Viruddh Aahar: જાણો આયુર્વેદ અનુસાર વિરુદ્ધ આહાર કોને કહેવાય ? આ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીર પર કેવી અસર થશે તે પણ જાણી લો
Viruddh Aahar: આયુર્વેદ અનુસાર અલગ અલગ તાસીર અને ગુણ ધરાવતી વસ્તુઓને સાથે ખાવાથી શરીર પર ખરાબ અસર થાય છે. આવા આહારને આયુર્વેદમાં વિરુદ્ધ આહાર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે વિરુદ્ધ આહાર લેવામાં આવે ત્યારે શરીર પર કેવી અસર થાય ચાલો તમને જણાવીએ.
Viruddh Aahar: આહાર વિના જીવન શક્ય નથી. આપણે દિવસ દરમિયાન પૌષ્ટિક અને સંતુલિત આહાર લેવો જોઈએ. આયુર્વેદમાં આહારને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે કારણ કે આહારની અસર આપણા શરીર અને મન બંને પર પડે છે. આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નિરોગી રહેવું હોય તો વ્યક્તિએ વિરુદ્ધ આહાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. વિરુદ્ધ આહાર શરીર માટે ઝેર સમાન છે. વિરુદ્ધ આહાર વિશે અને વિરુદ્ધ આહાર લેવાથી શરીર પર કેવી અસર થાય છે તેના વિશે લોકો જાણતા નથી. જેના કારણે આવો આહાર લઈને લોકો શરીરને રોગનું ઘર બનાવે છે. જો તમને આ અંગે જાણકારી ન હોય તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ.
વિરુદ્ધ આહાર એટલે શું ?
આયુર્વેદ અનુસાર દરેક પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થની તાસીર, ગુણ, સ્વાદ, પચવાનો સમય બધું જ અલગ અલગ હોય છે. એકબીજાથી વિરુદ્ધ ગુણ ધરાવતી વસ્તુઓને એક સાથે ખાવામાં આવે તો તેની અસરના કારણે શરીરમાં સમસ્યાઓ વધવા લાગે છે. એકબીજાને અનુકૂળ ન હોય તેવી વસ્તુઓ સાથે ખાવાથી શરીરમાં વાત, પિત્ત અને કફનું અસંતુલન થઈ જાય છે અને તબિયત બગડી શકે છે.
વિરુદ્ધ આહાર લેવાથી થતી તકલીફો
એકબીજાને અનુકૂળ ન હોય તેવી વસ્તુઓને એક સાથે મિક્સ કરીને ખાવાથી અથવા તો બંને વસ્તુને એક સમયે ખાવાથી શરીર પર તેની ખરાબ અસર જોવા મળે છે. વિરુદ્ધ ગુણ ધર્મ ધરાવતો આહાર એકસાથે લેવામાં આવે તો તેનાથી પાચન ક્રિયા, બ્લડ સર્ક્યુલેશન, નર્વસ સિસ્ટમ ને અસર થાય છે અને અલગ અલગ બીમારીઓ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. વિરુદ્ધ આહાર લેવાથી કઈ બીમારીઓ થઈ શકે તે પણ જાણી લો.
વિરુદ્ધ આહાર લેવાથી થતી બીમારીઓ
વિરુદ્ધ આહાર લેવાથી સૌથી મોટું જોખમ ત્વચાના રોગ થવાનું હોય છે. અમુક વસ્તુઓ એક સાથે ખાવામાં આવે તો સફેદ ડાઘ, ત્વચા પર ખંજવાળ, ત્વચા લાલ થઈ જવી જેવી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. આ સિવાય વિરુદ્ધ આહાર લેવાથી જઠરાગ્નિ સંબંધિત સમસ્યા, ઇરીટેબલ બાઉલ સિંડ્રોમ, એલર્જી, એનીમિયા અને પાચન સંબંધિત બીમારીઓ થઈ શકે છે.
આયુર્વેદ અનુસાર સૌથી ખરાબ વિરુદ્ધ આહાર
આયુર્વેદ અનુસાર કેટલીક વસ્તુઓને એક સાથે ખાવાની ભૂલ ક્યારે કરવી નહીં આવી વસ્તુઓ એકસાથે ખાવાથી શરીરમાં બીમારી વધે જ છે. આવા ખરાબ ફૂડ કોમ્બિનેશન કયા છે જાણી લો.
1. આયુર્વેદ અનુસાર દૂધ સાથે ક્યારેય માંસ, માછલી કે ઈંડાનું સેવન કરવું નહીં. આ સૌથી ખરાબ ફૂડ કોમ્બિનેશન છે.
2. આયુર્વેદમાં જણાવ્યા અનુસાર મધને ક્યારેય ગરમ પાણીમાં મિક્સ કરીને પીવું નહીં. આ સિવાય ઘી સાથે મધનું મિશ્રણ પણ યોગ્ય નથી. મધને હંમેશા હુંફાળા પાણીમાં જ પીવું જોઈએ ગરમ પાણીમાં પીવાથી મધ નુકસાન કરે છે.
3. આયુર્વેદ અનુસાર દહીં ખાવું હોય તો તેને દિવસ દરમિયાન જ ખાવું જોઈએ સાંજ પછી દહીં ખાવાથી શરીરમાં કફ દોષ વધે છે.
4. આયુર્વેદ અનુસાર એકદમ ઠંડી અને એકદમ ગરમ વસ્તુઓને એક સાથે ખાવા કે પીવાનું ટાળવું જોઈએ. ઠંડી અને ગરમ વસ્તુ એક સાથે લેવાથી શરીરમાં પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ વધે છે.
5. આયુર્વેદ અનુસાર ખાટા ફળ ખાધા હોય પછી તુરંત દૂધ પણ પીવું નહીં. અમુક શાક જેમકે મુળા, ડુંગળી, ટમેટા ખાધા પછી દૂધ પીવાની ભૂલ કરવી નહીં.
6. લસણવાળી વસ્તુઓ અને ચા એકસાથે લેવાનું ટાળવું. લસણ અને ચા માં એવા તત્વો હોય છે જે પેટમાં જઈને રક્ત સંબંધિત વિકાર વધારી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
