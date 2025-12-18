હાર્ટ એટેક પછી બચવાની શક્યતા કેટલી છે? ડૉક્ટરે જણાવ્યું તત્કાલ કરો આ કામ, બચી જશે જીવ
Survival After Heart Attack: હાર્ટ એટેકના કેસ સતત વધી રહ્યાં છે. પરંતુ હાર્ટ એટેકથી થનારા મોતની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. લોકોમાં જાગરૂકતા, લક્ષણોની સમય પર ઓળખ અને ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાથી બાર્ટ એટેકમાં જીવ બચાવી શકાય છે.
Trending Photos
Health News: હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે આસપાસના લોકો ચિંતા કરવા લાગે છે. કોઈને અચાનક હાર્ટ એટેક આવે તો ત્યારે શું કરવું તેનો ખ્યાલ આવતો નથી. પરંતુ જો સમજદારીથી અને જલ્દી પગલાં ભરવામાં આવે તો હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ બચવાની સંભાવના વધી જાય છે. હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જો કોઈને હાર્ટ એટેક આવે તો સૌથી પહેલા શું કામ કરવું જોઈએ. હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ કઈ રીતે દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે અને હાર્ટ એટેક આવવા પર બચવાની સંભાવના કેટલા ટકા રહે છે. આ બધા સવાલોના જવાબ આવો ડોક્ટર પાસેથી જાણીએ.
મેદાંતા હોસ્પિટલના ડોક્ટર અમિત કુમાર મલિકે જણાવ્યું કે હાર્ટ એટેક બાદ દર્દીની બચવાની સંભાવના ઘણા કારણો પર નિર્ભર રહે છે, જેમાં સૌથી મહત્વનું છે કે કેટલી જલ્દી સ્વાસ્થ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. હાર્ટ એટેક એક મેડિકલ ઈમરજન્સી છે, જેમાં દરેક મિનિટનો વિલંબ હાર્ટના સ્નાયુઓને સ્થાયી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તત્કાલ મેડિકલ મદદ મળવા પર બચવાની સંભાવના વધી જાય છે
છેલ્લા બે દાયકામાં હાર્ટ એટેક બાદ મૃત્યુદરમાં ઉલ્લેખનીય ઘટાડો થયો છે. તેનું મુખ્ય કારણ આધુનિક સ્વાસ્થ્ય સુવિધાની ઉપલબ્ધતા જેમ કે સમય પર એન્જિયોપ્લાસ્ટી, સારી દવાઓ, આઈસીયુની સુવિધા અને ઈમરજન્સી કાર્ડિયક કેર સિસ્ટમ મજબૂત થવી છે. તેમ છતાં હાર્ટ એટેકના મામલામાં લગભગ 5થી 10 ટકા સુધી મૃત્યુ દર રહે છે.
હાર્ટ એટેકમાં ગોલ્ડન ઓવર છે મહત્વની
જો દર્દીને લક્ષણ શરૂ થતાં પહેલા 'ગોલ્ડન ઓવર'ની અંદર હોસ્પિટલ પહોંચાડી દેવામાં આવે તો તેની બચવાની સંભાવના વધી જાય છે. આ સાથે જીવનશૈલીમાં સુધાર, નિયમિત તપાસ અને લક્ષણોની સમય પર ઓળખ હાર્ટ એટેકથી થનારા જોખમને ઘટાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
સીપીઆર આપી બચાવી શકાય છે જીવ
જ્યાં સુધી મેડિકલ હેલ્પ ન મળી જાય ત્યાં સુધી સીપીઆર આપી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે. સીપીઆરની ટેક્નિક બધાને આવડવી જરૂરી છે. તેનાથી હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ દર્દીનો જીવ બચાવવાની સંભાવના વધારી શકાય છે.
ડિસ્ક્લેમર
આ સ્ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી માત્ર સામાન્ય માહિતી છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા માટે હંમેશા ડોક્ટરની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે