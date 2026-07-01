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Vitamin C: શરીરની વિટામિન સીની જરૂરીયાતને સમજો, જાણો રોજ લેવું શા માટે જરૂરી ?

Vitamin C Rich Food: તમે પણ અનેકવાર સાંભળ્યું હશે કે રોજ વિટામિન સીથી ભરપુર વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ, શરીર માટે વિટામિન સી જરૂરી છે વગેરે વગેરે... આજે તમને જણાવીએ વિટામિન સી શા માટે જરૂરી છે, વિટામિન સી ઓછું હોય તો શું થાય અને વિટામિન સી રોજ શા માટે લેવું ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:02 PM IST
Vitamin C: શરીરની વિટામિન સીની જરૂરીયાતને સમજો, જાણો રોજ લેવું શા માટે જરૂરી ?
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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