/Diabetes પેશન્ટના નાસ્તા માટે ઓટ્સ સારા કે ઘઉંના ફાડા ?

Healthy Breakfast for Diabetes Patient: ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે નાસ્તો સૌથી મહત્વનો હોય છે. સવારે નાસ્તા માટે દલિયા અને ઓટ્સ હેલ્ધી ઓપ્શન છે. પણ ડાયાબિટીસ હોય તેમના માટે ઓટ્સ સારા કે દલિયા તેને લઈને મુંજવણ હોય છે. તો ચાલો આજે આ મુંજવણ દુર કરી દઈએ અને તમને જણાવીએ સવારે નાસ્તામાં ઓટ્સ ખાવા કે ઘઉંના ફાડા.
Healthy Breakfast for Diabetes Patient: ડાયાબિટીસના પેશન્ટની સંખ્યા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. ફક્ત વડીલોમાં જ નહીં પરંતુ બાળકો અને યુવાનોમાં પણ ડાયાબિટીસની સમસ્યા સામાન્ય થતી જાય છે. ડાયાબિટીસ થઈ જાય તો બ્લડ સુગર મેનેજ કરવું જરૂરી હોય છે. અને આખો દિવસ બ્લડ સુગર મેનેજ કરવા માટે સવારે નાસ્તો મહત્વનો હોય છે. દિવસનું પહેલું મીલ નાસ્તો હોય છે. નાસ્તામાં એવી વસ્તુનો સમાવેશ કરવો જોઈએ છે આખો દિવસ બ્લડ સુગર મેનેજ કરવામાં હેલ્પ કરે. ડાયાબિટીસ પેશન્ટ માટે હેલ્ધી નાસ્તામાં દલીયા અને ઓટ્સ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. પણ આ બંને વસ્તુને લઈને લોકોના મનમાં કન્ફ્યુઝન હોય છે કે ડાયાબિટીસ માટે વધારે હેલ્ધી ઓપ્શન કયો ? તો ચાલો તમને જણાવીએ સવારે નાસ્તા માટે ઓટ્સ ખાવા સારા કે પછી દલીયા.
ડાયાબિટીસ પેશન્ટ જો બ્લડ સુગર મેનેજ ન કરી શકે તો તેના કારણે ગંભીર સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. આવું ન થાય તે માટે ડાયાબિટીસમાં હંમેશા એવી વસ્તુ ખાવાનો આગ્રહ રાખવો જેનો ગ્લાઇસેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો હોય. આવી વસ્તુઓ ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ અચાનક નથી વધતું.. ગ્લાઈસેમિક ઇન્ડેક્સ ની વાત કરીએ તો દલીયા એટલે કે ઘઉંના ફાડા નું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ 51 થી 55 વચ્ચે હોય છે. એટલે કે ઘઉંના ફાડા બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
ઓટ્સની વાત કરીએ તો ઓટ્સના ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સનો આધાર તેના પ્રકાર પર નિર્ભર કરે છે. જેમકે સ્ટીલ કટ ઓટ્સ નો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ લગભગ 53 હોય છે એટલે કે તે લો લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ફૂડમાં આવે છે. પરંતુ જે ઇન્સ્ટન્ટ અને ફ્લેવર્ડ ઓટ્સ હોય છે તેનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ 65 થી પણ વધારે હોય છે એટલે કે આવા ઓટ્સ ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ વધી શકે છે.
આ પણ વાંચો: Jamun Benefits: લોહી બનાવવાનું મશીન છે આ ફળ
દલિયા અને ઓટ્સના પોષક તત્વોની વાત કરીએ તો દલીયા એટલે કે ઘઉંના ફાડા ધીરે ધીરે પચે છે જેના કારણે તેને ખાધા પછી બ્લડ શુગર લેવલ તુરંત વધતું નથી અને કંટ્રોલમાં રહે છે. જ્યારે ઓટ્સમાં બીટા ગ્લુકોન નામનું સોલ્યુશન ફાઇબર હોય છે. જે શરીરમાં ઇન્સ્યુલિન સેન્સેટિવિટી સુધારે છે. દલિયામાં પણ ફાઇબર હોય છે આ ફાઇબર પાચનતંત્રને અને પેટને સાફ રાખવામાં મદદ કરે છે જ્યારે ઓટ્સમાં રહેલું ફાઇબર બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
ઓટ્સ અને દલીયા બંને વસ્તુ ડાયાબિટીસના પેશન્ટ પોતાની ડાયટમાં સામેલ કરી શકે છે પરંતુ ઓટ્સ ખરીદીથી વખતે ઇન્સ્ટન્ટ કે મસાલા ઓટ્સ લેવાના બદલે સ્ટીલ કટ કે પછી રોલ્ડ ઓટ્સ જ લેવા. દલીયા ખાવા પણ હેલ્ધી વિકલ્પ છે કારણ કે દલિયા એક નેચરલ અને અનપ્રોસેસ્ડ ફૂડ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)