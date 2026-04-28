Prev
Next
Morning Bad Habit: સવારે જાગીને સૌથી પહેલા ફોન જોવાની કુટેવ હોય તેને આ સમસ્યાઓ થવાનું જોખમ વધારે

Morning Bad Habit: એવા અનેક લોકો હશે જેમને સવારે આંખ ખુલે એટલે સૌથી પહેલા મોબાઈલ જોવાની કુટેવ હોય. જેમને પણ આ આદત હોય છે તેઓ પોતાના સ્વાસ્થ્યને જોખમમાં મુકે છે. સવારની આ ખરાબ આદત શરીર પર કેવી અસર કરે છે જાણી લો.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:46 PM IST
  • સવારે ફોન ચેક કરવાની આદતથી થતા નુકસાન.
  • સવારની આ ખરાબ આદત શરીર પર કેવી અસર કરે છે જાણી લો
  • સવારે જાગીને સૌથી પહેલા ફોન જોવાથી સ્ટ્રેસ લેવલ સવારમાં જ વધી જાય છે.

Trending Photos

Morning Bad Habit: આજના સમયમાં ભાગ્ય જ એવી કોઈ વ્યક્તિ મળે જેના હાથમાં ફોન ન હોય. સ્માર્ટફોન જીવનને સરળ બનાવી શકે છે પરંતુ તેનો ઉપયોગ સમજદારી પૂર્વક કરવામાં ન આવે તો આ ઉપકરણ શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ બગાડી શકે છે. તમારી આસપાસ પણ તમે એવા અનેક લોકોને જોયા હશે જેઓ દર 10 મિનિટમાં ફોન ચેક કરી લેતા હોય છે. ઘણી જગ્યાએ તો પરિવારના સભ્યો સાથે બેઠા હોય પણ બધા જ લોકો પોતપોતાના ફોનમાં બીઝી જોવા મળે છે. પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે લોકો ફોન નથી ચલાવતા પરંતુ લોકોના મગજને ફોન ચલાવવા લાગ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

લોકો મોડી રાત સુધી ફોનમાં સમય પસાર કરે છે અને સૌથી ખરાબ તો એ છે કે સવારે આંખ ખુલે એટલે તુરંત જ હાથમાં સ્માર્ટફોન લઈ લે છે. સવારનો જે સમય પોતાના માટે પસાર કરવાનો હોય તે સમય લોકો ફોન જોવામાં પસાર કરે છે. જે લોકોને સવારના સમયે જાગીને સૌથી પહેલા ફોન ચેક કરવાની આદત હોય તે આદત તેમના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર કરે છે. મોટાભાગના લોકો આ અસરોથી અજાણ હોય છે. ચાલો તમને જણાવીએ સવારે જાગીને સૌથી પહેલા સ્માર્ટફોન ચેક કરવાની આદતથી કઈ કઈ બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધે છે. 

સ્ટ્રેસ 

મોડી રાત સુધી ફોન ચલાવીને સુતા પછી સવારે જાગીને સૌથી પહેલા ફોન જોવાથી સ્ટ્રેસ લેવલ સવારમાં જ વધી જાય છે. સવારે કલાકનો સમય પણ જો ફોનમાં પસાર કરી દેવામાં આવે તો દિવસ દરમિયાન મગજ થાકેલું રહે છે. કોઈપણ કામમાં ફોકસ કરી શકાતું નથી અને ધીરે ધીરે સ્ટ્રેસ વધવા લાગે છે. લાંબા સમય સુધી આ કુટેવ રહે તો નોટિફિકેશન આવ્યા પછી વ્યક્તિ ફોન ચેક કર્યા વિના રહી ન શકે તેવી હાલત થઈ જાય છે. 

આંખને નુકસાન 

ઊંઘમાંથી જાગીએ ત્યારે આંખ ખૂબ જ નાજુક અવસ્થામાં હોય છે. આવા સમયે આંખ સામે સ્માર્ટફોન ચાલુ કરી દેવાથી આંખ પર ખરાબ અસર પડે છે.. મોડી રાત સુધી ફોન જોવો અને સવારે પણ ફોનમાં સમય પસાર કરવાથી આંખ ધીરે ધીરે નબળી પડવા લાગે છે. 

લો એનર્જી 

સવારે જાગીને સૌથી પહેલા ફોન જોવાથી શરીરની એનર્જી ઓછી થઈ જાય છે. તમે ટોયલેટમાં બેસીને કે બેડ પર સુતા સુતા અડધી કલાક પણ ફોન જોઈ લેશો તો તમારું મગજ થાકી જશે. ત્યાર પછી દિવસ દરમિયાન તમે એક્ટિવ નહીં રહી શકો. આ સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી રહે તો તમારા શરીરની એનર્જી ધીરે ધીરે ઘટવા લાગે છે અને શરીરમાં બીમારીઓ વધવા લાગે છે 

મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ થવી 

સવારે જાગીને સૌથી પહેલા ફોન ચેક કરવાથી મેન્ટલ હેલ્થ પર ખરાબ અસર થાય છે.. ખાસ કરીને શોર્ટ રીલ્સ કે વીડિયો જોવાથી મગજ હંમેશા ટેન્શનમાં રહે છે અને નેગેટિવ વિચારો વધી જાય છે. આ આદતથી મેમરી લોસ પણ થાય છે. જે લોકો સવારના સમયે શોર્ટ વીડિયો જોવામાં સમય પસાર કરે છે તેમનો મૂડ આખો દિવસ ખરાબ રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Trending news