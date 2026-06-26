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ડાયાબિટીસનું સૌથી પહેલું લક્ષણ શું છે? 90% લોકો કરે છે આ મોટી ભૂલ!

Diabetes Symptoms: ડાયાબિટીસ શરીરમાં વિવિધ લક્ષણોનું કારણ બને છે. આ લક્ષણો ડાયાબિટીસની શરૂઆત સૂચવે છે. જાણો શરૂઆતમાં કયા લક્ષણો દેખાય છે અને ક્યારે ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:31 PM IST
ડાયાબિટીસનું સૌથી પહેલું લક્ષણ શું છે? 90% લોકો કરે છે આ મોટી ભૂલ!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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