Body Cooling Vegetables: ઉનાળામાં આ 6 શાક પેટમાં કરે ઠંડક, જમવામાં આ શાક ખાશો તો પેટમાં બળતરા નહીં થાય

Prev
Next
Body Cooling Vegetables: ઉનાળામાં બપોરે જમ્યા પછી પેટમાં બળતરા, પેટ ભારે થવા જેવી સમસ્યા થતી હોય તો ચાલો તમને એવા શાક વિશે જણાવીએ જેને ખાધા પછી આવું નહીં થાય. કારણ કે આ શાકની પ્રકૃતિ ઠંડી હોય છે અને ઉનાળામાં તેને ખાવાથી પેટની ગરમી વધતી નથી શાંત થાય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:15 PM IST
  • ગરમીમાં શરીરને ઠંડક કરતાં 6 શાકભાજી.
  • આ શાકથી ગટ હેલ્થ સારી રહે છે અને બોડી હિટ રીડયુઝ થાય છે.
  • ઉનાળામાં આ શાક ખાવાથી પેટની ગરમી વધતી નથી, શાંત થાય છે.
     

Trending Photos

Body Cooling Vegetables: ધીરે ધીરે ગરમીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. ઉનાળાનો સમય એવો હોય છે જ્યારે ગૃહિણીઓને રસોઈ નું સૌથી મોટું ટેન્શન હોય છે. ગરમીના કારણે ઘણી વખત જમવાની ઈચ્છા પણ થતી નથી. આવા સમયે રસોઈમાં શું બનાવવું અને શું ન બનાવવું તે મોટો પ્રશ્ન હોય છે. ગરમીના દિવસોમાં અમુક શાક ખાધા પછી પેટમાં બળતરા, પેટ ભારે થઈ જવું જેવી તકલીફો થતી હોય છે. તેથી ઉનાળામાં એવા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી થઈ જાય છે જે પેટને ઠંડક કરે અને શરીરને હાઇડ્રેટ પણ રાખે. 

Add Zee News as a Preferred Source

તો ચાલો આજે તમને એવા શાકભાજી વિશે જણાવીએ જે ઉનાળા માટે એકદમ બેસ્ટ છે. આ શાકભાજીની તાસીર ઠંડી હોય છે. ઉનાળામાં બપોરના સમયે જમવામાં આ શાકનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ શાક એવા છે જેમાં ફાઇબર સહિતના પોષક તત્વો હોય છે અને આ શાક શરીરને હાઇડ્રેટ અને ઠંડું રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. 

ઉનાળામાં પેટને ઠંડક કરતા શાક 

ભીંડા 

આયુર્વેદ અનુસાર ભીંડાની તાસીર ઠંડી હોય છે. એટલે ઉનાળામાં ભીંડા ખાઈ શકાય છે. ભીંડાનું શાક પાચનતંત્રને સુધારવામાં મદદ કરે છે. ભીંડા ફાઇબર, ફોલેટથી ભરપૂર હોય છે. ભીંડા ખાવાથી ઉનાળામાં પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થવાનું જોખમ ઓછું થાય છે. 

ગુવાર 

ગુવારનું શાક પણ મોટાભાગના લોકો ખાવાનું ટાળે છે પરંતુ ઉનાળામાં ગુવાર શરીરને નેચરલી ઠંડુ રાખવામાં મદદ કરે છે. ગુવારનું શાક ખાવાથી પાચન સુધરે છે. ઉનાળામાં ગુવારનું શાક ખાવાથી પેટ ભારે નથી લાગતું અને પેટ  ઠંડું રહે છે. 

દુધી 

ઉનાળામાં ખાવા માટે દૂધી પણ બેસ્ટ છે. દુધી પાણીથી ભરપૂર શાક હોય છે. દૂધી પચવામાં હળવી હોય છે અને તે પેટને ઠંડક પણ કરે છે. દુધી લીવર હેલ્થ માટે પણ સૌથી સારું શાક છે. ઉનાળામાં દુધીનો ઉપયોગ સૂપ તરીકે, જ્યુસ તરીકે કે પછી શાક તરીકે પણ કરી શકાય છે. 

ટીંડોળા 

ટીંડોળા પણ ઠંડી તાસીરનું શાક છે. ઉનાળામાં ટીંડોડાનું શાક ખાવાથી એનર્જી લેવલ જળવાઈ રહે છે અને તેનું પાચન પણ સરળતાથી થઈ જાય છે. ટીંડોળા ખાવાથી પેટને ઠંડક પણ મળે છે. 

તુરિયા 

તુરિયાનું શાક જોઈને લોકો મોઢું બગાડતા હોય છે પરંતુ ઉનાળા માટે તુરીયાનું શાક સૌથી બેસ્ટ હોય છે. ખૂબ જ ઝડપથી બની જતું આ શાક શરીરને ઠંડુ રાખવામાં મદદ કરે છે. તુરીયા નું શાક પચવામાં હળવું હોય છે જેને ખાધા પછી એસિડિટી, બ્લોટીંગ જેવી તકલીફો થતી નથી. તુરીયા એવું શાક છે જે શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવામાં પણ મદદ કરે છે અને પાચન સુધારે છે. 

સફેદ કોળું 

સફેદ કોળું જેને પેઠા પણ કહેવાય છે તેનો ઉપયોગ પણ ઉનાળામાં કરી શકો છો. વર્ષોથી પારંપરિક ભારતીય વાનગીઓમાં પેઠાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સફેદ કોળું ઝડપથી બની જતું શાક છે તેનાથી ગટ હેલ્થ પણ સારી રહે છે અને બોડી હિટ પણ રીડયુઝ થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
vegetablesSummerbody heatFoodશરીરને ઠંડક કરતાં શાક

Trending news