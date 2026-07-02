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વરસાદી વાતાવરણમાં દર વર્ષે વધે આંખ આવવાના કેસ, જાણી લો આંખના આ ચેપી રોગથી બચવા શું કરવું ?

Conjunctivitis: ચોમાસામાં દર વર્ષે રોગચાળો વકરે છે. ચોમાસામાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાંથી એક સમસ્યા આંખ આવવાની પણ છે. દર વર્ષ ચોમાસામાં આંખ આવવાના કેસ વધી જતા હોય છે. આજે તમને જણાવીએ આવું શા માટે થાય છે, આંખ ન આવે તે માટે શું કરવું ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 02, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:07 AM IST
વરસાદી વાતાવરણમાં દર વર્ષે વધે આંખ આવવાના કેસ, જાણી લો આંખના આ ચેપી રોગથી બચવા શું કરવું ?
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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