Health Tips: અચાનક બ્લડ શુગર ઘટી જાય તે વધી જાય તો શું કરવું ? ઘરે આ રીતે આપવી પ્રાથમિક સારવાર
Health Tips: ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર અચાનક ઘટી જાય તે વધી જાય એ બંને સ્થિતિ ખરાબ ગણાય છે. ડાયાબિટીસના રોગી સાથે આવું થાય ત્યારે ઘરે પ્રાથમિક સારવાર કેવી રીતે આપવી આજે તમને જણાવીએ.
Health Tips: ભારતમાં બદલતી જીવનશૈલી અને ખરાબ આહારના કારણે ડાયાબિટીસ એક સામાન્ય પરંતુ ગંભીર સમસ્યા બની ગઈ છે. સામાન્ય એટલા માટે કે આજે લગભગ 10 માંથી 9 થી 7 લોકો ડાયાબિટીસથી પ્રભાવિત મળશે. આયુર્વેદમાં ડાયાબિટીસને મધુમેહ કહેવામાં આવે છે. આચાર્ય ચરક અનુસાર વધારે પડતું ગળ્યુ અને ભારે ભોજન, આળસ પૂર્ણ જીવનશૈલી અને આનુવંશિક કારણો મધુમેહનો રોગ થવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે.
આધુનિક ચિકિત્સા વિજ્ઞાન અનુસાર આ રોગ ત્યારે થાય છે જ્યારે શરીરમાં ઇન્સ્યુલિન હોર્મોનનું સંતુલન બગડે છે. તેના કારણે રક્તમાં શર્કરાનું સ્તર વધી જતું હોય છે. જો લોહીમાં અચાનક સુગર વધી જાય તો તે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ઘણી વખત સ્થિતિ જીવલેણ પણ બની જાય છે. જે રીતે બ્લડ સુગર વધી જવું જોખમી છે તે રીતે બ્લડ સુગર ઘટી જાય તે પણ ખતરનાક સ્થિતિ ગણાય છે.
બ્લડ સુગર ઘટી ગયાના લક્ષણ
જો બ્લડ શુગર લેવલ 50 થી 55 સુધી ઘટી જાય તો સ્થિતિ ખતરનાક બની શકે છે જેના મુખ્ય લક્ષણ ત્વચા સંકોચાઈ જવી કે પરસેવો આવવો, ચક્કર આવવા, નબળાઈ લાગવી, ઊંઘ આવવી કે બેભાન થવું, આંખની સામે અંધારું છવાઈ જવું છે. જો કોઈ વ્યક્તિને આવા લક્ષણ જણાઈ અને તેનું બ્લડ સુગર ઘટી જાય તો તેને સૌથી પહેલા ખાંડનું પાણી કે ગ્લુકોઝ વોટર પીવડાવો. ગ્લુકોમીટરથી દર્દીનું બ્લડ સુગર ચેક કરો અને તુરંત જ હોસ્પિટલ લઈ જવા. સુગર લેવલ ઘટી જાય તો દર્દીને ગોળ, શેરડીનો રસ કે પછી સફરજનનો રસ આપી શકાય છે
બ્લડ સુગર વધી જવાના લક્ષણ અને ઉપાય
જો બ્લડ શુગરનું સ્તર વધી જાય તો રોગીને તરસ લાગે છે અને વારંવાર પેશાબ લાગે છે સાથે જ થાક અને નબળાઈનો અનુભવ થાય છે. આ સ્થિતિમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતા રહેવું જેથી વધારાની સુગર બહાર નીકળી શકે. તળેલા અને મીઠા ખોરાક ખાવાનું ટાળવું. ઊંઘ પૂરી થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો અને હળવું ભોજન લેવું. સાથે જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરીને યોગ્ય ઉપચાર કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
