/Monsoon Vegetables: ​ચોમાસામાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે આ 7 શાકભાજી છે બેસ્ટ, આજથી જ ડાયટમાં સામેલ કરો

Vegetables To Eat In Monsoon: ચોમાસામાં ભેજવાળા વાતાવરણના કારણે ઇન્ફેક્શન અને ડાઈજેશન સંબંધિત સમસ્યાઓ વધારે રહેતી હોય છે. આવા સમયે જો ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો બીમારી શરીરમાં ઘર કરી જાય છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન કેટલાક શાક ઝડપથી બગડી પણ જતા હોય છે. તો વળી કેટલાક શાકભાજીમાં બેક્ટેરિયા અને જીવજંતુ થવાની શક્યતા પણ વધી જાય છે. આવા શાકભાજી ખાવાથી પણ તબિયત બગડી શકે છે. ઘણા લોકોને એ વાત ખબર નથી હોતી કે ચોમાસા દરમિયાન કયા શાક ખાવા જોઈએ. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે ચોમાસામાં કયા શાક ખાવા હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે.
દુધી
ચોમાસાની ઋતુમાં દૂધી ખાવી ફાયદાકારક સાબિત થશે દૂધીનું પાચન ઝડપથી થઈ જાય છે વરસાદી વાતાવરણમાં દુધીની અલગ અલગ વાનગીઓ ટ્રાય કરી શકો છો. દુધી ઝડપથી પચી જાય છે અને શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવામાં મદદ કરે છે.
ભીંડા
ચોમાસા દરમ્યાન ભીંડા પણ ખાઈ શકાય છે. ભીંડા ફાઇબર, ફોલેટ અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. ભીંડા ખાધા પછી કલાકો સુધી પેટ ભરેલું રહે છે.. ભીંડા ડાયાબિટીસ અને હાર્ટ પેશન્ટ માટે પણ ફાયદાકારક શાક છે.
પરવળ
ટીંડોળાથી મોટી સાઇઝની પરવળ ચોમાસામાં સૌથી વધુ મળતું શાક છે. ઘણા લોકો પરવળ ખાવાનું ટાડે છે પરંતુ હકીકતમાં ચોમાસામાં પરવળ ખાવી જોઈએ. પરવળ ફાઇબર, વિટામીન એ અને વિટામીન સી થી ભરપૂર હોય છે. ચોમાસામાં પરવળ ખાવાથી પાચન સુધરે છે અને એનર્જી મળે છે.
તુરીયા
તુરીયા પણ એવું શાક છે જેને જોઈને નાના મોટા સૌ કોઈ મોં બગાડે છે. પરંતુ તુરીયાનું શાક શરીરને ફાયદો કરે છે અને આ શાક ટેસ્ટી પણ હોય છે. તુરીયા ફાઇબર, મિનરલ્સનો સૌથી સારો સોર્સ છે. તુરીયા પાચન શક્તિને સુધારે છે. દુધીની જેમ તુરીયા પણ ઝડપથી પચી જતું શાક છે.
ટીંડોળા
ટીંડોળા પણ હેલ્ધી અને સરળતાથી પચે એવું શાક છે. ટીંડોળામાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. ચોમાસા દરમિયાન ટીંડોળા ખાવાથી પાચનતંત્ર સારું રહે છે.
કોળુ
કોળુ જેને પંપકીન પણ કહેવાય છે કે વિટામિન ઈ, વિટામિન સી અને બીટા કેરોટીન જેવા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. ચોમાસામાં પંપકીન ખાવું પણ ફાયદાકારક છે. તેનો ઉપયોગ સૂપમાં, સાંભરમાં, ખીચડીમાં કે શાક બનાવીને કરી શકો છો
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)