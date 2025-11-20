Fenugreek Water: મેથી દાણાનું પાણી કોણે ન પીવું જોઈએ ? જાણો કઈ તકલીફ વધારે મેથી
Fenugreek Water Side Effects: સવારે ખાલી પેટ મેથીનું પાણી પીવાનો ટ્રેંડ ઘણા લોકો ફોલો કરતા હોય છે. પરંતુ ખાલી પેટ મેથીનું પાણી પીવું દરેક વ્યક્તિ માટે લાભકારી નથી. મેથી દાણા શરીર માટે લાભકારી છે પરંતુ કેટલાક લોકોએ મેથીનું પાણી સવારે ખાલી પેટ ન પીવું જોઈએ.
Trending Photos
Fenugreek Water Side Effects: મેથી દાણા પલાળેલું પાણી પીવાથી શરીરને લાભ થાય છે. મેથીનું પાણી બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. પેટની સમસ્યામાં પણ મેથીનું પાણી મદદ કરે છે. પરંતુ દરેક વ્યક્તિ માટે મેથી લાભકારી નથી. મેથીની તાસીર ગરમ હોય છે. મેથીનું પાણી ઘણા લોકોને નુકસાન પણ કરી શકે છે. આજે તમને જણાવીએ કઈ કઈ સમસ્યા હોય તેમણે મેથીનું પાણી પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
મેથી દાણાના પોષકતત્વોની વાત કરીએ તો તેમાં પ્રોટીન, કાર્બ્સ, ફાઈબર, ગુડ ફેટ, કેલ્શિયમ, આયરન સહિતના પોષકતત્વો હોય છે. પોષકતત્વોથી ભરપુર હોવા છતા કેટલાક લોકોને મેથી નુકસાન કરી શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જે લોકોની પિત્ત પ્રકૃતિ હોય તેમણે મેથી પાણી પીવું નહીં. તેનાથી તકલીફ વધી શકે છે. આ સિવાય લિવર ડિસઓર્ડરમાં પણ મેથીનું સેવન ન કરવું. આ સ્થિતિમાં મેટાબોલિઝમ પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
ડિટોક્સીફિકેશન બરાબર રીતે ન થાય તો બ્લોટિંગ, એસિડિટી કે અન્ય પેટ સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. હેલ્થ પ્રોબ્લેમના કારણે લિવર સેલ્સ ડેમેજ થવા લાગે છે. આ સિવાય ઘણા લોકોને મેથીનું પાણી પીવાથી ગેસ, બ્લોટિંગ, પેટમાં ભારેપણું લાગી શકે છે. જો વધારે માત્રામાં મેથીનું પાણી પીવામાં આવે તો ઝાડા કે ઉલટી પણ થઈ શકે છે.
મેથીનું પાણી એવા લોકોએ પણ ન પીવું જેઓ લોહી પાતળુ કરવાની દવા ખાતા હોય. આ સિવાય જે લોકોને એલર્જી હોય તેમણે પણ મેથીનું પાણી પીવાનું ટાળવું. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ડાયાબિટીસ થઈ જાય તો પણ આ સ્થિતિમાં શુગર કંટ્રોલ કરવા મેથીનું સેવન કરવું નહીં. બાળકો અને વૃદ્ધોનું શરીર સેંસિટિવ હોય છે તેમને પણ મેથીનું પાણી પીવડાવવું જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે