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Turmeric On Injuries: દરેક ઘા પર હળદર લગાડવી યોગ્ય નથી, જાણો ક્યારે હળદર લગાડવી અને ક્યારે ન લગાડવી

Turmeric On Injuries: રસોડાની મસાલાદાનીમાં રહેલી હળદર મહિલાઓ માટે હથિયાર છે. જ્યારે પણ કંઈ વાગે તો તુરંત તેના પર હળદર લગાડી દેવામાં આવે છે. પરંતુ દરેક ઈજા પર હળદર લગાડવી યોગ્ય નથી. તો ચાલો આજે જાણીએ કેવી ઈજા પર હળદર લગાડવી અને કેવી ઈજા પર નહીં. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 10, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:48 AM IST
Turmeric On Injuries: દરેક ઘા પર હળદર લગાડવી યોગ્ય નથી, જાણો ક્યારે હળદર લગાડવી અને ક્યારે ન લગાડવી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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દરેક ઘા પર હળદર લગાડવી યોગ્ય નથી, જાણો ક્યારે હળદર લગાડવી અને ક્યારે ન લગાડવી
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