ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

ભારતમાં પુરુષોને સૌથી વધુ કયા પ્રકારનું કેન્સર થાય છે? ડૉક્ટરે જણાવ્યું આ કેન્સરના પ્રથમ સ્ટેજના લક્ષણો..

Most Common Cancer In Men: ભારતમાં પુરુષો આ એક કેન્સરથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. ડૉક્ટરે જણાવ્યું છે કે આ કેન્સરની ઝપેટમાં આવવાથી શરીરમાં કયા-કયા ફેરફારો જોવા મળે છે અને સમયસર આ કેન્સરના લક્ષણો કેવી રીતે ઓળખી શકાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:32 PM IST

Cancer In Men: નેશનલ કેન્સર પ્રિવેન્શન એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ICMR) અનુસાર, ભારતમાં લગભગ 2.5 મિલિયન લોકો કેન્સર સાથે જીવી રહ્યા છે. દર વર્ષે 7 લાખ નવા કેન્સરના દર્દીઓ આ આંકડાઓમાં ઉમેરાય છે અને કેન્સર સંબંધિત 5,56,400 મૃત્યુ થાય છે. પુરુષોમાં ઘણા પ્રકારના કેન્સર જોવા મળે છે, જેમાં ઓરલ કેન્સર, ફેફસાંનું કેન્સર, પેટનું કેન્સર, આંતરડાનું કેન્સર અને ગળાનું કેન્સર સામેલ છે. આંકડાઓ અનુસાર, પુરુષોમાં સૌથી વધુ મોંનું કેન્સર થાય છે.

કન્સલ્ટન્ટ સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ ડૉ. અમિત ચક્રબર્તીએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલા તેમના એક વીડિયોમાં જણાવ્યું છે કે ઓરલ કેન્સર શા માટે થાય છે, તેના લક્ષણો શું છે અને તેને કેવી રીતે ઓળખી શકાય.

ઓરલ કેન્સરના લક્ષણો | Oral Cancer Symptoms

ડૉ. અમિત ચક્રબર્તીએ કેન્સરના લક્ષણોને 2 ભાગોમાં વહેંચ્યા છે.

1.  કેન્સર શરૂ થતા પહેલાના લક્ષણો

2.  કેન્સર થયા પછીના લક્ષણો..

સફેદ કે લાલ ચાંદુ (નક્કર ડાઘ)
મોંની અંદર સફેદ કે લાલ રંગના ચટ્ટા એટલે કે દાણા અથવા નિશાન દેખાવા લાગે છે. ડૉક્ટરે કહ્યું કે આ વાત પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે કે આ સફેદ કે લાલ ચટ્ટો સમય જતાં કેન્સરમાં બદલાઈ શકે છે. કેન્સરની શરૂઆતમાં મોં ઓછું ખુલવાની તકલીફ પણ થઈ શકે છે. આ તકલીફોને મેડિકલ ટર્મમાં લ્યુકોપ્લાકિયા, એરીથ્રોપ્લાકિયા અને ઓરલ સબમ્યુકસ ફાઇબ્રોસિસ કહે છે. 

ડૉક્ટરનું કહેવું છે કે આ તકલીફની સારવાર માટે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો, જેથી તેઓ આ ડાઘાને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દેશે અને આગળ જતાં તે કેન્સરમાં વિકસિત નહીં થાય. આ માટે લેસર સર્જરીની મદદ લેવામાં આવે છે. જે દર્દીઓનું મોં નથી ખુલતું, તેમનામાં ગાલની પાસેના હાડકાને દૂર કરવામાં આવે છે. ડૉક્ટરે જણાવ્યું કે આ સફેદ-લાલ ચટ્ટાનું ટેસ્ટિંગ થાય છે. જો ટેસ્ટિંગમાં કેન્સરના લક્ષણો નજર આવે, તો ફરી એકવાર સર્જરી કરવામાં આવે છે.

ખોરાક ગળવામાં તકલીફ
દર્દીઓને ખોરાક ગળવામાં પરેશાની થવી અથવા અવાજ બરાબર ન નીકળવો કે અવાજ ભારે અને યોગ્ય રીતે સમજમાં ન આવે તેવો નીકળવો, તે કેન્સરનું શરૂઆતનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.

3 અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી ચાંદુ
ડૉક્ટરે જણાવ્યું કે જો મોંની અંદર 3 અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી છાલો હોય અને તમે દરેક ઉપચાર અજમાવી જોયો હોય છતાં દવા લેવાથી પણ તે ઠીક ન થતો હોય, તો કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે.

ગરદનમાં દુખાવો અને ગાંઠ
ગરદનમાં દુખાવો અનુભવવો અને ગરદનની કિનારી પર ગાંઠ થઈ જવી, તે માત્ર સર્વાઇકલ જેવી તકલીફોનું જ નહીં, પણ મોંના કેન્સરનું પણ લક્ષણ હોઈ શકે છે. ડૉક્ટરે જણાવ્યું કે આ કિસ્સામાં મોંનું કેન્સર ગરદન તરફ ગયું છે કે પછી ફેફસાંનું કેન્સર આ ભાગ સુધી ફેલાયું છે તે જોવું પડે છે.

કાનમાં દુખાવો
કાનમાં દુખાવો થવો પણ ઓરલ કેન્સરના લક્ષણોમાં શામેલ છે. આ જીભના પાછળના ભાગમાં થયેલા કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.

