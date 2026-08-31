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કિડની કેમ ફેલ થાય છે? ડોક્ટરે જણાવ્યા મુખ્ય કારણો; જાણો ક્યારે પડે છે ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર

Why Kidney Fails: એમ્સના નેફ્રોલોજી પ્રોફેસર ડો. સંદીપ મહાજને કિડની ફેલ થવાના કારણો જણાવ્યા છે. સાથે જાણો ભારતમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટને લઈને ક્યા પડકારો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 31, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:21 AM IST
કિડની કેમ ફેલ થાય છે? ડોક્ટરે જણાવ્યા મુખ્ય કારણો; જાણો ક્યારે પડે છે ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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