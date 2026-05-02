Health Tips: વેકેશનમાં બાળક ગરમીમાં બીમાર ન પડે તે માટે આ કઈ વાતોનું રાખવું ધ્યાન, WHO એ જણાવ્યું

Health Tips For Children: બાળકોને વેકેશન પડી ગયું છે અને દેશભરમાં તાપમાન પણ વધી રહ્યું છે. આ સમયે બાળકો ગરમીના કારણે માંદા ન પડે તે માટે શું કરવું તે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને જણાવ્યું છે. બાળકોને લઈને આ વાતોનું ધ્યાન ઉનાળામાં રાખવું જરૂરી છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 02, 2026, 06:15 PM IST
  • ઉનાળામાં બાળકોનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખવું?
  • વેકેશનની વાત આવે એટલે બાળકો મસ્તી, હરવું-ફરવું અને મજા કરવાના મૂડમાં હોય છે.
  • વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન દ્વારા બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને 5 જાણકારી શેર કરી છે.

Health Tips For Children: ઉનાળામાં બાળકોને સ્કૂલમાં વેકેશન પડી જતું હોય છે. વેકેશનની વાત આવે એટલે બાળકો મસ્તી, હરવું-ફરવું અને મજા કરવાના મૂડમાં હોય છે. આ સમયે ગરમી કેટલી છે તેનાથી બાળકોને ફરક પડતો નથી. તેમને તો બસ રમવું હોય છે અને મજા કરવી હોય છે. પરંતુ માતા પિતા એ વાત જાણતા હોય છે કે સતત વધતું તાપમાન, દુષિત પાણી, અનહેલ્થી આહાર અને તડકાના કારણે બાળક માંદુ પણ પડી શકે છે. બાળકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ ઓછી હોય છે. 

દેશભરમાં જ્યારે તાપમાનનો પારો સતત વધી રહ્યો છે ત્યારે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન દ્વારા બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને 5 જાણકારી શેર કરવામાં આવી છે. ઉનાળાના વેકેશનમાં બાળકો બીમાર ન પડે તે માટે આ પાંચ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે..

હાઇડ્રેશનનું ધ્યાન રાખો 

વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અનુસાર બાળકો રમતા હોય ત્યારે તેમના શરીરમાંથી પરસેવા રૂપે પાણી ઝડપથી નીકળી જાય છે.. બાળકો જો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન પીવે તો તેમને ડીહાઇડ્રેશન ઝડપથી થઈ જાય છે. બાળકો પાણી પીવાનું ધ્યાન રાખે તો પેશાબ પણ ઓછો ઉતરે છે અને ધીરે ધીરે ડીહાઇડ્રેશન સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે. તેથી માતા પિતાએ બાળકના હાઇડ્રેશન નું ધ્યાન રાખવું.. બાળક રમતા રમતા પાણી પીતું રહે તે વાત પર ધ્યાન આપો અને દિવસ દરમિયાન બાળકને ઓઆરએસ પણ પીવડાવો. 

સનબર્નથી બચાવો

ઉનાળામાં બાળકો તડકામાં રમે અથવા તો લુના સંપર્કમાં આવે તો તેમની ત્વચા પર ગંભીર અસર થઈ શકે છે.. બાળકોની ત્વચા નાજુક હોય છે થોડો તડકો પણ તેમની ત્વચાને બાળી શકે છે.. તડકાના કારણે બાળકોને સ્કીન પર ખંજવાળ, બળતરા, રેશિસ, અળાઈ થવી જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.. તેથી બાળકને તડકામાં રમવા જવા ન દેવું અને બાળક બહાર જાય ત્યારે તેને એવા કપડાં પહેરાવો જેનાથી આખું શરીર ઢંકાય. બાળક બહાર જાય ત્યારે તેને ટોપી, ચશ્મા પહેરાવો જેથી બાળક તડકાથી બચી રહે..

હિટ સ્ટ્રોકથી બચાવો 

જો બાળક તડકામાં રમે તો હીટ સ્ટ્રોકનું જોખમ વધી જાય છે. તડકા અને લુના કારણે શરીરનું તાપમાન અત્યંત વધી જાય તો હિટ સ્ટ્રોક આવ્યો કહેવાય છે. હિટ સ્ટ્રોક ના કારણે બાળકને તાવ આવે, ઉલટીઓ થાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી શકે છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અનુસાર બાળકોને હીટ વેવથી બચાવવા હોય તો સવારે 11 થી સાંજે 4 કલાક સુધી તડકામાં જવા ન દો. 

મચ્છર જન્ય બીમારીથી બચાવો 

ઉનાળામાં ગરમીના કારણે થતી સમસ્યાઓની સાથે મચ્છર જન્ય રોગ પણ બાળકોને બીમાર કરી શકે છે.. મચ્છર કરડવાથી ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા જેવી બીમારી થઈ શકે છે. તેથી ઘરમાં મચ્છર ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખો અને સૂતી વખતે મચ્છરદાની નો ઉપયોગ કરો. 

હેલ્ધી ફૂડ 

ગરમીના કારણે ખોરાક ઝડપથી ખરાબ થઈ જતો હોય છે. વેકેશન હોવાથી બાળકો વારંવાર જંક ફૂડ કે બહારનું ફૂડ ખાવાની જીદ પણ કરતા હોય છે. પરંતુ આ સમયે ફૂડ પોઝિશનિંગ થવાનું જોખમ વધારે છે. તેથી બાળકોને આવો ખોરાક આપવાનું ટાળો અને હેલ્ધી ખોરાક આપો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

