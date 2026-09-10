/Turmeric On Injuries: દરેક ઘા પર હળદર લગાડવી યોગ્ય નથી, જાણો ક્યારે હળદર લગાડવી અને ક્યારે ન લગાડવી

Turmeric On Injuries: ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિને કંઈ વાગે કે નાની મોટી ઈચ્છા થાય તો મહિલાઓ સૌથી પહેલા ઘરેલુ નુસખા તરીકે તેના પર હળદર લગાડવાનું કામ કરે છે. હળદરમાં ઔષધીય ગુણ હોય છે અને માનવામાં આવે છે કે હળદર લગાડી દેવાથી ઘા ઝડપથી રૂઝાઈ જાય છે અને લોહી નીકળતું બંધ થઈ જાય છે. એટલા માટે જ કંઈ પણ વાગે તો સૌથી પહેલા હળદર લગાવી દેવામાં આવે છે પરંતુ હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દરેક ઈજા પર હળદર લગાડવી યોગ્ય નથી.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઘણી વખત ઘા પર ડાયરેક્ટ હળદર લગાડવી મુસીબત સર્જી શકે છે. તેનાથી દર્દીની હાલત ખરાબ પણ થઈ શકે છે. એટલા માટે જ એ જાણવું જરૂરી છે કે કઈ પરિસ્થિતિમાં હળદરનો ઉપયોગ કરવો અને કેવી ઈજા હોય ત્યારે તેના પર હળદર લગાડવાનું ટાળવું. આજે તમને જણાવીએ કે હળદર ખરેખર કઈ ઈજામાં ફાયદાકારક છે અને કેવી ઈજામાં હળદરનો ઉપયોગ ટાળો.
હળદરનો ઘરેલું ઉપચાર
હળદરમાં ઔષધીય ગુણ હોય છે તેથી વર્ષોથી ઘરેલુ ઉપચાર તરીકે હળદરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હળદરમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે પરંતુ કાચી હળદર એટલે કે રસોડામાં જે હળદર પાવડર હોય છે તે અમુક પ્રકારના ઘા પર ડાયરેક્ટ લગાડી દેવામાં આવે તો ઈજા વધારે ગંભીર થઈ શકે છે. એટલે કે દરેક પ્રકારની ઈચ્છા માટે હળદર લગાડવી સમજદારી ભર્યું કામ નથી.
કેવી ઈજા પર હળદર ન લગાડવી ?
1. જો કોઈ ધારદાર વસ્તુથી ઊંડો ઘા થઈ ગયો હોય તો તેમાં હળદર લગાડવાની ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. ઊંડા ઘામાં હળદર લગાડી દેવાથી બીજા બધાને ગંભીર થઈ શકે છે.
2. ઈજા પછી વધારે લોહી વહી રહ્યું હોય તો લોહીને નીકળતું બંધ કરવા માટે તે જગ્યાએ હળદર લગાડવી નહીં. લોહી નીકળતું બંધ થાય તે માટે કપડાથી તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરવો.
3. ઈજા થયા પછી તે જગ્યા પર માટી કે ગંદકી લાગેલી હોય તો તેને સાફ કર્યા વિના તેના પર હળદર લગાડવી નહીં તેનાથી સંક્રમણનું જોખમ વધી જાય છે.
4. ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હોય તો તેવા ઘા પર હળદર લગાડવાની ભૂલ કરવી નહીં. ઘણા લોકો દાઝ્યા પર તેલ અને હળદરનો લેપ લગાડતા હોય છે પરંતુ આવી ઈજામાં પણ હળદરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું.
5. ઈજા થયા પછી તે જગ્યાની આસપાસ સોજો વધવા લાગે કે પછી સ્કીન લાલ થઈ જાય તો હળદર લગાડવાને બદલે તુરંત જ ડોક્ટર પાસે પહોંચવું.
કેવી ઈજા પર હળદર લગાડી શકાય ?
રસોડામાં કામ કરતી વખતે ચાકુથી નાની મોટી ઈજા થાય તો તેના પર હળદરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
મૂંઢમાર વાગ્યા પછી તે જગ્યાએ સોજો આવી ગયો હોય તો તેના પર હળદરનો લેપ લગાવી શકાય છે.
આ સિવાય સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે કે ઈજા પર લગાડવા માટે હળદર અલગ રાખવી જોઈએ. મસાલાદાનીમાં જે હળદર હોય તેને લગાડવાનું ટાળવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)