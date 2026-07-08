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દરેક માટે સેફ નથી સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવું, જાણો સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવાનો નિયમ, મોટાભાગના લોકો આ વાતને ઈગ્નોર કરે છે

Water On Empty Stomach rule: સવારે ખાલી પેટ સૌથી પહેલા પાણી પીવું જોઈએ આવી સલાહ તમે પણ હજારો વખત સાંભળી હશે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દરેક માટે આ સલાહ લાભકારી નથી? સવારે કોણે પાણી પીવું કોણે ન પીવું, નોર્મલ પાણી પીવું કે હુંફાળુ પાણી પીવું ? બધી જ વાતોનો આધાર આપણા શરીર પર હોય છે. તો ચાલો આજે તમને પાણી પીવા સંબંધિત સાચી જાણકારી વિગતો સાથે આપીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 08, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:13 AM IST
દરેક માટે સેફ નથી સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવું, જાણો સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવાનો નિયમ, મોટાભાગના લોકો આ વાતને ઈગ્નોર કરે છે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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જાણો સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવાનો નિયમ, મોટાભાગના લોકો આ વાતને ઈગ્નોર કરે છે
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