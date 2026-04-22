Morning Heel Pain: સવારે ઉઠવાની સાથે એડીઓમાં થાય છે દુખાવો, જાણો કઈ બીમારીનો છે સંકેત?

Plantar Fasciitis Symptoms: એડીમાં દુખાવો થવો ઘણા લોકો માટે સામાન્ય વાત છે. સવારે ઉઠવાની સાથે ઘણા લોકોને ભયંકર દુખાવો થાય છે. આ દુખાવાને નજરઅંદાજ કરવો ભારે પડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:58 PM IST
Why Do My Heels Hurt In The Morning: સવારે ઉઠવાની સાથે એડીઓમાં દુખાવો થવો ઘણા લોકો માટે સામાન્ય વાત છે. જે ક્ષણે તમે પથારીમાંથી ઉઠો છો અને જમીન પર પહેલું પગલું ભરો છો, તે ક્ષણે તમને તમારી એડીમાં તીક્ષ્ણ, છરા મારવા જેવો દુખાવો અથવા જડતાનો અનુભવ થાય છે. હંમેશા લોકો તેને સામાન્ય થાક કે હળવી પરેશાની સમજી નજરઅંદાજ કરે છે, પરંતુ તે શરીરનો એક સંકેત હોઈ શકે છે, જેને સમજવો જરૂરી છે. આવો તમને જણાવીએ આવું કેમ થાય છે અને તેનાથી બચવા માટે શું કરવું  જોઈએ.

શું કહે છે એક્સપર્ટ?
હેલ્થ વિશે જાણકારી આપનાર વેબસાઇટ healthline અનુસાર સવારના સમયે એડીમાં દુખાવાનું સૌથી સામાન્ય કારણ પ્લાન્ટર ફેસાઇટિસ હોઈ શકે છે. આ પગના તળિયામાં રહેલી એક મોટી લિગામેન્ટમાં સોજાની સ્થિતિ હોય છે. રાત્રે આરામની સ્થિતિમાં તે હિસ્સામાં બ્લડ ફ્લો ઓછો થઈ જાય છે, જેનાથી સવારે ઉઠવાની સાથે જડતા કે દુખાવો વધુ થાય છે. કેટલીક મિનિટ ચાલ્યા બાદ આ દુખાવો થોડો ઓછો થઈ જાય છે, પરંતુ તેને નજરઅંદાજ કરવામાં આવે તો સામાન્ય વધી શકે છે.

એચિલીટ ટેન્ડિનાઇટિસની સમસ્યા
આ સિવાય અન્ય એક કારણ એચિલીસ ટેન્ડિનાઇટિસ પણ હોઈશકે છે. તેમાં પિંડલીના સ્નાયુઓને એડીથી જોડનારી નસમાં સોજા આવી જાય છે. આ સ્થિતિમાં સવારની સાથે આખો દિવસ દુખાવો રહે છે. ખાસ કરી તે લોકોમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે જે વધુ દોડે છે કે પગ પર વધુ દબાવ નાખ છે. કેટલાક મામલામાં આ દુખાવો રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે. આ એક ઓટોઇમ્યુન બીમારી છે, જેમાં શરીરની ઇમ્યુન સિસ્ટમ સાંધા પર અસર કરે છે. તેનાથી એડી અને પગમાં સોજા અને દુખાવો વધી શકે છે, જેનો વધુ અનુભવ સવારે થાય છે.

આ પણ હોઈ શકે છે સમસ્યા
જો દુખાવો ધીમે-ધીમે વધી રહ્યો છે અને ચાલવામાં સમસ્યા થઈ રહી છે તો તે સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચરનો પણ સંકેત હોઈ શકે છે. આ હાડકામાં નાની તિરાડની જેમ હોય છે, જે દબાવ કે ખોટી રીતે ચાલવા-દોડવાને કારણે થાય છે. આ સ્થિતિમાં દુખાવો રહે છે અને સમયની સાથે વધે છે. આ સિવાય થાઇરોઇડની સમસ્યાએટલે કે હાઇપોથાઇરોઇડ્ઝમ પણ એડીના દુખાવાનું કારણ બને છે. શરીરમાં હોર્મુનનું સંતુલન બગડવાથી પગ અને એડીમાં સોજા આવી શકે છે, જેનાથી સવારે ઉઠી દુખાવાનો અનુભવ થાય છે.

તેમાં કઈ રીતે રાહત મેળવી શકાય?
તેમાં બરફથી હળવી માલિસ, આરામ અને સ્ટ્રેચિંગ જેવા ઘરેલું ઉપાય રાહત આપીશકે છે. સવારે ઉઠી હળવી કસરત મદદરૂપ થઈ શકે છે. પરંતુ જો દુખાવો સતત રહે કે વધી જાય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. એડીનો આ દુખાવો સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ તે શરીરની અંદર ચાલી રહેલી મોટી સમસ્યાનો સંકેત પણ  હોઈ શકે છે, જો સમય પર ધ્યાન આપી અને સારવાર કરાવી ગંભીર સ્થિતિથી બચી શકાય છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

