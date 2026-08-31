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Isabgol: કઈ સમસ્યા માટે ઈસબગુલ દૂધ સાથે લેવું અને કઈ તકલીફ માટે દહીં સાથે લેવાનું હોય જાણી લો

Isabgol Uses And Benefits: ઈસબગુલ બહુઉપયોગી વસ્તુ છે. શરીરની અલગ અલગ સમસ્યામાં ઈસબગુલનો ઉપયોગ ઔષધી તરીકે કરી શકાય છે. ઈસબગુલને કઈ સમસ્યામાં કઈ વસ્તુ સાથે લેવાનું હોય ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 31, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:00 PM IST
Isabgol: કઈ સમસ્યા માટે ઈસબગુલ દૂધ સાથે લેવું અને કઈ તકલીફ માટે દહીં સાથે લેવાનું હોય જાણી લો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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કઈ સમસ્યા માટે ઈસબગુલ દૂધ સાથે લેવું અને કઈ તકલીફ માટે દહીં સાથે લેવાનું હોય જાણી લો
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