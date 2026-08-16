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Chocolate Craving: માસિક સમયે ચોકલેટ કે મીઠાઈ ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા શા માટે થાય છે ? જાણો સાચું કારણ

Chocolate Craving During Period: માસિક સમયે યુવતીઓને અચાનક ચોકલેટ કે મીઠાઈ ખાવાની ક્રેવિંગ વધી જાય છે. આવું થવા પાછળ શરીરમાં થતા ફેરફાર જવાબદાર હોય છે. માસિક સમયે ચોકલેટ ખાવાથી શરીરમાં ખાસ પ્રકારના ફેરફાર થાય છે. આ ફેરફાર કયા છે ચાલો જાણીએ
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 16, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:22 AM IST
Chocolate Craving: માસિક સમયે ચોકલેટ કે મીઠાઈ ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા શા માટે થાય છે ? જાણો સાચું કારણ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Chocolate Craving: માસિક સમયે ચોકલેટ કે મીઠાઈ ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા શા માટે થાય છે ?
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