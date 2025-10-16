Sitopaladi Churna: સીતોપલાદી ચૂર્ણમાં શું હોય છે ? ઉધરસમાં આ ચૂર્ણ કેવી રીતે લેવાથી ફાયદો કરે જાણો
Sitopaladi Churna Uses and Benefits: બદલતા વાતાવરણમાં ઉધરસ અને કફની સમસ્યા નાના બાળકોથી લઈ મોટાને પણ થઈ જતી હોય છે. આ સમયે થતી ઉધરસ અને કફને મટાડવા માટે આયુર્વેદમાં સીતોપલાદી ચૂર્ણને રામબાણ ગણવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ સીતોપલાદી ચૂર્ણથી થતા લાભ વિશે.
Sitopaladi Churna Uses and Benefits: વાતાવરણમાં ફેરફાર થતો હોય ત્યારે ઉધરસ અને કફની સમસ્યા થાય તે ખૂબ સામાન્ય વાત છે. ઠંડી હવા, ધૂળ, વાયરલ ઈંફેકશન અને તાપમાનમાં થતા ફેરફારના કારણે ગળામાં બળતરા, કફ અને ઉધરસ થાય છે. ઘણીવાર તો ઉધરસ દવા કર્યા પછી પણ મટતી નથી અને દિવસો સુધી પરેશાન થવું પડે છે. તેવામાં આયુર્વેદમાં જણાવેલા કેટલાક પારંપરિક નુસખા ખૂબ અસરદાર સાબિત થઈ શકે છે. આવા જ નુસખામાંથી એક છે સીતોપલાદી ચૂર્ણ. વર્ષોથી સીતોપલાદી ચૂર્ણનો ઉપયોગ થતો આવે છે. આ ચૂર્ણ બાળકો માટે પણ એકદમ સેફ છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સીતોપલાદી ચૂર્ણ આયુર્વેદિક ફોર્મૂલા છે જે મુખ્ય રીતે 5 પ્રાકૃતિક તત્વોથી બને છે. જેમાં મિસરી, વાંસનું સત, પીપળ, એલચી, તજનો સમાવેશ થાય છે. આ વસ્તુઓનું યોગ્ય માત્રામાં મિશ્રણ કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુઓ ગળાની તકલીફ ઓછી કરે છે, કફ પાતળો કરે છે, શ્વાસ નળીને સાફ કરે છે. સાથે જ તેનાથી ફેફસા સાફ થાય છે. આ તત્વોનું મિશ્રણ શરીરની ઈમ્યૂનિટી બુસ્ટ કરે છે અને ઉધરસ તેમજ કફ ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે.
સીતોપલાદી ચૂર્ણ ખાસ તો સુકી ઉધરસ, કફ, ગળામાં તકલીફ, શરદી-ઉધરસ અને વાતાવરણ સંબંધિત એલર્જીમાં ઉપયોગી છે. જે લોકોને વારંવાર ઈફેકશનની સમસ્યા રહેતી હોય તેમના માટે સીતોપલાદી ચૂર્ણ લાભકારી છે. સીતોપલાદી ચૂર્ણ અસ્થમાના શરુઆતી લક્ષણોમાં, તાવ, સાઈનસની સમસ્યામાં પણ ઉપયોગી છે.
સીતોપલાદી ચૂર્ણ લેવાની રીત
સીતોપલાદી ચૂર્ણ લેવાની 2 રીત છે. સીતોપલાદી ચૂર્ણને હુંફાળા દૂધ સાથે લઈ શકાય છે અને તેને મધ સાથે મિક્સ કરીને પણ લઈ શકાય છે. સીતોપલાદી ચૂર્ણ બાળકોને પણ આપી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
