5 Most Dangerous Cancer: 5 સૌથી ખતરનાક કેન્સર, પહેલા નંબરના કેન્સરમાં દર્દીનો જીવ બચવાના ચાન્સ સૌથી ઓછા
5 Most Dangerous Cancer: કેન્સર ઘાતક અને જીવલેણ બીમારી છે. કેન્સર અલગ અલગ અંગોમાં થાય છે અને તેના સ્ટેજ પણ અલગ અલગ હોય છે. કેન્સરના અલગ અલગ પ્રકારમાં 5 પ્રકારના કેન્સરને સૌથી ઘાતક માનવામાં આવે છે. આ 5 કેન્સર કયા છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું ચાલો જાણીએ.
5 Most Dangerous Cancer: ભારત સહિત દુનિયાભરમાં અલગ અલગ પ્રકારના કેન્સરના કેસ નોંધાતા હોય છે. કેન્સરને જીવલેણ બીમારી કહેવામાં આવે છે કારણ કે કેટલાક કેન્સર એવા છે જેમાં વ્યક્તિના બચવાના ચાન્સ નહિંવત હોય છે. કારણકે આ કેન્સર એટલા ખતરનાક હોય કે તેમાં વ્યક્તિ અમુક સમય સુધી જ જીવિત રહી શકે છે. જો વ્યક્તિ કેટલાક વર્ષ બચી જાય તો તેને ચમત્કાર ગણવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ દુનિયાભરમાં સૌથી ખતરનાક ગણાતા 5 કેન્સર વિશે.. આ 5 કેન્સરમાં વ્યક્તિનું મૃત્યુ લગભગ નિશ્ચિત ગણાય છે. એવું નથી કે આ કેન્સરની કોઈ સારવાર નથી. વ્યક્તિને આ પાંચ પ્રકારના કેન્સર થાય તો તેની પણ સારવાર થાય છે પરંતુ તેમ છતાં આ કેન્સરમાં મૃત્યુદર સૌથી વધુ હોય છે.
5 સૌથી ખતરનાક કેન્સર
ફેફસાનું કેન્સર
દુનિયાભરમાં કેન્સરના કારણે થતા મોતમાં ફેફસાનું કેન્સર સૌથી પહેલા આવે છે. આ કેન્સર એવું છે જે દુનિયામાં સૌથી વધુ લોકોનો જીવ લે છે. ફેફસાનું કેન્સર થવાનું સૌથી મુખ્ય કારણ સિગરેટ કે બીડી પીવાની આદત હોય છે. ફેફસાના કેન્સરની સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે ઝડપથી ફેલાય છે અને તેના લક્ષણો પણ કેન્સર એડવાન્સ સ્ટેજમાં પહોંચી જાય પછી જોવા મળે છે.. ફેફસાના કેન્સરમાં સર્જરી, કીમો થેરાપી, રેડીએશન થેરાપી જેવી સારવાર આપવામાં આવે છે..
પેનક્રીયાટીક કેન્સર
ત્યાર પછી બીજા નંબરનું ઘાતક કેન્સર એટલે કે અજ્ઞાશયનું કેન્સર ગણાય છે. જેને સ્વાદુપિંડનું કેન્સર પણ કહેવાય છે. આ કેન્સરના લક્ષણ પણ મોટાભાગે એડવાન્સ સ્ટેજમાં જોવા મળે છે. જેના કારણે તે વધારે જીવલેણ બની જાય છે આ કેન્સર એવું છે જેમાં દર્દીની સારવાર થઈ જાય તો પણ તેનો જીવ જોખમમાં રહે છે. આ કેન્સરના સર્જરી, કેમોથેરાપી સહિતની સારવાર લીધા પછી પણ દર્દીનો જીવ બચે તેવું જરૂરી હોતું નથી.
આંતરડાનું કેન્સર
સૌથી ઘાતક કેન્સરમાં ત્રીજા ક્રમે આંતરડાનું કેન્સર આવે છે જેને કોલોરેકટર કેન્સર પણ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય ભાષામાં તેને મોટા આંતરડાનું કેન્સર કે મળાશયનું કેન્સર પણ કહેવામાં આવે છે. આ કેન્સરના લક્ષણ પણ દર્દીને ઝડપથી જોવા મળતા નથી જેના કારણે તે ખતરનાક સાબિત થાય છે.
પેટનું કેન્સર
સૌથી વધારે ઘાતક અને જીવલેણ કેન્સરમાં પેટના કેન્સરનો સમાવેશ પણ થાય છે. પેટના કેન્સરમાં પેટની કોશિકાઓમાં અનિયંત્રિત વૃદ્ધિ થવા લાગે છે. આ કેન્સરની ખબર શરૂઆતમાં પડી જાય તો તેના સ્ટેજ અનુસાર અલગ અલગ સારવાર આપવામાં આવે છે.
