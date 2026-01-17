Prev
Meditation: આ 2 સમયે મેડિટેશન કરો તો સૌથી સારું, રોજ 5 મિનિટથી શરુ કરી પહોંચો 30 મિનિટ સુધી

Meditation: જો તમે રોજ મેડિટેશન કરો છો તો તેનાથી ફક્ત મેંટલ હેલ્થ નહીં પરંતુ તમારી ફિઝિકલ હેલ્થ પર પણ પોઝિટિવ અસર જોવા મળશે. જો તમે એક નવી શરુઆત અને એનર્જી ફિલ કરવા માંગો છો તો ચાલો તમને જણાવીએ મેડિટેશન કરવાની શરુઆત કેવી રીતે કરવી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:59 PM IST

Meditation: શું તમે પણ એવું માનો છો કે મેડીટેશન ફક્ત મેન્ટલ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે ? જો તમારો જવાબ હા હોય તો તમારી ગેરસમજ દૂર કરી દઈએ. મેડીટેશન ફક્ત મેન્ટલ હેલ્થ માટે નહીં પરંતુ ઓવર ઓલ હેલ્થ માટે પણ વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. મેડીટેશન ફક્ત માનસિક સ્વાસ્થ્ય જ નહીં પરંતુ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સુધારે છે. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની દવા ખાધા વિના નિરોગી રહેવા માંગો છો તો તમારે રોજ યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય રીતે મેડીટેશન કરવું જોઈએ. જો તમે તમારી દિનચર્યામાં મેડીટેશનનો સમાવેશ કરી લેશો તો શરીર અને મન બંને નિરોગી રહેશે. 

મેડીટેશન કરવાનો સમય 

મેડીટેશન એટલે કે ધ્યાન કરવા માટે સૌથી સારો સમય સવારનો હોય છે. જુના જમાનામાં સવારના સમયે ધ્યાન કરવાની સલાહ આપવામાં આવતી હતી. સવારના સમયે શાંતિ ભર્યા વાતાવરણમાં જો મેડીટેશન કરવામાં આવે તો આખો દિવસ મન શાંત રહે છે અને વ્યક્તિ ફ્રેશ ફિલ કરે છે.. જો તમે તમારા દિવસની શરૂઆત મેડીટેશન સાથે કરો છો તો અનેક ફાયદા થાય છે.. ખાસ કરીને તમે મોર્નિંગ રૂટિનમાં મેડીટેશન એડ કરી લેશો તો આખો દિવસ ફોકસ્ડ રહીને કામ કરી શકશો. 

મેડીટેશન કેટલો સમય કરવો ?

જો તમે મેડીટેશન કરવાની શરૂઆત જ કરી હોય તો  5 થી 10 મિનિટ ધ્યાન કરી શકો છો. એટલે કે 5 થી 10 મિનિટના ધ્યાનથી તમે મેડીટેશનની શરૂઆત કરી શકો છો. ધીરે ધીરે તમે સ્થિર બેસવાની આદત વધારતા જાવ. 10 પછી 20 મિનિટ સુધી મેડીટેશન કરો અને ત્યાર પછી રોજ 30 મિનિટ સુધી મેડિટેડ કરો. જો 5 મિનિટથી શરૂ કરીને 30 મિનિટ સુધીનું મેડિટેશન એક મહિના સુધી તમે રોજ કરશો તો તમે પોતે જ પોઝિટિવ અસર અનુભવવા લાગશો. 

મેડીટેશન કરવા માટે શક્ય હોય ત્યાં સુધી સવારનો સમય જ પસંદ કરવો. આ સમયે મેડીટેશન માટે એટલા માટે પરફેક્ટ હોય છે કે સવારના સમયે વાતાવરણ શાંત હોય છે અને તેના કારણે ધ્યાન કરવામાં સરળતા રહે છે. જેમ જેમ દિવસ પસાર થાય છે તેમ અનેક પ્રકારના સ્ટ્રેસ મનમાં વધવા લાગે છે. જેના કારણે દિવસના અન્ય સમયે તમે ધ્યાન કરી શકતા નથી. જેમકે બપોરે અને સાંજના સમયે તમે ઈચ્છો તો પણ ધ્યાનમાં સ્થિર બેસી શકો નહીં કારણકે તમને દિવસ દરમિયાન કરવાના કામની ચિંતા હોય છે.

જોકે તમે સુતા પહેલા મેડીટેશન કરી શકો છો. તેનાથી પણ સારું પરિણામ મળી શકે છે. પરંતુ એક વાત યાદ રાખવી કે એક વખત મેડીટેશન કરવાની શરૂઆત કરો પછી રોજ મેડીટેશન કરવાનો નિયમ બનાવી લો. સમય હોય તો વધારે મિનિટ સુધી ધ્યાન કરો નહીં તો પાંચથી દસ મિનિટ ધ્યાન કરવું જ છે, તેઓ નિયમ બનાવી લો. તો જ તમને મેડીટેશનના ફાયદા દેખાશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

