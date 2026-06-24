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અલકા યાજ્ઞિકને સાંભળવાની જે સમસ્યા થઈ તે થવાનું રિસ્ક કોને વધારે ? કેવા હોય રેર બીમારીના શરુઆતી લક્ષણો ?

Rare Sensory Hearing Loss: ભારત સરકાર તરફથી આપવામાં આવતા પદ્મ પુરસ્કારથી સન્માનિત થયા પછી અલકા યાજ્ઞિકે ઈમોશનલ પોસ્ટ શેર કરી જણાવ્યું હતું કે તે જીવનના ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. ત્યારથી અલકા યાજ્ઞિકની બીમારી પણ ચર્ચાનો વિષય બની છે. અલકા યાજ્ઞિકને સાંભળવા સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા છે. આ સમસ્યા કેવી રીતે થાય અને તેનો ઈલાજ શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:23 PM IST
અલકા યાજ્ઞિકને સાંભળવાની જે સમસ્યા થઈ તે થવાનું રિસ્ક કોને વધારે ? કેવા હોય રેર બીમારીના શરુઆતી લક્ષણો ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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