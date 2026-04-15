Water Nutrients: શું તમે જાણો છો પાણીમાંથી આપણા શરીરને કયા કયા પોષકતત્વો મળે છે ? પાણી પીવાથી શરીરને તુરંત થતા ફાયદા વિશે પણ જાણો

Water Nutrients: પાણી પીવું આપણા શરીર માટે જરૂરી છે એ વાત તો સૌ કોઈ જાણે છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો એ નથી જાણતા કે પાણી પીવાથી શરીરને કયા કયા પોષકતત્વો મળે છે. ચાલો તમને આ અંગે જાણકારી આપીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:59 AM IST
  • પાણીના પોષકતત્વો અને પાણીથી શરીરને થતા ફાયદા.
  • પાણીમાં પણ એવા પોષક તત્વ હોય છે જે આપણા શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી હોય છે
  • પાણીમાં કુદરતી રીતે રહેલા તત્વો શરીર માટે જરૂરી.

Water Nutrients: પાણી એટલે તરસ છુપાવવાની સામાન્ય વસ્તુ નથી. પાણી આપણા શરીર માટે જરૂરી છે એ વાત તો તમે પણ જાણતા હશો. પરંતુ પાણી કોઈ સામાન્ય પ્રવાહી નથી. પાણીમાં પણ એવા પોષક તત્વ હોય છે જે આપણા શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી હોય છે. પાણીમાં નેચરલી એવા મિનરલ્સ હોય છે જે આપણા શરીર માટે જરૂરી છે. આ મિનરલ્સ કયા છે અને પાણીમાં કેવી રીતે આવે છે ચાલો જાણીએ. 

પાણી જમીનમાંથી નીકળે છે અને તેમાં ઘણા બધા ખનીજ ભળી જાય છે. તમે ધ્યાન આપ્યું હોય તો દરેક જગ્યાએ પાણીનો સ્વાદ અલગ અલગ હોય છે. કારણ કે પાણી જમીનમાંથી નીકળે પછી અલગ અલગ જગ્યાએથી પસાર થઈને આપણા ઘર સુધી પહોંચતું હોય છે. પાણી પર્વતોમાંથી નીકળે છે નદીઓમાં વહેતું હોય ત્યારે જમીનના ખડકના મિનરલ્સ પણ તેમાં ભળી જાય છે. જેના કારણે પાણીમાં પણ અમુક ખનીજ હોય છે જે આપણા શરીરને મળે છે. 

પાણીમાં રહેલા પોષકતત્વો 

- ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે પાણીમાંથી પણ શરીરને કેલ્શિયમ મળે છે. પાણીમાં રહેલું કેલ્શિયમ શરીર સરળતાથી શોષી લે છે. જો પાણીમાં કેલ્શિયમની ઉણપ હોય તો લાંબા સમયે હાડકા નબળા પડવા લાગે છે. 

- આપણા શરીરને પાણીના માધ્યમથી મેગ્નેશિયમ પણ મળે છે. પાણીમાં મેગ્નેશિયમ હોય એટલે જ પાણી હાર્ડ બને છે.. વધારે પડતા મેગ્નેશિયમ વાળું પાણી પણ હાનિકારક હોય છે પરંતુ પાણીમાં જરૂરી માત્રામાં મેગ્નેશિયમ હોય તે પણ જરૂરી છે. 

- પાણીમાં નેચરલ રીતે સોડિયમ પણ હોય છે.. પાણીમાં રહેલું સોડિયમ જ શરીરમાં ફ્લુઇડ બેલેન્સ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. 

- પાણીમાં નેચરલ ફ્લોરાઈડ હોય છે. ફ્લોરાઈડ આપણા શરીરમાં દાંત અને હાડકાને મજબૂત રાખવામાં મદદ કરે છે. 

પાણીથી શરીરને મળતા પોષક તત્વો વિશે તો જાણી લીધું. હવે જાણો કે પાણી પીવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે. 

મૂડ સુધરે છે 

રિસર્ચ અનુસાર મગજની કાર્યક્ષમતા અને મૂડનો સંબંધ પાણી સાથે હોય છે. પાણી પીવાથી મૂડ સારો રહે છે અને બ્રેન ફંકશન પણ સુધરે છે.

પાચન 

પાણી પાચનમાં પણ મદદરૂપ છે. કબજિયાત, છાતીમાં બળતરા, અપચો જેવી સમસ્યાઓનો ઘરેલુ ઈલાજ પાણી છે. પાણી પીવાથી પાચન પ્રક્રિયા ઝડપથી અને સરળતા થાય છે અને પાચન સારું રહે છે 

દુખાવો મટાડે છે 

જો તમને અચાનક માથું દુખવા લાગે કે પછી સાંધામાં દુખાવાની સમસ્યા હોય તો પાણી પીવું.. ઘણી વખત શરીરમાં પાણી ઓછું થઈ જાય ત્યારે પણ માથાનો દુખાવો અને સાંજના દુખાવાની સમસ્યા થાય છે.. પાણી પીવાથી આવા દુખાવાથી રાહત મળી શકે છે. 

શરીરને સાફ કરે 

પાણી પીવાથી શરીરની અંદરના ઝેરી પદાર્થો બહાર કાઢવામાં મદદ મળે છે. પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાથી બોડી ડિટોક્ષ થાય છે અને તેના કારણે સ્કીન સોફ્ટ અને મુલાયમ દેખાય છે. રોજ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાથી ત્વચા પર કરચલીઓ અને વધતી ઉંમરની અસર દેખાતી નથી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

