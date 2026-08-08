/આ 4 વિટામિન મેન્ટલ હેલ્થ સારી રાખવા માટે જરૂરી, આ વિટામિનની ખામીથી ડિપ્રેશનનું જોખમ વધે

શારીરિક સ્વાસ્થ્યની જેમ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે પણ ખૂબ જરૂરી છે. જો આપણા શરીરમાં 4 જરૂરી વિટામિન્સ ઓછા હોય તો તેના કારણે મેન્ટલ હેલ્થ પર અસર થઈ શકે છે. આ 4 વિટામિન હેલ્થી બોડીની સાથે હેલ્ધી માઈન્ડ માટે પણ જરૂરી છે. આ વિટામિન્સ ઓછા હોય તો એન્ઝાઈટી, ડિપ્રેશનનું જોખમ વધી જાય છે. આજના સમયમાં ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી જેવી સમસ્યાઓ ઝડપથી વધી રહી છે. એન્ઝાઈટી, ડિપ્રેશનનું એક કારણ આ જરૂરી વિટામિન્સની ખામી પણ હોય શકે છે.
જો તમને પણ ઓવરથિકિંગ, ચિંતા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે તો પહેલા એ ચેક કરાવો કે તમારા શરીરમાં આ પોષકતત્વો ઓછા તો નથીને ?
વિટામિન બી12
વિટામિન બી12 શરીર માટે જેટલું જરૂરી છે એટલું જ જરુરી મેન્ટલ હેલ્થ માટે છે. વિટામિન બી12ની ખામીથી મગજ અને નર્વસ સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતાને અસર થઈ શકે છે. જેના કારણે એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશનનું જોખમ વિટામિન બી12ની ઊણપના લીધે વધી શકે છે.
વિટામિન ડી
વિટામિન ડી ફક્ત હાડકા માટે જ નહીં પરંતુ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ જરૂરી પોષકતત્વ છે. જો તમારા શરીરમાં વિટામિન ડી ઓછું હોય તો તેને ઈગ્નોર કરતાં નહીં. વિટામિન ડીની ખામી માનસિક સ્વાસ્થ્યને ખરાબ કરી શકે છે.
મેગ્નેશિયમ
મેગ્નેશિયમ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવે છે. મેગ્નેશિયમ તંત્રિકા તંત્રને શાંત કરી તણાવ, ચિંતા, ડિપ્રેશન જેવા લક્ષણોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો મૂડ સ્વિંગ થાય છે અને ઊંઘમાં પણ બાધા આવે છે.
વિટામિન બી6, બી9
શરીરમાં વિટામિન બી6 અને બી9 ઓછું હોય તો તેને પણ ઈગ્નોર ન કરો. જો તમને આખો દિવસ લો ફીલ થતું હોય, ઉદાસી રહેતી હોય કે પછી મૂડ સ્વિંગ થતા હોય તો ડોક્ટરને દેખાડો. જો શરીરમાં આ વિટામિન ઓછા હોય તો તુરંત તેનો ઉપચાર કરો. આ વિટામિન પણ ડિપ્રેશનનું રિસ્ક વધારે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)