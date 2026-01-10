Choking Home Remedies: શ્વાસનળીમાં ખોરાક કે પાણી અટકે ત્યારે સૌથી પહેલા શું કરવું જાણી લો, બચી જશે જીવ
Choking Home Remedies: દરેક વ્યક્તિને કેટલીક પ્રાથમિક સારવાર વિશે જાણકારી હોવી જોઈએ જેથી સંકટના સમયમાં કોઈનો કે પોતાનો જીવ બચાવી શકાય. આવી જ એક ઘટના છે શ્વાસનળીમાં ખોરાક કે પાણી અટકી જવો. જ્યારે અચાનક શ્વાસનળીમાં કોઈ વસ્તુ અટકી જાય ત્યારે શું કરવાથી વ્યક્તિની તકલીફ દુર થાય અને જીવ બચી જાય ચાલો તમને જણાવીએ.
Choking Home Remedies: ખોરાક ખાતી વખતે અટકી જાય એવું અચાનક થઈ જાય છે. ઉતાવળમાં જમતી વખતે કે પછી જમતાં જમતા વાત કરવાથી કે ઝડપથી શ્વાસ લેવાથી ખોરાક ગળામાં અટકી જાય છે. આ સ્થિતિ દર્દનાક અને મુશ્કેલ હોય છે. કારણ કે ખોરાક અટકી જાય પછી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવા લાગે છે. આ સમયે સમજમાં નથી આવતું કે શું કરવું કે તુરંત રાહત મળે અને શ્વાસ લઈ શકાય. જો ખોરાક તુરંત બહાર ન આવે તો વ્યક્તિનો જીવ પણ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
ઘણીવાર દ્રાક્ષ, સીંગદાણા, ચણા જેવી ખાદ્ય વસ્તુઓ એકસાથે વધારે ખાવામાં આવે તો પણ તેને દાણા અટકી જતા હોય છે. કોઈપણ દાણો શ્વાસનળીમાં અટકી જાય તો જીવ માટે જોખમી બની શકે છે.
આ સ્થિતિ કોઈપણ વ્યક્તિ સામે સર્જાઈ શકે છે. આવું થાય ત્યારે સૌથી પહેલા શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. કારણ કે આ સ્થિતિમાં જો ન કરવાના કામ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિની હાલત વધારે બગડી શકે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ શ્વાસનળીમાં જો ખોરાક કે પાણી અટકી જાય તો શું કરવું અને કયા કામ બિલકુલ ન કરવા.
શ્વાસનળીમાં ખોરાક અટકે તો શું ન કરવું ?
હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે ખોરાક અટકે છે અને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય છે તો લોકો ઉતાવળમાં એવા કામ કરી બેસે છે જેના કારણે તકલીફ વધી શકે છે. તેથી આવા સમયમાં શાંત અને સભાન રહેવું. સાથે જ નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના કામ બિલકુલ ન કરવા.
- ખોરાક અટકી જાય તો પાણી બિલકુલ ન પીવું. તેનાથી શ્વાસનળીની સમસ્યા વધી શકે છે.
- ગળામાં આંગળી નાખી તેને કાઢવાનો કે ઉલટી કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. તેનાથી વસ્તુ વધારે અંદર જઈ ફસાઈ શકે છે.
- ખોરાક અટકે તો સીધા સુઈ જવાની ભુલ ન કરવી. તેનાથી શ્વાસ અટકી શકે છે.
- ખોરાક અટકે તો ઉતાળવમાં ભાગદોડ શરુ ન કરવી તેનાથી શરીરનું ઓક્સીજન ઝડપથી ખતમ થઈ શકે છે.
ખોરાક અટકે તો શું કરવું ?
- ખોરાક કે કોઈ વસ્તુ શ્વાસનળીમાં અટકી જાય તો સૌથી પહેલા મજબૂત ખુરશી પર પેટ ટકાવીને બેસવું અને શરીરનું વજન નીચેની તરફ ફેંકવાનો પ્રયત્ન કરવો. આવું ત્યાં સુધી કરો જ્યાં સુધી અટકેલો ટુકડો બહાર ન આવી જાય.
- એક હાથની મુઠ્ઠી બનાવો અને નાભિની ઉપર રાખો. બીજા હાથથી પ્રેશરથી ધક્કો મારો જેથી શ્વાસનળી પર પ્રેશર આવે અને અટકેલી વસ્તુ બહાર નીકળી શકે.
- ગળામાં કોઈ વસ્તુ ફસાઈ જાય તો તેને કાઢવા માટે ઉધરસ ખાવી. જોરથી ઉધરસ ખાવાથી ફસાયેલી વસ્તુ બહાર લાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
જો એક- બે વખત પ્રયત્ન કર્યા પછી પણ ફસાયેલી વસ્તુ બહાર ન આવે તો વધારે સમય રાહ જોવાને બદલે તુરંત મેડિકલ હેલ્પ માટે કોલ કરો અથવા વ્યક્તિને ડોક્ટર પાસે લઈ જવા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ.)
