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Monsoon Vegetables: ​ચોમાસામાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે આ 7 શાકભાજી છે બેસ્ટ, આજથી જ ડાયટમાં સામેલ કરો

Vegetables To Eat In Monsoon: ચોમાસાની ઋતુમાં બીમારીથી બચવું હોય તો આહારમાં આ 7 શાક સામેલ કરી લેવા જોઈએ. આ 7 શાક પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે અને પાચન માટે બેસ્ટ. ચોમાસામાં પાચન શક્તિ મંદ હોય છે તેવામાં આ શાક ખાવા હેલ્થ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 17, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:01 PM IST
Monsoon Vegetables: ​ચોમાસામાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે આ 7 શાકભાજી છે બેસ્ટ, આજથી જ ડાયટમાં સામેલ કરો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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