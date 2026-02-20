Prev
Ventilator: દર્દીને ક્યારે રાખવામાં આવે વેન્ટીલેટર પર ? વેન્ટીલેટર પર હોય તે દર્દીનો જીવ બચવાના ચાન્સ કેટલા ?

Ventilator: દર્દી હોસ્પિટલમાં સારવારમાં હોય ત્યારે ઘણીવાર સાંભળવા મળે છે કે તે વેન્ટીલેટર પર છે. દર્દી વેન્ટીલેટર પર હોય એટલે તેની છેલ્લી ઘડીઓ હોય તેવું માની લેવામાં આવે છે. પરંતુ ખરેખર એવું હોતું નથી. આજે તમને જણાવીએ વેન્ટીલેટર શું હોય છે, દર્દીને કેવી રીતે તે મદદ કરે છે અને વેન્ટીલેટર પર દર્દીનો જીવ બચે કે નહીં તેના વિશે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 20, 2026, 05:07 PM IST
  •  દર્દી વેન્ટીલેટર પર હોય એટલે તેની છેલ્લી ઘડીઓ હોય તેવું માની લેવામાં આવે છે.
  •  વેન્ટીલેટરનું મુખ્ય કામ હોય છે. દર્દીના ફેફસા સુધી ઓક્સીજન પહોંચાડવું.
  • વેન્ટીલેટર સપોર્ટ પછી દર્દી સ્વસ્થ પણ થઈ શકે છે.

Ventilator: બોલીવુડ એક્ટર સલમાન ખાનના પિતા અને દિગ્ગજ ફિલ્મ રાઈટર સલીમ ખાનની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. તેમને બ્રેન હેમરેજની સારવાર પછી વેન્ટીલેટર પર રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે પણ હોસ્પિટલમાં કોઈ વેન્ટીલેટર પર છે તેવી વાત આવે એટલે માની લેવામાં આવે કે વ્યક્તિની છેલ્લી ઘડીઓ છે. અથવા તો અત્યંત ગંભીર અવસ્થા છે અને બચવાના ચાન્સ ઓછા હોય છે. પરંતુ હકીકતમાં વેન્ટીલેટર એટલે મોત નક્કી એવું નથી હોતું. મોટાભાગના લોકો એ પણ જાણતા નથી કે વેન્ટીલેટર કામ કેવી રીતે કરે છે અને દર્દીને ક્યારે વેન્ટીલેટરની જરૂર પડે છે. તો ચાલો આજે અમે તમને જણાવીએ વેન્ટીલેટર વિશે બધું. 

વેન્ટીલેટર એટલે શું ? 

વેન્ટીલેટર મહત્વપૂર્ણ મશીન છે. આ મશીન વ્યક્તિનો જીવ બચાવવા માટે હોય છે. વેન્ટીલેટરનું મુખ્ય કામ હોય છે. દર્દીના ફેફસા સુધી ઓક્સીજન પહોંચાડવું. જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય. વેન્ટીલેટરનો ઉપયોગ એવા દર્દીની સારવાર માટે કરવામાં આવે છે જેઓ બીમારી કે કોઈ કારણોસર શ્વાસ લેવામાં અસમર્થ હોય. આવા લોકોને વેન્ટીલેટર સપોર્ટ પર રાખી સારવાર કરવામાં આવે છે. 

કેવા દર્દીને વેન્ટીલેટરની જરૂર પડે ?

- ગંભીર નિમોનિયા, અસ્થમા જેવી સ્થિતિમાં જ્યારે દર્દીના ફેફસા પર્યાપ્ત માત્રામાં ઓક્સીજન ન લઈ શકે ત્યારે તેને વેન્ટીલેટરની જરૂર પડે છે. 

-  માથા કે કરોડરજ્જુમાં ગંભીર ઈજા થઈ હોય, ફેફસામાં પાણી ભરાયું હોય કે શરીરમાં સેસ્પિસ હોય ત્યારે પણ દર્દીને વેન્ટીલેટરની જરૂર પડે છે. 

- ઘણીવાર સર્જરી માટે આપેલા એનેસ્થીસિયાના કારણે દર્દીને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય તો પણ વેન્ટીલેટરની જરુર પડી શકે છે. 

- હાર્ટ એટેક દરમિયાન જો હૃદયની ગતિ અટકી જાય તો દર્દીને વેન્ટીલેટર પર રાખવામાં આવે છે. 

વેન્ટીલેટર કેવી રીતે કામ કરે ? 

દર્દીના ફેફસા સુધી ઓક્સીજન પહોંચાડવા માટે વેન્ટીલેટરની એક ટ્યૂબને દર્દીના મોં અને શ્વાસ નળી વડે અંદર સુધી લઈ જવામાં આવે છે. ઘણીવાર ગરદનમાં સર્જિકલ ઓપનિંગ કરીને પણ ટ્યૂબ મુકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મશીનને શ્વાસ લેવા માટે મિનિટ અનુસાર સેટ કરવામાં આવે છે. વેન્ટીલેટરની મદદથી દર્દી શ્વાસ લઈ શકે છે અને ફેફસા સુધી ઓક્સીજન પહોંચવા લાગે છે. 

વેન્ટીલેટર પછી દર્દીનો જીવ બચી શકે ?

વેન્ટીલેટર પર હોય એટલે દર્દીનું મૃત્યુ નક્કી જ હોય તેવું નથી હોતું. વેન્ટીલેટર સપોર્ટ પછી દર્દી સ્વસ્થ પણ થઈ શકે છે. વેન્ટીલેટર પછી દર્દીના બચવાની સંભાવના બીમારીની ગંભીરતા અને દર્દીની ઉંમર પર આધાર રાખે છે. ગંભીર સમસ્યા કે બીમારી પછી વેન્ટીલેટર પર હોય તે દર્દીનો મૃત્યુદર વધારે હોય છે. બાકી સામાન્ય રીતે 20 થી 50 ટકા કેસમાં દર્દીનો જીવ બચી જાય છે. એટલે કે દર્દીની સારવાર દરમિયાન જરૂર પડે ત્યારે વેન્ટીલેટર યુઝ થાય અને જ્યારે દર્દીની રિકવરી થઈ જાય ત્યારે વેન્ટીલેટર હટાવી લેવામાં આવે છે. 

વેન્ટીલેટર પર દર્દીનો કેટલો સમય રાખી શકાય ?

જેમ અગાઉ જણાવ્યું એમ વેન્ટીલેટર મશીન દર્દીના ફેફસા સુધી ઓક્સીડન પહોંચાડે છે. જ્યારે દર્દી જાતે શ્વાસ લઈ ન શકે ત્યારે વેન્ટીલેટર યુઝ થાય છે. વેન્ટીલેટર પર દર્દીને અમુક કલાકથી સપ્તાહો સુધી પણ રાખી શકાય છે. જ્યાં સુધી દર્દીને જરૂર પડે ત્યાં સુધી વેન્ટીલેટર રાખવામાં આવે છે પછી હટાવવામાં આવે છે.  

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

