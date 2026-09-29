રાત્રે મોબાઈલમાં 'રિલ્સ' જોવાની આદત તમારા હૃદયને કરી રહી છે કમજોર! જાણો ડૉક્ટરના ચોંકાવનારા ખુલાસા અને બચવાના ઉપાયો

કોઈ રમતા, કોઈ ચાલતા, કોઈ જીમમાં, તો કોઈ બજારમાં, અને અચાનક ઢળી પડે છે એક જીવ.. હાર્ટ એટેકના વધતા કેસ હવે માત્ર વૃદ્ધો નહીં, પરંતુ યુવાનો માટે પણ ચિંતાનો વિષય બન્યા છે. ત્યારે વિશ્વ હાર્ટ ડે પર જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
કોઈ ક્રિકેટ રમતા ઢળી પડે છે... કોઈ ટ્રેડમિલ પર દોડતા... તો કોઈ રસ્તા પર ચાલતા-ચાલતા અચાનક બેભાન થઈ જાય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં હાર્ટ એટેકના આવા દ્રશ્યો ચોંકાવનારી ઝડપે વધ્યા છે. સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ દેખાતા અને હટ્ટા-કટ્ટા યુવાનો પણ હવે હૃદયરોગનો ભોગ બની રહ્યા છે.
આજની ભાગદોડભરી જિંદગીમાં બગડેલી જીવનશૈલી સૌથી મોટો વિલન બની ગઈ છે. દિવસભરનો તણાવ... બહારનું જંકફૂડ... અને રાત્રે સૂતા પહેલાં માત્ર પાંચ મિનિટ કહીને શરૂ થયેલી રિલ્સ... આ પાંચ મિનિટ ક્યારે એકથી બે કલાકમાં બદલાઈ જાય છે તેની ખબર પણ પડતી નથી. પરિણામે ઊંઘ ઓછી થાય છે... શરીરની બાયોલોજિકલ ક્લોક ખોરવાય છે... અને હૃદય પર વધે છે ભાર.
જાણીતા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડૉ. સ્પનિલ શાહના જણાવ્યા મુજબ, સ્ક્રીનની બ્લૂ લાઈટ મેલાટોનિન હોર્મોન ઘટાડે છે, જેના કારણે ઊંઘ બગડે છે અને ધબકારા પર પણ વિપરીત અસર પડી શકે છે. તેથી સૂવાના ઓછામાં ઓછા એકથી બે કલાક પહેલાં મોબાઈલ, ટીવી અને રિલ્સથી અંતર રાખવું જરૂરી છે.
મોબાઈલથી કેટલું નુકસાન?
સ્ક્રીનની બ્લૂ લાઈટ મેલાટોનિન હોર્મોન ઘટાડે છે
ઊંઘ બગડે છે, ધબકારા પર વિપરીત અસર પડે છે
હૃદયને બચાવવાનો રસ્તો મુશ્કેલ નથી. રોજિંદા આહારમાં મીઠું પાંચ ગ્રામથી ઓછું રાખો... સોફ્ટ ડ્રિંક્સ અને સોડાથી દૂર રહો... લીલા શાકભાજી, ફળ અને આખા અનાજને થાળીમાં સ્થાન આપો... અને નિયમિત કસરતને જીવનનો ભાગ બનાવો.
શું કરવું જોઈએ?
વિશ્વ હાર્ટ ડે માત્ર ઉજવણીનો દિવસ નથી... પરંતુ એક સંકલ્પ છે. કારણ કે હાર્ટ એટેક અચાનક આવે છે... પરંતુ તેની સામેનું સૌથી મોટું હથિયાર છે સમયસરની સાવચેતી અને સ્વસ્થ જીવનશૈલી.