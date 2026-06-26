/ડાયાબિટીસનું સૌથી પહેલું લક્ષણ શું છે? 90% લોકો કરે છે આ મોટી ભૂલ!

Diabetes Symptoms: ડાયાબિટીસ એક એવી સ્થિતિ છે જે વ્યક્તિ સાથે જીવનભર રહે છે. ડાયાબિટીસ ક્યારેય સંપૂર્ણપણે મટાડતો નથી, પરંતુ વ્યક્તિ તેને કંટ્રોલ કરવાનું શીખે છે. તેથી, ડાયાબિટીસના શરૂઆતમાં લક્ષણોને ઓળખવા અને તેને નિયંત્રિત કરવા અને ગૂંચવણો વિકસાવવાથી અટકાવવાનું મહત્વપૂર્ણ છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલ પોડકાસ્ટમાં, વરિષ્ઠ ડાયાબિટીસ નિષ્ણાત ડૉ. બ્રિજમોહન અરોરાએ ડાયાબિટીસના શરૂઆતના લક્ષણોને કેવી રીતે ઓળખવા તે સમજાવ્યું.
ડાયાબિટીસના શરૂઆતના લક્ષણો
ડોક્ટરો કહે છે કે ડાયાબિટીસનું મુખ્ય અને પ્રારંભિક લક્ષણ થાકમાં વધારો છે. આનાથી ઊંઘમાં વધારો થાય છે. ખાસ કરીને ખાધા પછી, વ્યક્તિ થાક અનુભવે છે.
ખાધા પછી દુખાવો
ડાયાબિટીસના લક્ષણોમાંનું એક ખાધા પછી લીવર પાસે હળવો દુખાવો છે. પેટ ભરેલું અને ભારે લાગે છે. આ સ્થિતિ વ્યક્તિને એવું વિચારી શકે છે કે તેણે વધુ પડતું ખાધું છે. આ ત્યારે થાય છે, જ્યારે તે ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકારના તબક્કામાં પ્રવેશ કરી રહ્યો હોય છે.
આ 3 સમસ્યાઓ થાય છે શરૂ
શરૂઆતમાં ડાયાબિટીસમાં ત્રણ પ્રકારના પોલીયુરિયા હોય છે: પોલીયુરિયા (વધુ પડતું પેશાબ), પોલીફેજીયા (વધુ પડતી ભૂખ), અને પોલીડિપ્સિયા (વધુ પડતી તરસ).
આંખની સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે
ડાયાબિટીસ સાથે આંખોની સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. બ્લડ સુગરનું સ્તર વધે ત્યારે ઝાંખી દ્રષ્ટિ થઈ શકે છે.
ઈજાઓ મટાડતી નથી
ડાયાબિટીસમાં ઈજાઓ ઘણીવાર મટાડવામાં મુશ્કેલી પડે છે. કાપ અને ઘા ઝડપથી મટાડતા નથી. આ ચેતાને નુકસાન અથવા નબળા રક્ત પરિભ્રમણને કારણે હોઈ શકે છે.
ડૉક્ટરને ક્યારે મળવું
જો તમને તમારા શરીરમાં આ સમસ્યાઓ દેખાય, તો તમારે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. ડોક્ટર ડાયાબિટીસ વિશે તમને વધારે માહિતી આપી શકે છે.
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