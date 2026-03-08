Health Tips: ઉનાળામાં કયું પાણી પીવું સારું, તાંબાના વાસણમાં રાખેલું કે માટલાનું ?
Health Tips: શરીર માટે માટલામાં ભરેલુ પાણી અને તાંબાના વાસણનું પાણી બંને હેલ્ધી ગણાય છે. જો હવે જે કાળજાળ ગરમીનો દૌર શરુ થશે તેમાં માટલાનું પાણી પીવું સારું કે તાંબાના વાસણનું પાણી તેને લઈ તમને પણ પ્રશ્ન હોય તો ચાલો તેનો જવાબ તમને આપી દઈએ.
- ઉનાળામાં તાંબાના વાસણનું પાણી પીવાના નુકસાન.
- માટીના ઘડામાં રાખેલું પાણી પીવાના ફાયદા.
- ઉનાળામાં કયું પાણી પીવું શરીર માટે સારું?
Health Tips: ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરને થતા નુકસાન વિશે જાણી લોકો હવે માટીના ઘડાના અને તાંબાના વાસણમાં રાખેલા પાણી તરફ વળવા લાગ્યા છે. માટલામાં ભરેલું પાણી અને તાંબાના વાસણમાં ભરેલું પાણી હેલ્થની દ્રષ્ટિએ સૌથી લોકપ્રિય વિકલ્પ છે. પરંતુ હવે જે ઉનાળો શરુ થવા જઈ રહ્યો છે તેમાં લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે ગરમીમાં માટલાનું પાણી પીવું કે તાંબાના વાસણમાં રાખેલું પાણી પીવું ? તો ચાલો તમને જણાવીએ ઉનાળામાં કયું પાણી પીવું શરીર માટે સારું.
માટીના ઘડામાં રાખેલું પાણી
આયુર્વેદ અનુસાર માટીના ઘડામાં રાખેલું પાણી સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. કારણ કે માટીમાં પંચતત્વો એટલે કે જલ, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ અને પૃથ્વીના તત્વો હોય છે. આ પાણી શરીરના દોષને સંતુલિત રાખવામાં મદદ કરે છે. માટલું પાણીને કુદરતી રીતે ઠંડુ કરે છે. માટલામાં રાખેલા પાણીમાં મિનરલ્સ જળવાઈ રહે છે. માટલામાં રાખેલું પાણી પીવાથી શરીરમાં નીચે દર્શાવ્યાનુસારના ફાયદા જોવા મળે છે.
1. માટલાનું પાણી પીવાથી પાચન તંત્ર સારી રીતે કામ કરે છે. માટલાનું પાણી પીવાથી ગેસ, એસિડિટી જેવી સમસ્યાથી રાહત મળે છે.
2. માટીમાં રહેલા મિનરલ્સ શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત કરવાનું કામ કરે છે.
3. માટલાનું પાણી શરીરને ઠંડક આપે છે અને શરીરમાંથી હાનિકારક તત્વોને બહાર કાઢે છે જેના કારણે સ્કિન પણ સાફ થાય છે.
4. માટલાનું પાણી શરીરની ગરમીને સંતુલિત કરે છે અને લૂ લાગવાથી બચાવે છે.
તાંબાના વાસણમાં રાખેલું પાણી
આયુર્વેદમાં તાંબાના વાસણમાં રાખેલા પાણીને પણ લાભકારી ગણવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આયુર્વેદમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે તાંબાના વાસણનું પાણી મર્યાદિત માત્રામાં જ પીવું જોઈએ. તાંબાના વાસણમાં રાખેલું પાણી વધારે પીવાથી શરીરમાં કોપર વધી શકે છે જે સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. જો વધારે માત્રામાં તાંબાનું પાણી પીવામાં આવે તો શરીરમાં કેટલીક આડઅસરો જોવા મળી શકે છે. જેમકે,
- તાંબાનું પાણી વધારે પીવાથી પાચન ક્રિયા બગડી શકે છે.
- વારંવાર તાંબાનું પાણી પીવાથી ઉલટી જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.
- તાંબાનું પાણી પીવાથી નર્વસ સિસ્ટમ નબળી પડી શકે છે.
- વધારે માત્રામાં તાંબાનું પાણી પીવાથી લીવર પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
