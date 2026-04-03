ડાયાબિટીસના દર્દીઓનો ડાયલ પ્લાન કેવો હોવો જોઈએ? જુઓ શું ખાવું અને શું નહીં?
ડાયાબિટીસ એક લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર છે, જેને હળવાશમાં લેવાની ભૂલ ન કરો. પરંતુ તમારી લાઇફસ્ટાઇલમાં થોડો ફેરફાર કરી તમે આ બીમારીને કંટ્રોલમાં રાખી શકો છો.
- આજના સમયમાં સૌથી ગંભીર બીમારી બની ગઈ છે ડાયાબિટીસ
- સુગર કંટ્રોલ કરવા માટે રાખવું પડે છે ડાયટનું ધ્યાન
- લાઇફસ્ટાઇલમાં થોડો ફેરફાર કરી નિયંત્રિત રાખી શકાય છે સુગર લેવલ
ડાયાબિટીસ આજના સમયમાં સૌથી ગંભીર બીમારીઓમાંથી એક બની ગઈ છે, જેને યોગ્ય લાઇફસ્ટાઇલ અને સારા ડાયટ દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે. હંમેશા લોકો દવાઓ પર નિર્ભર થઈ જાય છે, પરંતુ તમારી દરરોજની થાળી બ્લડ સુગરને મેનેજ કરવામાં સૌથી મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. શું ખાવું, કેટલું ખાવું અને ક્યારે ખાવું આ ત્રણેય વાતો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવા માટે મહત્વની છે. જો તમે તમારા ડાયટને લઈને ગુંચવણમાં રહો છો તો અહીં જાણો એક સરળ અને અસરકારક ડાયટ ગાઇડ, જે તમારા સુગરને બેલેન્સ રાખવામાં મદદ કરશે.
શું હોવું જોઈએ ડાયટ?
કાર્બોહાઇડ્રેટ્સઃ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સની બ્લડ ગ્લૂકોઝ લેવલ પર સૌથી વધુ અસર પડે છે, તેથી ડાયાબિટીસ મેનેજમેન્ટ માટે સૌથી જરૂરી છે યોગ્ય કાર્બ્સની પસંદગી. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ડાયટમાં કાર્બ્સની જગ્યાએ કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ અને ઓછા ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સવાળા ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ.
ચોખાની જગ્યાએ રોટલી પસંદ કરો, કારણ કે ચોખાનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ રોટલીથી વધુ હોય છે.
ઘઉંનો લોટ, બાજરાનો લોટ કે ચણાનો લોટ મિક્સ કરી રોટલી બનાવી શકો છો, જેનાથી પોષમ વધી જશે.
જો તમે તમારા ભોજનમાં ભાત સિવાય કંઈ વિચારી શકતા નથી તો સફેદ ભાતની જગ્યાએ બ્રાઉન રાઇસ પસંદ કરો, કારણ કે તેમાં ફાઇબર વધુ હોય છે અને તેનો GI ઓછો હોય છે.
પ્રોટીનઃ ડાયાબિટીસના દર્દીઓના ડાયટમાં પ્રોટીન્સનો હિસ્સો વધુ હોય છે, કારણ કે તે લોહીમાં ગ્લૂકોઝનું સ્તર વધાર્યા વગર ઇંસુલિન પ્રતિક્રિયાને વધારી શકે છે.
તમારા દિવસની શરૂઆત એક ગ્લાસ સ્કિમ્ડ દૂધથી કરો, જેથી તમને સારી માત્રામાં પ્રોટીન મળી શકે.
કાચા શાકભાજી અને પ્રોસેસ કર્યા વગરના અનાજ ખાવો, કારણ કે તેમાં ફાઇબર અને પ્રોટીનની ભરપૂર માત્રા હોય છે.
તમારી થાળીમાં અલગ-અલગ પ્રકારની દાળ રાખો, જેમ કે મગ દાળ, અળદની દાળ, મસૂર દાળ, ચણાદાળ.
તમારા ભોજનમાં ઓછા ફેટવાળી ડેરી પ્રોડક્ટ, માંસ કે પ્રોટીનથી ભરપૂર ફલિયા સામેલ કરો.
જો તમે તમારા પ્રોટીનની માત્રા વધારવા માટે પ્રોટીન સપ્લીમેન્ટ લેવાનું વિચારો છો તો સુગર ફ્રી સલ્પીમેન્ટ પસંદ કરો.
ફળ અને શાકભાજીઃ ડાયાબિટીસ હોવાનો તે મતલબ નથી કે તમારે ફળ ખાવાના નથી. ફળ અને શાકભાજીમાં વિટામિન, મિનરલ, ફાઇબર અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને તેમાં કેલેરી પણ ઓછી હોય છે. તેથી તે તમારા ડાયટનો હિસ્સો બની શકે છે.
તમારે માત્ર તેવા ફળ અને શાકભાજી પસંદ કરવા જેનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ ઓછો હોય, જેથી તમારૂ બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે કે શાકભાજીના જ્યુસની જગ્યાએ આખા ફળ અને શાકભાજીને (સલાડના રૂપમાં) વધુ મહત્વ આપો.
જ્યુસમાં ફાઇબરની કમી થઈ જાય છે અને તેમાં ફળોની સુગર વધુ માત્રામાં હોય છે.
ભોજન કર્યા બાદ તત્કાલ ફળ ન ખાવો, કારણ કે તેનાથી બ્લડ ગ્લૂકોઝનું લેવલ અચાનક વધી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય માહિતીના આધારે આ જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ ઉપાય અજમાવતા પહેલા તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો.
