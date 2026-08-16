/Chocolate Craving: માસિક સમયે ચોકલેટ કે મીઠાઈ ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા શા માટે થાય છે ? જાણો સાચું કારણ

Chocolate Craving During Period: પિરિયડના દિવસો દરમિયાન યુવતીઓને ચોકલેટ ખાવાની કે પછી મીઠી વસ્તુ ખાવાની ક્રેવિંગ થતી હોય છે. સામાન્ય દિવસોમાં ચોકલેટ ખાવાની ઈચ્છા પણ ન થતી હોય પરંતુ માસિક દરમ્યાન અચાનક જ ચોકલેટ ખાવાની ક્રેવિંગ થાય છે. માસિક દરમિયાન ચોકલેટ ખાવાની ક્રેવિંગ શા માટે થાય છે ચાલો તેનું કારણ જાણીએ.
પિરિયડ સમયે ચોકલેટ ખાવાની ક્રેવિંગ થવા પાછળ હોર્મોન્સ જવાબદાર હોય છે. ક્રેવિંગ એટલે કે કોઈ ખાસ વસ્તુ ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા થવી.. આ ઈચ્છા શરીરમાં બદલતા હોર્મોનના કારણે થાય છે. ક્રેવિંગ પીરીયડ શરૂ થાય ત્યારે વધી જાય છે કારણ કે માસિક સમયે શરીરમાં હોર્મોનમાં પણ ઘણા બધા ફેરફાર થતા હોય છે.
માસિક સમયે થતા હોર્મોનલ ફેરફાર
માસિક સમયે પ્રોજેસ્ટેરોન સહિતના હોર્મોનમાં ઝડપથી ઉતાર ચડાવ થતો હોય છે. માસિક સમયે બ્લડ સુગર સ્ટેબિલિટી પણ ઓછી થઈ જાય છે. પિરિયડ દરમિયાન સેરાટોનીન એક્ટિવિટી પણ ઓછી થઈ જાય છે. શરીરમાં થતા આ બધા ફેરફારના કારણે ખાસ પ્રકારના કુડ માટે ક્રેવિંગ વધી જાય છે. જેમાં સૌથી વધુ ચોકલેટ કે મીઠી વસ્તુ ખાવાની ક્રેવિંગ થાય છે.
માસિક દરમ્યાન શરીરની રેઝિસ્ટીંગ એનર્જીની જરૂરિયાત વધી જાય છે. આ સમયે શરીરને કામ કરવા માટે વધારે કેલરીની જરૂર હોય છે. આવા સમયે ચોકલેટ જેવી મીઠી વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. ચોકલેટ કે કોઈપણ મીઠી વસ્તુ ખાવાથી શરીરમાં કેવા ફેરફાર થાય તે પણ સમજો.
ચોકલેટ ખાવાથી શરીરમાં શું થાય?
માસિક દરમિયાન શરીરમાં સેરેટોનીન જે એક ફિલ ગુડ હોર્મોન છે તે ઓછું થવા લાગે છે. આવા સમયે શરીરને મીઠી વસ્તુ કે ચોકલેટ ખાવાની ઈચ્છા થાય છે જ્યારે તમે ચોકલેટ કે મીઠી વસ્તુ ખાવ છો તો તે ઇન્સ્ટન્ટ મૂડ બુસ્ટર નું કામ કરે છે. ચોકલેટ ખાવાથી રિલેક્સેશન ફીલ થાય છે અને શરીરને એનર્જી પણ મળે છે. કારણ કે ચોકલેટમાં સુગર, કેફીન, કાર્બ્સ સહિતના તત્વો હોય છે. માસિક સમયે સ્ત્રીને આ બધા જ પોષક તત્વોની જરૂર હોય છે કારણ કે આ વસ્તુઓ શરીરમાં ઓછી થતી હોય છે. ચોકલેટ ખાવાથી શરીરને બુસ્ટર મળે છે અને તુરંત એનર્જી ફીલ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)