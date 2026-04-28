Mumps: એકલા એકલા ખાય તેને ગાલપચોળિયાં થાય એવું નથી, જાણો ગાલપચોળિયાં થવાનું સાચું કારણ અને તેનો દેશી ઈલાજ
Mumps Causes and Home Remedies: ગાલપચોળિયાં અત્યંત ચેપી રોગ છે. ગાલપચોળિયાં એકલા એકલા ખાવાથી નથી થતા તેનું કારણ એક વાયરસ હોય છે. ગાલપચોળિયાં થયા હોય તો તેને મટાડવા કયા દેશી ઈલાજ અપનાવી શકાય ચાલો જાણીએ.
Mumps Causes and Home Remedies: ગાલપચોળિયાં ચેપી સંક્રમણ છે. મોટાભાગે ગાલપચોળિયાં નાના બાળકોને વધારે થતા હોય છે. પરંતુ આ તકલીફ વયસ્ક લોકોને પણ થઈ શકે છે. ગાલપચોળિયાં થવાનું મુખ્ય કારણ પારામાઈક્સો વાયરસ હોય છે. આ વાયરસનો ચેપ લાગ્યા પછી 14 થી 20 દિવસ પછી ગાલપચોળિયાંના લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. આ લક્ષણો કેવા હોય અને ગાલપચોળિયાનો ઈલાજ ઘરે કેવી રીતે કરવો ચાલો જાણીએ.
ગાલપચોળિયાં થવાનું કારણ
ગાલપચોળીયાં વાયરલ સંક્રમણ છે. જેમાં કાન અને મોં ની વચ્ચે આવેલી પેરોટિડ ગ્રંથી પ્રભાવિત થાય છે. આ ગ્રંથી પ્રભાવિત થાય પછી બે અઠવાડિયા બાદ ગાલપચોળિયાંના લક્ષણનો અનુભવ થાય છે. ગાલપચોળિયાંની તકલીફ દસ દિવસ સુધી રહી શકે છે. ગાલપચોળિયાં ચેપી રોગ છે એટલે કે જેને ગાલપચોળિયાંનો ચેપ લાગ્યો હોય તે વ્યક્તિની નજીક જવાથી પણ આ વાયરસ ફેલાઈ શકે છે. ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના વાસણ, રૂમાલ કે અન્ય વસ્તુઓ વાપરવાથી પણ ગાલપચોળિયાંનું સંક્રમણ ફેલાઈ શકે છે.
ગાલપચોળિયાંના લક્ષણો
ગાલપચોળીયું થયું છે તે તેના લક્ષણો પરથી જાણી શકાય છે. ગાલપચોળિયામાં વ્યક્તિને તાવ આવે, ગળામાં દુખાવો થાય, ખોરાક ગડવામાં તકલીફ થાય. ગાલ અને કાન નીચેના ભાગ પર સોજો આવી જાય છે. ગાલપચોળિયાંમાં માથામાં અને ગળામાં દુખાવો પણ થાય છે. ગાલપચોળીયું ન થાય તે માટે એમએમઆર નામની રસી બાળકોને આપવામાં આવે છે જેમણે આ રસી ન લીધી હોય તેમને ગાલપચોળીયું થવાની શક્યતા વધારે હોય છે.
ગાલપચોળિયાં મટાડવાના ઘરેલુ ઈલાજ
કાળીજીરી
ગાલપચોળીયું મટાડવાનો સૌથી પ્રચલિત ઉપાય છે કાળીજીરી. કાળીજીરીને પલાળીને તેની પેસ્ટ બનાવવામાં આવે છે અને પછી ગાલપચોળીયું થયું હોય તે જગ્યાએ તેનો લેપ લગાડવામાં આવે છે.
મીઠાનો શેક
ગાલપચોડિયાના કારણે ગાલ અને કાનની નીચે સોજો આવી ગયો હોય તો ગરમ પાણી અને મીઠાનો શેક કરી શકાય છે. તેનાથી સોજો અને દુખાવો ઓછો કરવામાં મદદ મળે છે. ગાલપચોળીયું થયું હોય ત્યાં દિવસમાં બે વખત શેક કરવાથી ઝડપથી આરામ થાય છે.
લીમડાના પાનની પેસ્ટ
ગાલપચોળીયું મટાડવા માટે કડવા લીમડાના પાન પણ ઉપયોગી છે. લીમડાના પાનને પાણીથી ધોઈ અને તેની પેસ્ટ બનાવી લો. આ પેસ્ટમાં થોડી હળદર ઉમેરી સોજો હોય તે જગ્યાએ લગાડો. પેસ્ટ સુકાઈ જાય પછી તેને સાફ કરો.. લીમડાના પાનની પેસ્ટ પણ દિવસમાં બે વખત લગાડી શકો છો તેનાથી સોજો ઝડપથી ઉતરે છે.
હરડે
આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી હરડે ગાલપચોડિયાંના ઈલાજમાં ઉપયોગી છે. હરડેમાં એન્ટિ બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે. હરડે સોજો ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે. જો ઘરમાં કોઈને ગાલપચોડિયાં થાય તો હરડે વાટી તેની પેસ્ટ બનાવો અને તેને સોજા પર લગાવી દો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
