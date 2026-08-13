/રાત્રે વારંવાર પેશાબ આવવો: સામાન્ય સમસ્યા કે ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ? જાણો 5 મોટા ખતરા

રાત્રે ઘણા લોકોને વારંવાર પેશાબ લાગે છે અને તેનાથી ઊંઘ પર અસર થાય છે. આ સ્થિતિ નોક્યુરિયા (Nocturia) હોઈ શકે છે. આ માત્ર એક આદત નથી, પરંતુ ઘણીવાર શરીરમાં છુપાયેલી કોઈ બીમારીનો સંકેત પણ હોઈ શકે છે. વારંવાર પેશાબ લાગવા પાછળ કિડની, મૂત્રાશય, હોર્મોન, હ્રયદ કે અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ જવાબદાર હોઈ શકે છે. આવો VNA હોસ્પિટલના હેડ ઓફ યુરોલોજી ડો. વિનીત મલ્હોત્રા પાસેથી જાણીએ કે રાત્રે વારંવાર પેશાબ લાગવાની સમસ્યા કેમ થાય છે?
1. ડાયાબિટીસ
ડાયાબિટીસના દર્દીઓને રાત્રે વારંવાર પેશાબ લાગી શકે છે. એટલે કે વારંવાર પેશાબ આવવો ડાયાબિટીસનો સંકેત હોઈ શકે છે. હકીકતમાં જ્યારે લોહીમાં સુગરનું સ્તર વધે છે તો શરીર વધારાના ગ્લૂકોઝને પેશાબ દ્વારા બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરે છે અને પેશાબની માત્રા વધી જાય છે. જો તમને વારંવાર પેશાબ આવવાની સાથે-સાથે, વારંવાર તરસ લાગે, વધુ ભૂખ લાગે કે કારણ વગર વજન ઘટે તો સુગરની તપાસ કરાવો.
2. પ્રોસ્ટેટનું વધવું
પુરૂષોમાં પ્રોસ્ટેટ વધવાને કારણે પણ રાત્રે વારંવાર પેશાબ આવવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. 50 વર્ષની ઉંમર બાદ ઘણા પુરૂષોમાં પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિની સાઇઝ વધવી એક સામાન્ય સમસ્યા છે. તેનાથી મૂત્રાશય સંપૂર્ણ રીતે ખાલી થતું નથી અને વારંવાર પેશાબ જવાની ઈચ્છા થાય છે. જો પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી આવે કે પેશાબ અટકી-અટકીને આવે તો યુરોલોજિસ્ટની સલાહ જરૂર લો.
3. યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન
યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ રાત્રે વારંવાર પેશાબ આવવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અનુસાર પુરૂષોની તુલનામાં મહિલાઓમાં યુટીઆઈના મામલા વધુ સામે આવે છે. પેશાબ કરવા સમયે બળતરા કે દુખાવો થવો પણ યુટીઆઈનો સંકેત હોઈ શકે છે. જો રાત્રે પેશાબ કરવા માટે વારંવાર ઉઠવું પડે છે તો એકવાર સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાંત કે યુરોલોજિસ્ટને જરૂર મળો.
4. ક્રોનિક કિડની રોગ
કિડની સાથે જોડાયેલા રોગને કારણે પણ રાત્રે વારંવાર પેશાબ જવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. હકીકતમાં કિડનીની કાર્યક્ષમતા ઓછી થવા પર શરીરમાં તરળ પદાર્થ અને વધારાના પદાર્થના સંતુલનમાં ફેરફાર આવવા લાગે છે, આ સ્થિતિમાં વારંવાર પેશાબ આવી શકે છે. આ સિવાય પગમાં સોજા, થાક-નબળાઈનો અનુભવ થવો અને બીપી વધી જવું પણ ક્રોનિક કિડની રોગનો સંકેત હોઈ શકે છે.
5. ઓવરએક્ટિવ બ્લેડર
સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC) અનુસાર આ સ્થિતિમાં મૂત્રાશય જરૂરથી વધુ સક્રિય થઈ જાય છે અને તેના કારણે થોડી માત્રામાં પેશાબ થવા પર પણ વારંવાર પેશાબની ઈચ્છા થાય છે. આ સમસ્યા દિવસ અને રાત બંને સમયે થઈ શકે છે. જો તમને આ સમસ્યા હોય તો એક વખત યુરોલોજિસ્ટને જરૂર મળો.