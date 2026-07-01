/Vitamin C: શરીરની વિટામિન સીની જરૂરીયાતને સમજો, જાણો રોજ લેવું શા માટે જરૂરી ?

Vitamin C Rich Food: આપણું શરીર સ્વસ્થ રહે અને ત્વચા સુંદર દેખાય તે માટે શરીરમાં પૂરતા પ્રમાણમાં વિટામિન્સ હોય તે જરૂરી છે.. અલગ અલગ પ્રકારના વિટામીનમાંથી વિટામીન સી પણ એક છે. વિટામીન સી અંગે સૌથી વધુ ચર્ચા થતી હોય છે. મોટાભાગે વિટામીન સીને ઈમ્યુનિટી અને સ્કીન સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. પરંતુ વિટામીન સી ફક્ત સ્કીન અને ઇમ્યુનિટી માટે નહીં ઓવર ઓલ ઓવર માટે જરૂરી છે.
વિટામીન સી નું મહત્વ
આપણા શરીરમાં જો વિટામીન સીની ખામી હોય તો શરીરમાં નબળાઈ આવી જાય, પેઢામાંથી લોહી નીકળવા લાગે, આયરનનું અવશોષણ થતું નથી, ઈજા થાય તો ઘા ઝડપથી ન મટતા નથી, રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી રહે તેના કારણે વારંવાર બીમારીઓ થાય, સ્કિન ખરાબ થવા લાગે. આ બધી જ સમસ્યાઓનું સમાધાન છે આહારમાં રોજ વિટામીન c થી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવી..
વિટામીન સી રોજ લેવું શા માટે જરૂરી?
વિટામીન સી આપણા શરીરના વિકાસ માટે, રીપેર માટે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવવા માટે જરૂરી પોષક તત્વોમાંથી એક છે. વિટામીન સી રોજ એટલા માટે લેવું પડે છે કે આ વિટામિન શરીરમાં એકત્ર થઈ શકતું નથી તેથી રોજ તેને લેવું પડે છે.
વિટામીન સીથી ભરપૂર વસ્તુઓ
વિટામીન સીની વાત આવે એટલે મોટાભાગે લોકો લીંબુ અને સંતરા વિશે જ વિચારે છે. પરંતુ લીંબુ અને સંતરા સિવાય પણ ખાવા પીવાની એવી વસ્તુઓ છે જેમાં સૌથી વધુ વિટામીન c હોય છે. આજે તમને આવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ.
આમળા
આમળામાં સૌથી વધુ વિટામીન સી હોય છે. આમળાને વિટામીન સીનો શક્તિશાળી પ્રાકૃતિક સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે.. વિટામીન સીથી ભરપૂર હોવાના કારણે જ આમળા ખાવાથી ઇમ્યુનિટી મજબૂત થાય છે. વાળની સુંદરતા વધે છે અને ત્વચાને પણ ફાયદો થાય છે.
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જામફળ
ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે જામફળમાં પણ વિટામીન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જાણીને નવાઈ લાગશે પણ સંતરા કરતાં પણ વધારે વિટામીન સી જામફળમાં હોય છે. જામફળ ખાવાથી શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં વિટામિન સી મળે છે અને સાથે જ ફાઇબર પણ મળે છે આ ફળ હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય પણ સુધારે છે.
કીવી
વિટામીન સી એટલે ખાટા ફળ જ નહીં. કીવી જેવું મીઠું ફળ પણ વિટામીન સી થી ભરપૂર હોય છે. કીવી વિટામીન સીની સાથે વિટામીન કે અને ફાઇબરથી પણ ભરપૂર હોય છે તે શરીરની ઇમ્યુનિટી વધારવામાં મદદ કરે છે અને એનર્જી બુસ્ટ કરે છે.
પપૈયું
પપૈયું સ્વાદમાં ખાટું હોતું નથી પણ તેમાં વિટામીન સી સારા એવા પ્રમાણમાં હોય છે. પપૈયા ખાવાથી શરીરને વિટામીન સી મળવાની સાથે પાચન પણ સુધરે છે, તેનાથી શરીર ડિટોક્ષ થાય છે.
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ટમેટા
ટમેટામાં વિટામિન સી અને લાયકોપીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. એટલા માટે જ ટમેટા ત્વચા માટે અને હૃદય માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. ટમેટા ડેમેજ સ્કિનને રીપેર કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
સ્ટ્રોબેરી
સ્ટ્રોબેરી પણ વિટામીન સી થી ભરપૂર ફળ છે. સ્ટ્રોબેરીમાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ શરીરને ફ્રી રેડીકલ્સથી બચાવે છે અને ત્વચાને યુવાન બનાવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)