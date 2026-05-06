/ક્યા લોકોને રહે છે પેટના કેન્સરનું જોખમ? જાણો Stomach Cancer ના લક્ષણ અને કારણ

Stomach Cancer Signs: પેટનું કેન્સર સૌથી ખતરનાક કેન્સરોમાંથી એક છે. આ કેન્સરમાં લક્ષણો સામાન્ય હોય છે, જેને સમય રહેતા ઓળખવા જરૂરી છે. અહીં જાણો પેટના કેન્સરમાં ક્યા લક્ષણો જોવા મળે છે.
Stomach Cancer Symptoms: વિશ્વમાં તમામ પ્રકારના કેન્સરમાં પેટનું કેન્સર પાંચમાં સ્થાને આવે છે. આ કેન્સર મહિલાઓથી વધુ પુરૂષોમાં જોવા મળે છે. આ કેન્સરના લક્ષણોને ઓળખવામાં લોકોને સમસ્યા થાય છે કારણ કે તેના લક્ષણ પેટની સામાન્ય સમસ્યા જેવા લાગે છે. પરંતુ આ કેન્સરની સમય રહેતા ઓળખ કરવી જરૂરી છે. તેવામાં આવો જાણીએ ક્યા એવા સંકેત હોઈ શકે છે જે પેટના કેન્સરની ચેતવણી આપે છે અને આ કેન્સર સૌથી વધુ ક્યા લોકોને પ્રભાવિત કરે છે.
એસિડિટી અને છાતીમાં બળતરા
પેટનું કેન્સર પેટની અંદરની પરતમાં થનાર કેન્સર છે. આ કેન્સરનું એક લક્ષણ છે કે તેમાં હંમેશા એસિડિટી રહે છે અને હાર્ટબર્ન એટલે કે છાતીમાં બળતરા થઈ શકે છે.
ગળવામાં સમસ્યા
પેટના કેન્સરમાં ભોજન ગળવામાં સમસ્યા થાય છે. જો આ સમસ્યા સતત ત્રણ-ચાર સપ્તાહ સુધી બની રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
બીમારીનો અનુભવ
પેટના કેન્સરનું એક લક્ષણ છે જેમાં વ્યક્તિને દરેક સમયે બીમારીનો અનુભવ થાય છે. ઘણીવાર ઉલ્ટી થવા લાગે છે. જો ઉલ્ટીમાં લોહી જોવા મળે તો તત્કાલ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
અપચો
પેટના કેન્સરને લીધે ભોજન પચાવવામાં સમસ્યા થવા લાગે છે. થોડું જમો તો પેટ ભરાયેલું લાગે છે.
પેટમાં દુખાવો
કેન્સરને કારણે પેટમાં સારૂ લાગતું નથી અને દુખાવો રહે છે. પેટના ઉપરના ભાગમાં કોઈ દાણો કે ગાંઠ જોવા મળે તો તેની તપાસ કરાવવી જોઈએ.
ક્યા લોકોને રહે છે વધુ ખતરો
જો કોઈને લાંબા સમયથી એચ પાયલોરી સંક્રમણ છે તો પેટ કેન્સરનું જોખમ વધી જાય છે. વધુ નમક અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું સેવન કરવા પર, ધૂમ્રપાન અને દારૂનું સેવન કરવા પર, કોઈના પરિવારમાં ક્યારેય પેટનું કેન્સર રહ્યું હોય, લાંબા સમય સુધી પેટની સમસ્યા કે ડાયટ સારૂ ન હોય તો પેટના કેન્સરનું જોખમ વધે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર લખવામાં અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લો.