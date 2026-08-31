/કિડની કેમ ફેલ થાય છે? ડોક્ટરે જણાવ્યા મુખ્ય કારણો; જાણો ક્યારે પડે છે ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર

Kidney Failure: કિડની શરીરની ફિલ્ટર સિસ્ટમ છે, જે ખરાબ થાય તો તેની અસર શરીર પર પડે છે. કિડની જ્યારે કામ કરવાનું બંધ કરે તો શરીરની ગંદકીને બહાર કાઢવામાં અસમર્થ થઈ જાય છે અને તેને કિડની ફેલિયર કહેવામાં આવે છે. કિડની ફેલિયર ક્યા કારણે થાય છે તે જણાવી રહ્યાં છે AIIMS ના નેફ્રોલોજી પ્રોફેસર ડો. સંદીપ મહાજન. કિડની ફેલિયરની પાછળ વૈજ્ઞાનિક રીતે બે મુખ્ય કારણ જણાવવામાં આવે છે, જેનો ઉલ્લેખ ડોક્ટર કરી રહ્યાં છે. સાથે જાણો ક્યા દર્દીને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર હોય છે અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટના આંકડા શું જણાવે છે.
શું હોય છે કિડની ફેલ
ડો. સંદીપ મહાજન અનુસાર કિડની ફેલ થવાનું મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક કારણ હાઈ બીપી અને ડાયાબિટીસની સમસ્યા છે. લાંબા સમય સુધી જો સુગરને કંટ્રોલમાં ન રાખવામાં આવે કે પછી હાઈ બ્લડ પ્રેશર રહે તો કિડનીની રક્ત વાહિનિઓ ક્ષતિગ્રસ્ત થવા લાગે છે. આ સિવાય પેનકિલર્સનું વધુ સેવન, મેદસ્વિતા, વધુ મીઠાવાળી વસ્તુ અને વારંવાર યુરિન ઇન્ફેક્શન થવું કે વારંવાર કિડની સ્ટોનની સમસ્યા થવાથી પણ કિડની ફેલ થવાની સ્થિતિ આવી શકે છે.
ક્યારે પડે છે ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર
કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર સામાન્ય રીતે ત્યારે પડે છે જ્યારે દર્દીની કિડનીની બીમારી છેલ્લા તબક્કામાં હોય છે એટલે કે દર્દી એન્ડ સ્ટેજ રીનલ ડિઝીસમાં હોય છે. આ સમય સુધી દર્દીની કિડનીનો 80-90 ટકા હિસ્સો કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. કિડનીની કાર્યક્ષમતા નિષ્ફળ થઈ જાય છે અને દર્દીને ડાયાલિસીસની જરૂર પડે છે.
ભારતમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ
સંસદની સ્વાસ્થ્ય તથા કલ્યાણ સંબંધિત સ્થાયી સમિતિના રિપોર્ટ અનુસાર 9 ફેબ્રુઆરી સુધી દેશમાં 61668 દર્દી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની પ્રતીક્ષામાં હતા, જ્યારે 2024મા માત્ર 13476 કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ શકી. દેશમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂરિયાત અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પૂરુ કરવા વચ્ચે એક મોટી ખાઈ જોવા મળે છે. દિલ્હી, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કર્ણાટક જેવા ગણતરીના રાજ્યોમાં ટ્રાન્સપ્લાન્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, જેનાથી અન્ય રાજ્યોના દર્દીઓ મોટા પડકારનો સામનો કરી રહ્યાં છે.