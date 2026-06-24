/અલકા યાજ્ઞિકને સાંભળવાની જે સમસ્યા થઈ તે થવાનું રિસ્ક કોને વધારે ? કેવા હોય રેર બીમારીના શરુઆતી લક્ષણો ?

Rare Sensory Hearing Loss: બોલીવુડ ગાયિકા અલકા યાજ્ઞિક તેના પદ્મ પુરસ્કારની સાથે તેની બીમારીના કારણે ચર્ચામાં છે. 2 વર્ષ પહેલા એ વાત સામે આવી હતી કે અલકા યાજ્ઞિકને રેર બીમારી થઈ છે. આ બીમારીનું નામ છે સેન્સરી હિયરીંગ લોસ. જેમાં વ્યક્તિ સાંભળવાની ક્ષમતા ગુમાવે છે. આ બીમારી થવાનું જોખમ કોને વધારે હોય અને આ બીમારીના શરુઆતી લક્ષણો કેવા હોય ચાલો તમને જણાવીએ.
શું છે સેન્સરી હિયરિંગ લોસની સમસ્યા ?
અલકા યાજ્ઞિકને જે બીમારી છે તેનું નામ છે સેન્સરી હિયરીંગ લોસ કહેવામાં આવે છે. આ બીમારી અલકા યાજ્ઞિકને વાયરલ બીમારીના કારણે થઈ હતી. જો કે આ સમસ્યા થવાના અન્ય કારણો પણ હોય છે. આ બીમારીના કારણે વ્યક્તિને સંભળાવાનું બંધ થઈ જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ બીમારી થવાનું રિસ્ક વધારે કોને હોય અને તેના લક્ષણો કેવા હોય છે ?
સેન્સરી હિયરિંગ લોસ થવાના કારણો
સેન્સરી હિયરિંગ લોસની સમસ્યા પ્રાકૃતિક સમસ્યા છે જે ઘણા લોકોને વધતી ઉંમરના કારણે થઈ શકે છે. આ સિવાય સતત તીવ્ર અવાજના સંપર્કમાં રહેવાથી પણ ઓડિટરી નર્વને નુકસાન થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને આનુવંશિક કારણોને લીધે પણ આ સમસ્યા થાય છે.
સેન્સરી હિયરિંગ લોસનો ઈલાજ
સેન્સરી હિયરિંગ લોસ સમસ્યા જીવલેણ નથી. પરંતુ તો આ સમસ્યા થયા પછી તેને મેનેજ કરવામાં ન આવે તો તેના કારણે વ્યક્તિ કાયમી બહેરાશ આવી શકે છે.
સેન્સરી હિયરિંગ લોસના લક્ષણો
જ્યારે વ્યક્તિને સેન્સરી હિયરિંગ લોસની સમસ્યા થાય છે તો તેને કેટલાક લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. જેના શરુઆતી લક્ષણો છે અવાજ દબાયેલો લાગવો. ધીમો અવાજ સાંભળવામાં સમસ્યા થવી, સંતુલન સંબંધિત સમસ્યા થવી, અવાજ સંભળાય પણ સમજવામાં મુશ્કેલી થાય. જો આસપાસ અવાજ વધારે હોય તો સ્પષ્ટ શબ્દો ન સંભળાય.
સેન્સરી હિયરિંગની સારવાર
સેન્સરી હિયરિંગ લોસની બીમારીનો ઈલાજ શક્ય નથી. જો કે તેનો અર્થ એ નથી કે આ બીમારી થાય પછી વ્યક્તિ સાંભળી ન શકે. આ બીમારીમાં હિયરિંગ એડ, કોક્લિયર ઈમ્પ્લાંટની મદદથી વ્યક્તિ સાંભળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)