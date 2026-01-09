પેટમાં કેન્સર કેમ થાય છે? શું કબજીયાતની સમસ્યા પણ બને છે કારણ?
આજના સમયમાં પેટ કેન્સરના મામલા ઝડપથી સામે આવી રહ્યાં છે. તેવામાં તેના કારણો સમજવા જરૂરી છે. સાથે તે પણ સમજવું જરૂરી છે કે શું કબજીયાતની સમસ્યા પેટ કેન્સરનું કારણ બની શકે છે. આવો તે વિશે ડોક્ટર પાસેથી જાણીએ.
આજકાલ પેટ કેન્સરના કેસ સતત વધી રહ્યાં છે. આ બીમારી ત્યારે થાય છે જ્યારે પેટના સેલ્સ અસામાન્ય રીતે વધવા લાગે છે અને સામાન્ય કાર્યને પ્રભાવિત કરે છે. આ કારણે પેટની સિસ્ટમ નબળી થઈ શકે છે અને ગંભીર સમસ્યા પેદા થઈ શકે છે. આ સિવાય ઘણા લોકોમાં કબજીયાતની સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે, જે પેટના સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરે છે. લાંબા સમય સુધી કબજીયાત રહેવાથી પેટની કાર્યક્ષમતા પ્રભાવિત હોય છે અને કેટલાક મામલામાં તે પેટ સાથે જોડાયેલી ગંભીર બીમારીનું કારણ બની શકે છે. આવો જાણીએ પેટમાં કેન્સર શું હોય છે અને શું કબજીયાત તેનું કારણ બની શકે છે.
પેટમાં કેન્સર કેમ થાય છે?
લેડી હાર્ડિંગ હોસ્પિટલમાં ડો. એલ. એચ. ઘાટેકર જણાવે છે કે પેટમાં કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે પેટના સેલ્સ અસામાન્ય રૂપે વધવા લાગે છે. આ સેલ સામાન્ય કાર્ય કરતા નથી અને ધીમે-ધીમે પેટની દીવાલ કે આસપાસના અંગોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેના વધવાના ઘણા કારણ છે. ઉંમર વધસી અને પરિવારમાં તેનો ઈતિહાસ હોવો તેનું જોખમ વધારે છે.
સતત તળેલું, મસાલેદાર અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાવું, ધુમ્રપાન અને દારૂનું સેવન પેટના સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર પાડી શકે છે. પેટમાં H. pylori બેક્ટેરિયા જેવા ઇન્ફેક્શન પણ કેન્સરનું કારણ બની શકે છે. પેટની નિયમિત તપાસ ન કરાવવા કે શરૂઆતી લક્ષણને નજરઅંદાજ કરવાથી બીમારી જલ્દી વધી શકે છે. તેથી સમય પર તપાસ અને સ્વસ્થ લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવવી જરૂરી છે.
ક્યારે કબજીયાતની સમસ્યા પણ બને છે પેટના કેન્સરનું કારણ?
કબજીયાટ એટલે કે મળત્યાગમાં મુશ્કેલી, પેટની સામાન્ય સિસ્ટમને પ્રભાવિત કરી શકે છે. લાંબા સમય સુધી રહેતી કબજીયાત પેટની દીવાલો પર પ્રભાવ પાડે છે અને આંતરિક સંક્રમણનો ખતરો વધારી શકે છે. કબજીયાતને કારણે ભોજન લાંબા સમય સુધી પેટમાં રહે છે, જેનાથી પેટના સેલ્સ પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.
સતત કબજીયાત રહેવાને કારણે ગેસ, અપચો અને પેટ ફૂલવા જેવી સમસ્યા પણ વધે છે. પરંતુ કબજીયાત પેટ કેન્સરનું કારણ નથી બનતી, પરંતુ તે પેટની સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાને વધારી જોખમ વધારી શકે છે. તેથી કબજીયાતની સમસ્યાને નજરઅંદાજ ન કરો અને સમય રહેતા ઉપાય અપનાવો.
પેટના સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી
ફાઇબર યુક્ત ડાયટ જેમ કે શાકભાજી, ફળ અને સંપૂર્ણ અનાજનું સેવન કરો.
પાણી પર્યાપ્ત માત્રામાં પીવો
નિયમિત શારીરિક એક્ટિવિટી કરો.
પ્રોસેસ્ડ, મસાલેદાર અને તળેલું ભોજન કરવાથી બચો.
કબજીયાત કે પેટમાં સમસ્યા થવા પર ડોક્ટરની સલાહ લો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