લીવરના કેન્સર
જીવલેણ કેન્સરમાં પાંચમા ક્રમે લીવરના કેન્સરનો સમાવેશ થાય છે. લીવરનું કેન્સર સામાન્ય રીતે લીવર સિરોસીસના કારણે થઈ શકે છે. આ કેન્સર ગોલ્ડ બ્લેડર અને નાના આંતરડાને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ કેન્સરના કારણે પણ અનેક લોકો દર વર્ષે જીવ ગુમાવે છે.
કેન્સર થવાના મુખ્ય કારણો
કેન્સર એટલે શરીરમાં કોશિકાઓની અનિયંત્રિત કે અસામાન્ય વૃદ્ધિ. કેન્સરમાં શરીરમાં ટ્યુમર બને છે અને ધીરે ધીરે કેન્સર શરીરમાં ફેલાવવા લાગે છે. કેન્સર થવાનું મુખ્ય કારણ જીવનશૈલી અને ઘણા કેસમાં આનુવંશિક કારણ જવાબદાર હોય છે. આ સિવાય સિગરેટ, બીડી પીવાની આદત, તમાકુ કે ગુટકા ખાવાની આદત પણ કેન્સર થવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે. આવા વ્યસનના કારણે મોટાભાગે ફેફસા આંતરડાનું અને ગળાનું કેન્સર થાય છે. આ સિવાય દારૂના વ્યસનના કારણે લીવરનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધે છે. જે લોકોનું વજન વધારે હોય અને જે લોકો આહારમાં રિફાઇન્ડ સુગર અને હાઈ ફેટ ફૂડ લેતા હોય તેમને પણ લીવર કેન્સર થવાની શક્યતા વધારે હોય છે. આ સિવાય કેન્સર થવાના અન્ય કારણોમાં વાયરસ કે બેક્ટેરિયાનું સંક્રમણ પણ જવાબદાર હોય છે તેના કારણે સર્વાઇકલ કેન્સર થવાનું જોખમ વધે છે.
કેન્સરથી બચવાના ઉપાય
આજના સમયમાં કેન્સરથી બચીને રહેવું હોય તો સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવી અને પૌષ્ટિક આહાર લેવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. સાથે જ દિનચર્યાને એક્ટિવ રાખવી જોઈએ.. જો કોઈ વ્યક્તિને ધુમ્રપાન, તમાકુનું સેવન કે દારૂનું સેવન કરવાની આદત હોય તો તેણે છોડી દેવી જોઈએ. સ્વસ્થ આહારમાં ફળ, લીલા શાકભાજી, આખા અનાજનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. સાથે જ પ્રોસેસ્ડ મીટ કે રેડમીટ નું સેવન ન કરવું અથવા તો ઓછું કરવું. વધતી ઉંમરે શારીરિક એક્ટિવિટી વધારવી અને નિયમિત 30 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરવાનું રાખવું.. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો પરિવારમાં કેન્સરની હિસ્ટ્રી હોય તો અમુક ઉંમર પછી સમય અંતરે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવતા રહેવું.
આ લક્ષણોને ઇગ્નોર ન કરો
જે પાંચ ઘાતક કેન્સરની વાત કરી તે બધા જ કેન્સર એવા છે જેમાં તેના લક્ષણોની ખબર ખૂબ મોડી પડે છે. એવું નથી કે આ કેન્સરમાં લક્ષણો દેખાતા નથી પરંતુ લક્ષણ એટલા સામાન્ય હોય કે લોકો તેને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. તેથી જ્યારે શરીરમાં અચાનક આવા ફેરફાર જોવા મળે તો તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં. જેમકે
- કારણ વિના શરીરનું વજન ઘટી જવું.
- શરીરમાં ગાંઠ અથવા સોજાનો અનુભવ થવો.
- મોઢામાં થયેલા ચાંદા કે શરીરમાં થયેલી કોઈ ઈચ્છા લાંબા સમય સુધી ઠીક ન થાય.
- અચાનક વધારે થાક લાગે અથવા તો નબળાઈનો અનુભવ થાય.
આવા કોઈપણ લક્ષણ જણાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી હેલ્થ ચેકઅપ કરાવી લેવું. એવું નથી કે દરેક કેન્સરમાં દર્દીનો જીવ જતો જ રહે. જો સમયસર કેન્સર વિશે ખબર પડી જાય અને સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે તો જીવન બચી પણ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
