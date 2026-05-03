Jaggery: બ્રાઉન કે પીળો.. કયા રંગના ગોળનો ઉપયોગ કરવો હેલ્થ માટે સારો ?
Brown v/s Yellow Jaggery: માર્કેટમાં 2 પ્રકારના ગોળ જોવા મળે છે. એક ડાર્ક રંગનો ગોળ અને બીજો પીળા રંગનો ગોળ. ઘણા લોકોના મનમાં એવી મુંજવણ પણ હોય છે કે હેલ્થની દ્રષ્ટિએ કયા રંગનો ગોળ ખાવો સારો. તો ચાલો તમને જણાવીએ કયા રંગનો ગોળ હેલ્થ માટે સારો.
Brown v/s Yellow Jaggery: ગોળને ખાંડનો હેલ્ધી વિકલ્પ ગણવામાં આવે છે. ગોળનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થાય છે. ગોળ ખાવો સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. ઉનાળામાં ગોળ ખાવાથી શરીરને વધારે ફાયદા થાય છે. સામાન્ય રીતે માર્કેટમાં બે પ્રકારના ગોળ મળે છે. એક જે ડાર્ક બ્રાઉન કલરનો હોય અને બીજો જે પીળા કલરનો હોય. ગોળ ખાવામાં લોકોની ચોઈસ ક્લિયર હોય છે. જે લોકોના ઘરમાં વર્ષોથી પીળો ગોળ આવતો હોય તેવો પીળા ગોળના કટકા લેવાનું જ પસંદ કરે છે અને જે લોકો બ્રાઉન ગોળ ખાવાથી ટેવાયેલા હોય તેઓ બ્રાઉન ગોળ જ લેતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ બંને ગોળની બનાવટ અલગ હોય છે અને તેના કારણે તેનાથી થતા ફાયદા પણ બદલી જાય છે ?
પીળો અને બ્રાઉન બંને ગોળ શેરડીમાંથી જ બને છે પરંતુ બંનેને બનાવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન તેનો રંગ બદલી જાય છે. આજે તમને પીળા ગોળ અને બ્રાઉન ગોળ વચ્ચેના તફાવત વિશે જણાવીએ. આ તફાવત વિશે જાણીને તમે જાતે નક્કી કરી શકશો કે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ કયો ગોળ ખાવો સારો.
બ્રાઉન ગોળ
શેરડીના રસમાંથી જ ગોળ બને છે. જે ગોળનો બ્રાઉન રંગનો દેખાતો હોય તે શેરડીના રસને ધીમા તાપે ઉકાળીને ઘટ્ટ બનાવીને તૈયાર કરેલો હોય છે. આ ગોળમાં કોઈપણ પ્રકારની કેમિકલ પ્રોસેસ કરેલી નથી હોતી. શેરડીના રસને ભઠ્ઠીમાં પકાવવામાં આવે છે અને તેમાં કેમિકલ ન હોવાથી તેનો રંગ બ્રાઉન અથવા કાળા જેવો દેખાવા લાગે છે. બ્રાઉન રંગનો ગોળ એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમને એનિમિયા હોય. આ ગોળ ખાવાથી આયરન, કેલ્શિયમ અને પોટેશિયમ જેવા મિનરલ્સ શરીરને મળે છે.
પીળો ગોળ
પીળા કલરનો ગોળ પણ શેરડીના રસમાંથી જ બને છે. પરંતુ આવા ગોળમાં હાઈડ્રોસ નામનું કેમિકલ ઉમેરવામાં આવ્યું હોય છે. શેરડીના રસને પકાવતી વખતે તેમાં કેમિકલ ઉમેરવામાં આવે છે જેથી ગોળનો રંગ પીળો દેખાય અને તેનું ટેક્સચર ચીકણું રહે. આ પ્રોસેસ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે ગોળ દેખાવમાં સારો અને સાફ લાગે. પરંતુ પીળો ગોળ કેમિકલ પ્રોસેસથી તૈયાર કરેલો હોય છે. તેના કારણે તેમાંથી અમુક મિનરલ્સનો નાશ પણ થઈ જાય છે.
હેલ્થ માટે કયો ગોળ સારો ?
સ્વાસ્થ્ય માટે કયો ગોળ સારો એ વાત તમે સમજી જ ગયા હશો. હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ જણાવે છે કે કાળો ગોળ નેચરલ હોય છે અને કેમિકલ વિનાનો હોય છે. આ ગોળમાં પોષક તત્વ પણ હોય છે. તેથી આહારમાં કાળા ગોળનો જ સમાવેશ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
