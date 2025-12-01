ડાયાબિટીસનું પહેલું લક્ષણ શું છે? સવારે ઉઠતાની સાથે જ જોવા મળે છે આ સંકેત, તત્કાલ બ્લડ સુગરની તપાસ કરાવો
Diabetes First Symptoms Morning: લોહીમાં સુગરની માત્રા વધવા પર ઘણા લક્ષણ જોવા મળે છે. ડાયાબિટીસ હોવા પર તમને પ્રથમ લક્ષણ પેશાબ સાથે જોડાયેલું જોવા મળે છે. આ સિવાય સવારના આ લક્ષણ પણ ડાયાબિટીસ તરફ ઈશારો કરે છે.
Health News: ડાયાબિટીસ એક ખતરનાક બીમારી છે, જેને સાયલન્ય કિલર પણ કહેવામાં આવે છે. ઘણીવાર લોકોને ખબર પડતી નથી કે તેનું બ્લડ સુગર વધી રહ્યું છે. ડાયાબિટીસમાં ઇંસુલિન ઘટવા લાગે છે, જેનાથી લોહીમાં સુગરની માત્રા વધી જાય છે. ડાયાબિટીસને ખતરનાક માનવામાં આવે છે કારણ કે તે શરીરના બીજા અંગોને ધીમે-ધીમે નુકસાન પહોંચાડે છે. છેલ્લાં કેટલાક વર્ષમાં ભારત ડાયાબિટીસની રાજધાની બની ગયું છે. માત્ર મોટી ઉંમરના લોકો નહીં હવે યુવાઓ પણ તેની ઝપેટમાં આવી રહ્યાં છે. બાળકોનું સુગર લેવલ હાઈ રહેવા લાગ્યું છે. બાળકો અને યુવા ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસના શિકાર બની રહ્યાં છે. 40 ઉંમર બાદ મોટા ભાગના લોકો ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસનો શિકાર બને છે. સમય પર પગલાં ભરવાથી ડાયાબિટીસથી થનારા નુકસાનથી બચી શકાય છે. તે માટે ડાયાબિટીસના લક્ષણોની ઓળખ કરવી જરૂરી છે. ડાયાબિટીસનું પ્રથમ લક્ષણ શું છે અને સવારના સમયે શરીર શું સંકેત આપે છે, જેનાથી ડાયાબિટીસની માહિતી મળે છે.
ડાયાબિટીસનું પ્રથમ લક્ષણ
ડોક્ટરો પ્રમાણે ડાયાબિટીસનો પ્રથમ સંકેત છે વારંવાર પેશાબ લાગવો, ખાસ કરી રાત્રે વારંવાર પેશાબ જવાનું વધી જાય છે. બ્લડ સુગર વધવા પર કિડની ઝડપથી કામ કરે છે, જેનાથી વારંવાર પેશાબ લાગે છે. આ સિવાય ડાયાબિટીસના દર્દીઓને વધુ તરસ અને ભૂખ લાગે છે. ગળું શુષ્ક રહે છે તો વધુ પાણી પીવે છે, જેથી વારંવાર પેશાબ જવું પડે છે.
ડાયાબિટીસમાં સવારે શું લક્ષણનો અનુભવ થાય છે?
મોઢુ સુકાઈ જવું- જો તમને સવારે તરસ લાગે, ગળું સુકાઈ જાય અને રાત્રે પણ તે ચાલુ રહે, તો આ હાઈ બ્લડ સુગરનો સંકેત હોઈ શકે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ સવારે હાઈ બ્લડ સુગરના કારણે ગળું સુકાઈ જાય છે.
ઝાંખી દ્રષ્ટિ - ઘણીવાર સવારે દ્રષ્ટિ ઝાંખી થઈ જાય છે. આ હાઈ બ્લડ સુગરના કારણે હોઈ શકે છે. ડોકટરો કહે છે કે ડાયાબિટીસ તમારી આંખોને અસર કરે છે અને દ્રષ્ટિ ગુમાવી શકે છે. ક્યારેક, તમારી આંખો સામે અંધારું દેખાય છે, અને સવારે દ્રષ્ટિ ઝાંખી થઈ જાય છે. મોટા લેન્સને કારણે ઝાંખી દ્રષ્ટિ થાય છે.
થાક લાગવો - જો તમે આખી રાતની ઊંઘ પછી ખૂબ થાકેલા અને નબળાઈ અનુભવો છો, તો આ ડાયાબિટીસને કારણે હોઈ શકે છે. હાઈ બ્લડ સુગર સવારે થાક અને તણાવનું કારણ બની શકે છે, જેને ઘણા લોકો અવગણે છે. તમારે ચોક્કસપણે તમારા સુગર લેવલની તપાસ કરાવવી જોઈએ.
હાથ ધ્રૂજવાઃ સવારે ઉઠી હાથ ધ્રૂજવા લાગે છે તો આવા લક્ષણ હાઈ બ્લડ સુગર તરફ ઇશારો કરે છે. જ્યારે સુગર લેવલ 4 mmol થી ઓછું થઈ જાય તો ભૂખ લાગવી, હાથમાં ઝણઝણાટ, પરસેવો આવવા જેવા લક્ષણ જોવા મળે છે. જો તમને પણ આવા કોઈ લક્ષણનો અનુભવ થાય તો ડોક્ટરની સલાહ લો અને તમારૂ સુગર લેવલ ચેક કરાવો.
આ સ્ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી માત્ર સામાન્ય માહિતી છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા માટે હંમેશા ડોક્ટરની સલાહ લો.
