/વરસાદી વાતાવરણમાં દર વર્ષે વધે આંખ આવવાના કેસ, જાણી લો આંખના આ ચેપી રોગથી બચવા શું કરવું ?

Conjunctivitis: વરસાદ પડવાની શરૂઆત થાય એટલે ગરમીથી તો રાહત મળી જાય છે પરંતુ તેની સાથે જ બીમારીઓ વધવા લાગે છે. દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન રોગચાળો વકરે છે. પાણીજન્ય રોગોની સાથે આઈ ફ્લૂના કેસ પણ વધી જતા હોય છે. ચોમાસામાં આઈ ફ્લૂ એટલે કે કંજકટીવાઈટીસના કેસ પણ વધતા હોય છે. કંજકટીવાઈટીસ આંખનો ચેપી રોગ છે. આજે તમને જણાવીએ કે ચોમાસા દરમિયાન કંજકટીવાઈટીસથી બચવું હોય તો શું કરવું. ?
પિંક આઈ કે કંજકટીવાઈટીસ શું છે?
કંજકટીવાઈટીસ આંખમાં થતી સમસ્યા છે જે ચોમાસા દરમિયાન વાતાવરણમાં વધેલા ભેજ, ગંદા પાણી અને સંક્રમણ ફેલાવતા વાઇરસ અને બેક્ટેરિયાના કારણે થાય છે. વાયરસ અને બેક્ટેરિયા આંખમાં ઘૂસી જાય છે ત્યારે આંખમાં સંક્રમણ થઈ જાય છે. કંજકટીવાઈટીસમાં આંખની બહારની લેયરમાં સંક્રમણથી થાય છે. આ સમસ્યા વાયરલ ઇન્ફેક્શન, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન કે પછી એલર્જીના કારણે થઈ શકે છે. આ રોગની સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે સંક્રમિત વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવવાથી આ રોગ બીજા સુધી ફેલાઈ જાય છે.
કંજકટીવાઈટીસના લક્ષણો
ચોમાસા દરમિયાન કંજકટીવાઈટીસનો ચેપ લાગે તો વ્યક્તિને આ પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળે છે.
- આંખ લાલ થઈ જવી અને આંખમાં બળતરા કે ખંજવાળનો અનુભવ થવો.
- આંખમાંથી સતત પાણી નીકળવું
- આંખમાંથી સફેદ કે પીળો ચીકણું પ્રવાહી નીકળવું.
- સવારે જાગો ત્યારે આંખ ચીપકી ગઈ હોય તેવું લાગે.
- પ્રકાશ સામે જોવામાં તકલીફ પડે.
- આંખ ખટકતી હોય તેવું લાગે.
કંજકટીવાઈટીસ ન થાય તે માટે શું કરવું ?
ચોમાસા દરમિયાન આઈ ફલુ થવાનું જોખમ તો અનેક ઘણું બધી જતું હોય છે પરંતુ જો 5 વાતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો ચોમાસામાં આંખના ઇન્ફેક્શનથી બચી શકાય છે. ચોમાસા દરમિયાન આ પાંચ સ્ટેપ ફોલો કરશો તો તમે આઈ ફ્લુથી બચી શકશો. આ પાંચ સ્ટેપ નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
1. કોન્ટેક લેસ પહેરતા હોય તો ચોમાસા દરમિયાન લેન્સ પહેરવાનું બંધ કરો.
2. દિવસ દરમિયાન વારંવાર હાથ ધોવાનું રાખો.
3. આંખને વારંવાર સ્પર્શ કરવાનું ટાળો.
4. આઈ મેકઅપ ની વસ્તુઓ અન્ય કોઈ સાથે શેર ન કરો.
5. આંખ માટે ડોક્ટરની સલાહ લીધા વિના કોઈપણ પ્રકારના ડ્રોપ્સનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)