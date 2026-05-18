/Cancer Recurrence: કયા કેન્સર સારવાર પછી ફરીથી થઈ શકે ? બીજીવાર કેન્સર થાય ત્યારે શરીરમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે જાણો

Cancer Recurrence: એક્ટર શારિબ હાશમીની પત્નીએ તાજેતરના એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે તેને છઠ્ઠી વખત કેન્સર થયું છે. આ વાત પરથી કેન્સર ફરીથી થવાને લઈ લોકોના મનમાં અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કયા કેન્સર ફરીથી થવાનું રિસ્ક વધારે હોય અને જ્યારે કેન્સર ફરીથી થાય ત્યારે કેવા લક્ષણો જોવા મળે.
Cancer Recurrence: કેન્સરની બીમારીની ચર્ચા છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ઇન્ટરનેટ પર વધી છે. તેનું કારણ છે કે તો ફેમિલી મેન વેબ સીરીઝથી ફેમસ થયેલા એક્ટર શારિબ હાશમીની પત્ની નસરીન હાશમીએ ઓરલ કેન્સર વિશે જણાવ્યું કે તેને સારવાર પછી પણ છઠ્ઠી વખત કેન્સર થયું છે. એક મુલાકાત દરમિયાન નસરીને જણાવ્યું કે 2018 માં તેને ઓરલ કેન્સરની પહેલી વખત ખબર પડી હતી ત્યાર પછી તેને 5 વખત કેન્સર ફરીથી થયું જેની સારવાર કરાવી અને હવે છઠ્ઠી વખત તેને કેન્સર થઈ ગયું છે. આ વાતને લઈને લોકોના મનમાં પણ કેન્સર સંબંધિત અલગ અલગ પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
કેન્સર ફરીથી થવાના ચાન્સ કેટલા હોય ? કયા પ્રકારના કેન્સર ફરીથી થવાનું રિસ્ક વધારે હોય ? જ્યારે કેન્સર ફરીથી થાય ત્યારે શરીરમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે? તો ચાલો આજે તમને આ બધા જ પ્રશ્નો વિશે જાણકારી આપીએ.
કેન્સર ફરીથી થવાનું કારણ
કેન્સરના સફળ ઈલાજ પછી પણ કેન્સર ફરીથી થઈ શકે છે. તેનું મુખ્ય કારણ હોય છે કે સારવાર દરમિયાન પણ સૂક્ષ્મ કેન્સર કોશિકાઓ શરીરમાં બચી ગઈ હોય છે. આ કોશિકાઓ એટલી નાની હોય છે કે સ્કેન કે તપાસમાં આવતી નથી. જેના કારણે તે શરીરમાં બચી જાય છે. ધીરે-ધીરે આ કોશિકાઓ ફરીથી ટ્યુમર કે કેન્સરનું રૂપ લઈ લે છે. કેન્સરની જે કોશિકાઓ શરીરમાં બચી ગઈ હોય તે ફરીથી તેજ જગ્યાએ કેન્સર કરી શકે છે અને શરીરની અન્ય જગ્યામાં ફેલાઈ પણ શકે છે.
કયા કેન્સર ફરીથી થઈ શકે ?
આમ તો કોઈપણ કેન્સર ફરીથી થવાનું જોખમ હોય છે પણ અમુક કેન્સ છે જે સારવાર પછી ફરીથી થાય તેનું રિસ્ક વધારે હોય. ફરીથી થાય તેને કેન્સર રિકરન્સ કહેવાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બ્રેસ્ટ કેન્સર, ફેફસાનું કેન્સર, ઑવેરિયન કેન્સર અને મૂત્રાશયનું કેન્સર એવું છે જેનું અન્ય કેન્સરની સરખામણીમાં ફરીથી થવાની સંભાવના વધારે હોય છે.
ફરીથી કેન્સર થયું હોવાના લક્ષણો
કેન્સરની સફળ સારવાર પછી શરીરમાં જે કેન્સરની કોષિકાઓ નિષ્ક્રિય થઈને છુપાયેલી હોય છે તે કોશિકા જો ફરીથી વધવા લાગે અને કેન્સરનું રૂપ લઈ લે તો શરીરમાં કેટલાક સામાન્ય લક્ષણો દેખાવા લાગે છે.
- પહેલા જે જગ્યાએ કેન્સર થયું હોય એ જગ્યાએ નવી ગાંઠ બને.
- શરીરમાં કેન્સરની સોજો વધે, સતત દુખાવો રહે.
- કેન્સર મટી ગયા પછી ફરીથી થાય તો દર્દીને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યાઓ
- કારણ વિના દર્દીને પાચન સંબંધિત તકલીફો થવા લાગે છે.
- કેન્સર ફરીથી થઈ ગયું હોય તો દર્દીને અચાનક વધારે થાક લાગવા લાગે છે
- કેન્સર રીકરન્સના કેસમાં પણ દર્દીના વજનમાં કારણ વિના ઘટાડો થઈ જાય છે.
- કેન્સર ફરીથી થયું હોય તો કોઈપણ પ્રકારની ઇજા વિના પણ ત્વચા પર લીલા નિશાન પડી જાય છે.
- જો શરીરમાં ઇજા થાય તો વધારે બ્લડિંગ થવા લાગે છે.
- દર્દીને વારંવાર તાવ આવવા જેવી તકલીફો થાય છે.
ફરીથી થયેલા કેન્સરની સારવાર
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો કેન્સર ફરીથી અગાઉ થયું હોય ત્યાં જ થાય તો સર્જરી દ્વારા તેને દુર કરી શકાય છે પરંતુ બીજીવારમાં કેન્સર અન્ય અંગોમાં ફેલાય તો કીમો થેરાપી, ટાર્ગેટેડ થેરાપી, ઇમ્યુનો થેરાપી કે હોર્મોન થેરાપી જેવી સારવાર લેવી પડે છે. બીજી વખત કેન્સર થાય તો તે સ્થિતિમાં કેન્સરના લક્ષણોને નિયંત્રિત કરવા મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. ફરીથી કેન્સર થાય તો દર્દીને રેડિયો થેરાપી આપવાની જરૂર પણ પડી શકે છે.
કેન્સર ફરીથી ન થાય તે માટે શું કરવું ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બીજી વખત કેન્સર ન થાય તે માટે સમય સમયે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું જરૂરી છે. સાથે જ ડોક્ટરે જણાવેલા ટેસ્ટ સમયાંતરે કરાવવા અને દવાઓ નિયમિત લેવી જોઈએ. કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ પૂરી કરી લેવી અને ફોલોઅપ નિયમિત કરાવતા રહેવાથી કેન્સર બીજીવાર થવાનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે અને જો કેન્સર બીજીવાર થાય તો શરૂઆતમાં જ તેની સારવાર શરૂ થઈ શકે છે.
