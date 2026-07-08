/દરેક માટે સેફ નથી સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવું, જાણો સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવાનો નિયમ, મોટાભાગના લોકો આ વાતને ઈગ્નોર કરે છે

Water On Empty Stomach rule: સવારે જાગીને સૌથી પહેલા પાણી પીવું જોઈએ. આ સલાહનું પાલન અનેક લોકો કરતા હોય છે. ઘણા લોકો સવારે નોર્મલ પાણી પીવે છે તો ઘણા લોકો હુંફાળું પાણી પીવે છે. પરંતુ શું ખરેખર દરેક વ્યક્તિ માટે સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવું યોગ્ય છે ? આ વાત પર મોટાભાગના લોકો વિચાર કરતા નથી અને પૂરતી જાણકારી વિના જ સવારમાં હુંફાળુ પાણી પીવાનું શરૂ કરી દે છે જેના કારણે તેમની તબિયત બગડી પણ શકે છે. આજે તમને સચોટ માહિતી સાથે જણાવીએ સવારે કેવું પાણી પીવું અને કોણે પીવું જોઈએ ?
સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવાનો નિયમ
એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવાથી શરીરને ફાયદા થાય છે પરંતુ પાણી પીવાની રીત દરેક વ્યક્તિના શરીર અને પાચન શક્તિ પર આધારિત છે. જેમકે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હોય તેવો સવારમાં જાગીને સૌથી પહેલા એક કે બે ગ્લાસ પાણી પી લેશે તો તેમને તકલીફ પડી શકે છે. તેથી પાણી પીતા પહેલા જાણી લેવું જોઈએ કે આપણા શરીર માટે પાણી પીવું યોગ્ય છે કે નહીં અને કેવું પાણી પીવું.
સવારે ખાલી પેટ પાણી કોણે ન પીવું ?
1. સવારે ખાલી પેટ એવા લોકોએ પાણી ન પીવું જેમનું પાચન તંત્ર નબળું હોય. સવારના સમયે ગેસ હોય ત્યારે ઠંડુ પાણી પી લેવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
2. જે લોકોને એસીડીટી હોય તેમણે પણ સવારે હુંફાળુ પાણી પીવાનું ટાળવું જોઈએ. જાગીને તુરંત પાણી પી લેવાથી પેટનું એસિડ ઉપર આવી શકે છે જેના કારણે છાતીમાં બળતરા થવા લાગે છે.
3. જે લોકોને લો બ્લડ પ્રેશર હોય તેઓ એક સાથે સવારે વધારે પાણી પીવે તો તેમને નબળાઈ કે ચક્કર આવવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
4. જે લોકોને કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય તેમના ડોક્ટરે દિવસ દરમિયાન કેટલું પ્રવાહી લેવું તેની લિમિટ જણાવેલી હોય છે આવા લોકો સવારે ખાલી પેટ વધારે પાણી પીવે તો તેમના માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
સવારે કેવું પાણી પીવું જોઈએ ?
સવારના સમયે મોટાભાગના લોકો હૂંફાળું પાણી પીવાનો આગ્રહ રાખે છે. પરંતુ ઘણા લોકોને હુંફાળું પાણી માફક આવતું નથી આથી સવારના સમયે રૂમ ટેમ્પરેચરનું સાદું પાણી પીવું વધારે સેફ રહે છે. જો તમારી હેલ્થ કન્ડિશનને ધ્યાનમાં રાખીને ડોક્ટરે હુંફાળું પાણી પીવાનું કહ્યું હોય તો તમે પી શકો છો અન્યથા નોર્મલ પાણી પીવું સૌથી સુરક્ષિત છે. સવારના સમયે ફ્રિજનું ઠંડુ પાણી પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
સવારે કેટલું પાણી પીવું શરીર માટે યોગ્ય ?
નોર્મલ હોય કે હુંફાળું પાણી સવારે ખાલી પેટ પીવાનું હોય તો તેને માત્રાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. સૌથી પહેલા તો ઉતાવળમાં પાણી પીવું નહીં સવારે ધીરે ધીરે પાણી પીવું જોઈએ. જો તમે સવારે પાણી પીવાની શરૂઆત કરી જ હોય તો ડાયરેક્ટ બે કે ત્રણ ગ્લાસ પાણી પીવાનો પ્રયત્ન ન કરવો તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. શરૂઆત અડધો ગ્લાસ પાણી કે એક ગ્લાસ પાણી પીને કરી શકો છો. સવારે જાગીને તુરંત જ પાણી પીવાની જરૂર હોતી નથી તમે 5 થી 10 મિનિટ પછી શરીરને થોડો સમય આપીને પાણી પીવો તો વધારે સારું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)