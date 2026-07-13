Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /ડાયાબિટીસમાં પગ કેમ કાળા પડી જાય છે? જાણો ક્યારે જોવા મળે છે આ ગંભીર સંકેતો

ડાયાબિટીસમાં પગ કેમ કાળા પડી જાય છે? જાણો ક્યારે જોવા મળે છે આ ગંભીર સંકેતો

Sugar Mein Pair Kale Hona: ડાયાબિટીસમાં પગ કાળા પડી જવા સામાન્ય સમસ્યા નથી, પરંતુ ગંભીર જટિલતાનો સંકેત હોઈ શકે છે. જો સ્કિનનો રંગ બદલાઈ રહ્યો છે, ઘાવ ઠીક થઈ રહ્યો નથી તો એકવાર જરૂર ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:00 PM IST
ડાયાબિટીસમાં પગ કેમ કાળા પડી જાય છે? જાણો ક્યારે જોવા મળે છે આ ગંભીર સંકેતો
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શેખર સુમને આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન પર કરી કોમેન્ટ, વીડિયોમાં જુઓ શું કહ્યું આમિર માટે
shekhar suman8 min ago
2
Lion attack9 min ago
3
petrol and diesel price today21 min ago
4
fifa world cup 202632 min ago
5
horror film33 min ago