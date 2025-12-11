Prev
આખરે ઊંઘમાં કેમ આવે છે હાર્ટ એટેક? સામે આવ્યા 3 મોટા કારણો…1 મહિના પહેલાથી જ મળે છે આ સંકેતો

Heart Attack Ke Lakshan: હૃદયનો હુમલો આવવો અથવા હાર્ટ એટેક ખૂબ જ સામાન્ય બની ગયું છે. હવે તો લોકોને ઊઠતા-બેસતા, ક્યારેય પણ કોઈ પણ સમયે હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, જ્યારે કોઈને સૂતી વખતે હાર્ટ એટેક આવે અથવા રાત્રે હૃદયનો હુમલો થાય ત્યારે શું થશે? આવો, નિષ્ણાત પાસેથી જાણીએ.

Dec 11, 2025

Heart Attack While Sleeping Symptoms: હાર્ટ એટેકના કેસ ખૂબ જ સામાન્ય બની ગયા છે. હવે મોટાભાગના લોકોના મૃત્યુનું કારણ હાર્ટ એટેક જ છે અને તેમાં ફક્ત સામાન્ય લોકો જ નહીં પણ મોટા નામી અને ફિટ લોકો પણ સામેલ છે. રોજબરોજ આપણે જોઈએ છીએ કે હાર્ટ એટેકથી કોઈને કોઈનું મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે. ઘણીવાર આ કેસ ચાલતા-ફરતા, ખાતા-પીતા માણસ સાથે વધુ જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં, લોકોને ઘણીવાર મનમાં સવાલ થાય છે કે શું ઊંઘ દરમિયાન પણ હાર્ટ એટેક આવી શકે છે? જો એવું હોય તો કયા સંકેતો જોવા મળશે? આ અંગે ડૉક્ટરનું વિસ્તૃતમાં કહેવું છે કે ઊંઘમાં કેટલાક લોકોને હાર્ટ એટેક આવી શકે છે, તેથી સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.

કયા લોકોને ઊંઘમાં આવે છે હાર્ટ એટેક?
હાર્ટ એટેક કોઈ પણ વ્યક્તિને આવી શકે છે, પરંતુ નિષ્ણાતનું કહેવું છે કે તેના કેસ મોટાભાગે સ્થૂળતાનો શિકાર બનેલા લોકોમાં જોવા મળે છે. સંશોધન મુજબ, ઊંઘમાં આપણું હૃદય ખૂબ જ ધીમી ગતિએ કામ કરે છે અને હાર્ટ રેટ અને આરપીપી પણ ઓછા રહે છે. આના કારણે હૃદય પર દબાણ ઓછું રહે છે અને એટેક આવવાનો ખતરો વધી જાય છે.

વહેલી સવારે હાર્ટ એટેકનું વધુ જોખમ
નિષ્ણાત મુજબ વહેલી સવારે પણ હાર્ટ એટેક આવવાનો ખતરો વધુ રહે છે. જો તમે સવાર થયા પછી કેટલાક કલાકો એટલે કે વહેલી સવારે સૂતા રહો છો, તો આપણા કેટેકોલામાઇન્સ અને કોર્ટિસોલ જેવા હોર્મોન્સનું સ્તર વધી જાય છે. આનાથી બ્લડ પ્લેટલેટ્સમાં ક્લોટિંગ જામ થવાનો ખતરો રહે છે. આના કારણે હાર્ટ એટેક આવવાનો ખતરો બમણો વધી જાય છે.

હાર્ટ એટેકના લક્ષણો

  • છાતીમાં દુખાવો થવો
  • પસીનો આવવો
  • ઊલટી જેવું અનુભવવું

શરીર 1 મહિનો પહેલાથી આપે છે આ સંકેતો

શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી
મહેનત કરવા પર શ્વાસ ચઢવો ખૂબ જ સામાન્ય છે, પરંતુ જો તમારા કારણ વગર શ્વાસ વધારે ચઢવા લાગ્યો છે, તો તેનું કારણ છે કે તમારા ફેફસાંમાં પ્રવાહી જમા થઈ ગયું છે.

ચક્કર આવવા
ઘણીવાર મગજને યોગ્ય રીતે ઓક્સિજન મળી શકતું નથી, જેના કારણે વારંવાર ચક્કર આવે છે. આવી સ્થિતિમાં તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

હૃદયના ધબકારા પ્રભાવિત થવા
ઘણીવાર પસીનો આવવાનું શરૂ થઈ જાય છે અને હૃદયના ધબકારા ઉપર-નીચે થતા રહે છે. ક્યારેક ધીમા તો ક્યારેક ખૂબ જ ઝડપી ધબકે છે. આવી સ્થિતિમાં ડૉક્ટર સાથે વાત જરૂર કરો.

