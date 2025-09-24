Prev
Fatty Liver: લીવરના ફેટને કાપી નાખે છે આ 5 ફળ, લીવર ફંકશનમાં સુધારો કરે બોડી ડિટોક્સ કરી નાખશે


Fatty Liver: ફેટી લીવર હોય તો સૌથી પહેલા ડાયટમાં ફેરફાર કરવા જોઈએ. ફેટી લીવરની સ્થિતિ સુધારવી હોય તો કેટલાક ફળ ખાવા જોઈએ. આ ફળ એવા છે જે ફેટ બાળી નાખે છે અને લીવર ફંકશન સુધારે છે. 
 

Sep 24, 2025

Fatty Liver: લીવરના ફેટને કાપી નાખે છે આ 5 ફળ, લીવર ફંકશનમાં સુધારો કરે બોડી ડિટોક્સ કરી નાખશે

Fatty Liver: ખરાબ ડાયટ અને બદલતી લાઈફસ્ટાઈલના કારણે લીવરનું સ્વાસ્થ્ય પ્રભાવિત થાય છે. શરીર ઉપરથી તો સ્વસ્થ લાગતું હોય છે પરંતુ ફેટી લીવર એવી સમસ્યા છે જે શરીરની અંદર વધે છે અને તેના વિશે લોકોને જાણ પણ થતી નથી. ફેટી લીવરમાં લીવરની આસપાસ વધારાની ચરબી જામી જાય છે. જો સમયસર તેને કંટ્રોલ કરવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સ્થિતિનું કારણ બની શકે છે. લીવરની સમસ્યા ગંભીર બીમારીનું જોખમ પણ વધારે છે. 

લાંબા સમય સુધી ફેટી લીવરના લક્ષણોને ઈગ્નોર કરવામાં આવે તો લીવર કેન્સર, લીવર સિરોસિસ જેવી ગંભીર સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. લિવર આપણા શરીરનું મુખ્ય અંગ છે. તે શરીરમાંથી ટોક્સિન્સ બહાર કાઢે છે. તે વિવિધ મેટાબોલિક ફંકશનને કંટ્રોલ કરે છે. જ્યારે લિવરમાં જ ચરબી જામવા લાગે છે તો તેની ક્ષમતા પ્રભાવિત થાય છે. 

ફેટી લિવરના શરુઆતી સંકેતોની વાત કરીએ તો વજન ઝડપથી ઘટી જાય છે, પેશાબ ડાર્ક અને ઘટ્ટ થઈ જાય છે, મળનો રંગ અસામાન્ય થઈ જાય છે. લિવર આસપાસ સોજો કે દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. આ સ્થિતિ સુધી પહોંચવું ન હોય તો શરુઆતથી જ લીવરના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તેના માટે ડાયટમાં કેટલાક ફળ સામેલ કરો. આ ફળ એવા છે જે ફેટ રીડ્યુસ કરામાં મદદ કરે છે. 

ખાટા ફળ

જો તમે ફેટી લીવરનો ઈલાજ કરવા માંગો છો તો સંતરા, મોસંબી, લીંબુ જેવા ફળનું સેવન કરો. ખાટા ફળ વિટામિન સીથી ભરપુર હોય છે. આ ફળ ઈમ્યુનિટી વધારે છે અને લીવરને ટોક્સિનથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. આ ફળ લીવર ડિટોક્સિફિકેશનમાં પણ મદદ કરે છે. 

સફરજન ખાવા

સફરજનમાં સોલ્બમ ફાઈબર હોય છે, તે લીવર ફેટ ઓછું કરવામાં અને લીવરને ડિટોક્સ કરવામાં મદદ કરે છે. રોજ એક સફરજન ખાવાથી લિવરનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે અને ઓવર ઓલ હેલ્થમાં પણ સુધારો થાય છે. 

પપૈયું ખાવું

પપૈયું વિટામિન અને અન્ય મહત્નપૂર્ણ પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. તે પાચન સુધારવામાં મદદ કરે છે અને લીવર પર પડતા લોડને ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી લીવર ફંકશન સુધરે છે. 

કીવી

કીવી પોષકતત્વથી ભરપુર ડેન્સ ફળ છે. તેમાં વિટામિન અને મિનરલ્સ હોય છે જે લીવર હેલ્થને સપોર્ટ કરે છે. કીવીમાં રહેલા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ લીવરને સ્ટ્રેસથી ભચાવે છે અને લિવર હેલ્થમાં સુધારો કરે છે.

બેરીઝ અસરદાર

સ્ટ્રોબેરી, બ્લેકબેરી, બ્લુબેરી સહિતની બેરીઝ પણ લીવરને હેલ્ધી રાખે છે. બેરીઝ એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. તે લીવર હેલ્થને ઓપ્ટિમાઈઝ કરે છે. બેરીઝ ખાવાથી બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટ્રોલ પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. બેરીઝ લીવરના ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસને ઓછો કરે છે. આ ફળને નિયમિત ડાયટમાં સામેલ કરવાથી ફેટી લીવરનું જોખમ ઓછું થઈ શકે છે.

