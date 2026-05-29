/આંતરડાના કેન્સરથી બચવું હોય તો આજથી જ શરૂ કરી દો આ 5 કામ, ડોક્ટરે કહ્યું, ઓછું થશે જોખમ

Colon Cancer Symptoms: આંતરડાનું કેન્સર જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. તેવામાં આંતરડાના કેન્સરથી બચવા માટે કેટલીક જરૂરી વાતોને ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. ડોક્ટરની સલાહ તમારી મદદ કરશે.
Colon Cancer: આંતરડાનું કેન્સર એક ગંભીર કેન્સર છે, જે નાના આંતરડા કે મોટા આંતરડામાં થઈ શકે છે. આ કેન્સર આંતરડામાં વિકસિત થઈ ધીમે-ધીમે શરીરના અન્ય હિસ્સાને પ્રભાવિત કરી શકે છે. વધુ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, જંક ફૂડ, ધૂમ્રપાન કે દારૂનું સેવન કરવાથી, ફાઇબરની ઉણપવાળા ભોજનથી આંતરડાનું કેન્સર થઈ શકે છે. તેવામાં ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ ડો. સૌરભ સેઠીએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલથી પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે આંતરડાના કેન્સરથી બચવા માટે કઈ પાંચ વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.
આંતરડાના કેન્સરથી બચવા માટે કરો આ કામ
ડો. સૌરભ સેઠીનું કહેવું છે કે ત્રણ એવા કામ છે જેને દરરોજ કરવામાં આવે તો તમે કોલન કેન્સરના ખતરાથી બચી શકો છો.
ફાઇબરનું સેવનઃ દરરોજ ઓછામાં ઓછા 30 ગ્રામ ફાઇબરનું સેવન જરૂર કરો. પ્રતિ 10 ગ્રામ ફાઇબરના સેવનથી કોલોરેક્ટલ કેન્સરનો ખતરો 7 ટકા સુધી ઓછો થઈ શકે છે.
પ્રોસેસ્ડ મીટ ન ખાવોઃ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન તરફથી સૌથી વધુ કેન્સર ફેલાવવાના લિસ્ટના ગ્રૂપ 1માં આવે છે પ્રોસેસ્ડ મીટનું સેવન. આ સિવાય લાલ મીટ પણ કેન્સરના ખતરાને વધારનાર ફૂડમાં સામેલ છે.
એક્ટિવ રહોઃ ડોક્ટરની સલાહ છે કે ખુદને સક્રિય રાખવાનો પ્રયાસ કરો. એક્ટિવ રહેવા પર કે એક્સરસાઇઝ કરવા પર ગટ સાફ રહે છે અને શરીરમાં ગંદકી જામતી નથી. તેનાથી કાર્સિનોજેન એક્સપોઝરથી આંતરડા બચી રહે છે.
દારૂનું સેવનઃ દારૂ ન પીવો જોઈએ અને જો સેવન કરો છો તો ખુબ ઓછી માત્રામાં કરો, કારણ કે તે કેન્સરનો ખતરો વધારે છે.
કોલોનસ્કોપી કરાવવીઃ 45 વર્ષના થી ગયા છો તો કોલોનસ્કોપી જરૂર કરાવો. કેન્સરના લક્ષણ જોવા મળે તો તપાસ કરાવો.
આંતરડાના કેન્સરના લક્ષણ
લાંબા સમયથી પેટમાં દુખાવાનો અનુભવ થવો
પેટના નીચલા ભાગમાં દુખાવો થવો
મળમાં લોહી આવવું
વારંવાર ઝાડા થવા કે કબજીયાત રહેવી
ભૂખ ઓછી લાગવી
નબળાઈ કે થાકનો અનુભવ થવો
અચાનક વજન ઓછું થવા લાગવું.
ક્યા લોકોને ખતરો વધુ રહે છે
જે લોકોની ઉંમર વધુ છે, પરિવારમાં કોઈને કોલોરેક્ટલ કેન્સર રહ્યું છે. લાંબા સમયથી આંતરડાનો રોગ હોય, મેદસ્વિતા કે ડાયાબિટીસથી ગ્રસ્ત લોકોને આંતરડાના કેન્સરનો ખતરો વધુ રહે છે.
કઈ રીતે આંતરડાના કેન્સરની તપાસ થાય છે
આંતરડાના કેન્સરની તપાસ માટે કોલોનસ્કોપી, સીટી સ્કેન, બાયોસ્પી, બ્લડ ટેસ્ટ કે સ્ટૂલ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે.