Type 1 Diabetes: ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ એટલે શું ? જાણો તેના લક્ષણ અને બચાવ માટેના ઉપાયો
Type 1 Diabetes Symptoms: ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ શબ્દ તમે પણ ઘણીવાર સાંભળ્યો હશે પરંતુ ઘણા લોકોને ખબર નથી હોતી કે આ ડાયાબિટીસ કેવી રીતે થાય છે અને તેમાં શું કરવું અને શું નહીં. તો ચાલો આજે તમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ વિશે જરૂરી તમામ જાણકારી આપીએ.
Type 1 Diabetes Symptoms: ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ એવી સ્થિતિ છે જેમાં શરીર સંપૂર્ણ રીતે ઇન્સ્યુલિન બનાવવાનું બંધ કરી દે છે. ઇન્સ્યુલિન વિના ગ્લુકોઝ કોશિકાઓમાં જતું નથી અને રક્તમાં જમા થવા લાગે છે. આ સમસ્યા મોટાભાગે બાળકોમાં અને કિશોરોમાં જોવા મળે છે. તેને ઓટો ઇમ્યુન ડિઓર્ડર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે શરીર પોતાના જ પેનક્રિયાની બીટા કોષિકાઓ પર હુમલો કરી દે છે. ધીરે ધીરે ઇન્સ્યુલિનનું સ્તર ઘટી જાય છે અને અંતમાં લગભગ શૂન્ય થઈ જાય છે. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસની ઘણી વખત શરૂઆતમાં થોડું ઇન્સ્યુલિન બનતું હોય છે પરંતુ ધીરે ધીરે બનતું બંધ થઈ જાય છે.
ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ એટલે શું ?
ઈમ્યૂન સિસ્ટમ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં વાયરસ અને બેક્ટેરિયાથી શરીરની સુરક્ષા કરે છે. પરંતુ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસમાં ભૂલથી બીટા કોષિકાઓને જ હાનિકારક સમજી લેવામાં આવે છે તેને ઓટો ઇમ્યુન એટેક કહેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં ઇમ્યુન સેલ્સ ધીરે ધીરે બીટા કોષિકાઓને ખતમ કરે છે. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ જીનેટિક પ્રવૃત્તિનું સૌથી મોટું કારણ માનવામાં આવે છે. એટલે કે જો પરિવારમાં કોઈને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ હોય તો બાળકોને થવાનું રિસ્ક વધી જાય છે.
ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસના લક્ષણ
ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસના શરૂઆતથી લક્ષણમાં વધારે પડતી તરસ લાગે છે અને વારંવાર પેશાબ જવું પડે છે. વજનમાં પણ ઝડપથી ઘટાડો નોંધાય છે અને ભૂખ વધારે લાગે છે. ત્વચા ડ્રાય થઈ જાય છે અને થાકનો અનુભવ થાય છે. મૂડ પણ બદલવા લાગે છે. જો કોઈ ઈજા થાય તો ઝડપથી રૂઝાતી નથી અને દ્રષ્ટિ પણ ધુંધળી થઈ શકે છે. બાળકોમાં ઉલટી અને પેટનો દુખાવો પણ ડાયાબિટીસનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. જો આવા લક્ષણ જણાય તો તુરંત જ ટેસ્ટ કરાવી લેવા.
ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસમાં કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?
આયુર્વેદમાં આ સમસ્યાને યુવાવસ્થા જન્યમધુમેહ કહેવામાં આવે છે. ઓજની ખામી, અગ્નિની નબળાઈ અને પ્રતિરક્ષા અસંતુલનના કારણે આ સમસ્યા જન્મેછે. ઘરેલુ ઉપાયમાં નિયમિત હળવું ભોજન કરવું. પૂરતા પ્રમાણમાં ઊંઘ કરવી અને હૂંફાળું પાણી પીવું. ઠંડી વસ્તુઓ કે ઠંડા પીણા ખાવા પીવાનું ઓછું કરવું અથવા બંધ કરી દેવું. નિયમિત યોગ અથવા સ્ટ્રેચિંગ કરવું. આયુર્વેદની સહાયક દવાઓમાં અમલકી ચૂર્ણ, વાસાવલેહ, ગડ્ડુચી સત્વ, શતાવરી ધૃત જેવી ઔષધીઓ નિષ્ણાંતની સલાહ લીધા પછી લઈ શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
