટલે શું ? વજન વધવામાં અને ઘટાડવામાં મેટાબોલિઝમ કેવી રીતે મદદ કરે તે પણ જાણો

Metabolism: મેટાબોલિઝમ એટલે શરીરમાં થતી ચયાપચયની પ્રક્રિયા. ચયાપચયની પ્રક્રિયા દ્વારા જ શરીરને એનર્જી મળે છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા જ ભોજનમાંથી પોષકતત્વો એનર્જીમાં રુપાંતરિત થાય છે અને શરીર એક્ટિવ રહી શકે છે. મેટાબોલિઝમ વજન ઘટાડવા માટેનું કોઈ મીટર કે ખાસ અંગ નથી. મેટાબોલિઝમ જીવતા રહેવા માટે જરૂરી છે. કારણ કે શરીરની દરેક પ્રક્રિયા મેટાબોઝિમ પર આધાર રાખે છે. જેમાંથી વજન ઘટાડવું પણ એક પ્રક્રિયા છે. 

શરીરમાં જ્યારે ચયાપચયની પ્રક્રિયામાં ગડબડ થઈ જાય છે કે તેમાં અસંતુલન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે બોડી તુરંત રીએક્ટ કરે છે. આ રિએકશન અલગ અલગ રીતે જોવા મળે છે. જેમકે મેટાબોઝિમમાં ગડબડ હોય કે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય તો તેના કારણે ભોજનનું પાચન, બ્લડ સર્કુલેશન, બોડીની મૂવમેન્ટ, કોશિકાઓની રીપેર થવાની પ્રક્રિયા, શરીરની કામ કરવાની ક્ષમતા બધું પ્રભાવિત થવા લાગે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સ્લો મેટાબોલિઝમ અને વજન વધવું

સ્લો મેટાબોલિઝમ એવી સ્થિતિ હોય છે જેમાં આપણું શરીર ભોજનમાંથી એનર્જી બનાવવાની પ્રક્રિયા ધીમી કરી નાખે છે. શરીરમાં જતી કેલેરી ધીરે ધીરે શરીર સ્ટોર કરવા લાગે છે અને પેટની આસપાસ ચરબી ઝડપથી જામવા લાગે છે. સ્લો મેટાબોલિઝમ એટલે શરીરની કેલેરી ઓછી ખર્ચ થવી. કેલેરી ઓછી ખર્ચ થાય એટલે શરીરમાં ફેટ બનવા લાગે. ચયાપચય ધીમું હોય તો આહારમાંથી એનર્જી બનવાને બદલે ફેટ બનવા લાગે છે. એટલા માટે એવું કહેવાય છે કે મેટાબોલિઝમ સ્લો હોય તો વજન ઝડપથી વધે છે. 

મેટાબોલિઝમ ધીમું પડી જવાના કારણો

મેટાબોલિઝમ સ્લો થવા પાછળ વ્યક્તિની ઉંમર, તેની હેલ્થ કંડિશન અને જીવનશૈલી પણ જવાબદાર હોય છે. ઘણીવાર શરીરમાં હોર્મોનલ અસંતુલનના કારણે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે. કેટલાક કેસમાં સ્ટ્રેસ અને ઓછી ઊંઘના કારણે મેટાબોલિક ફંકશનમાં ગડબડ થઈ જાય છે. મેટાબોલિઝમ સ્લો હોય ત્યારે વજન વધવા લાગે છે. આ સિવાય સતત થાક, સુસ્તી અનુભવાય છે. આ સિવાય સ્કિન, વાળ અને નખ પર પણ તેની અસર દેખાય છે.

કઈ એક્ટિવિટીથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય ?

મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવા માટે દવાઓ લેવી પડે તે જરૂરી નથી. તમે રોજની કેટલીક એક્ટિવિટીના માધ્યમથી પણ શરીરનું ચયાપચયનું સંતુલન વધારી શકો છો. મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરવા માટે પ્રોટીન યુક્ત આહાર લેવો અને પાણી વધારે પીવું. આ સિવાય સંતુલિત મેટાબોલિઝમ માટે શરીરને મહેનત કરાવવી જરૂરી છે. નિયમિત રીતે વર્કઆઉટ કરવાથી કે કોઈપણ હેવી વ્યાયામ કરવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થઈ શકે છે. તેનાથી ફેટ બર્ન પ્રોસેસ પણ ઝડપી થાય છે. 

મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે તેવો આહાર

શરીરની ચયાપચયની પ્રક્રિયાને બુસ્ટ કરે તેવી કેટલીક વસ્તુઓ પણ છે જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી લાભ થઈ શકે છે. જેમકે મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરવા માટે તમે અળસીના બીજ લઈ શકો છો. આ સિવાય ડ્રાયફ્રુટમાં અખરોટ અને બદામ મેટાબોલિઝમને એક્ટિવ કરવામાં મદદ કરે છે. 

મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવા માટે તમે આહારમાં તજનો સમાવેશ કરી શકો છો. તજનો પાવડર અલગ અલગ વસ્તુઓમાં એડ કરી લેવાથી શુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રહે છે અને મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે. આ સિવાય ખજૂર અને તલ પણ મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરતી હેલ્થી વસ્તુઓ છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
MetabolismHealth TIPSFitness tipsમેટાબોલિઝમ

Trending news