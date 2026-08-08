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આ 4 વિટામિન મેન્ટલ હેલ્થ સારી રાખવા માટે જરૂરી, આ વિટામિનની ખામીથી ડિપ્રેશનનું જોખમ વધે

4 વિટામિન એવા છે જે મેન્ટલ હેલ્થ સારી રાખવા માટે પણ જરૂરી હોય છે. આ વિટામિનની ખામીથી મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ થાય છે અને સૌથી વધારે તો ડિપ્રેશનનું રિસ્ક વધી જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 08, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:00 PM IST
આ 4 વિટામિન મેન્ટલ હેલ્થ સારી રાખવા માટે જરૂરી, આ વિટામિનની ખામીથી ડિપ્રેશનનું જોખમ વધે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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