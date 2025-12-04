Prev
Morning Heart Attack Risk: સવારે કેમ વધી જાય છે હાર્ટ એટેકનો ખતરો? ડોક્ટરે જણાવ્યું મોટુ કારણ

Morning Heart Danger Zone: સવારે હાર્ટ એટેકનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આવું શા માટે થાય છે? ચાલો સમજાવીએ કે સવારે હાર્ટ એટેક કેમ આવે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:45 PM IST

સવારનો નવો દિવસ અને નવી શરૂઆત માનવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે આંખ ખુલે છે તો આપણે ફોન ચેક  કરીએ છીએ, જલ્દી-જલ્દી ઉઠી,  સીધા ભાગ-દોડમાં લાગી જઈએ. આ સમયે હ્રદય પર સૌથી વધુ ભાર પડે છે અને આ વાત કાર્ડિયોલોજિસ્ટ સૌથી વધુ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં હાર્ટ એટેકના આંકડા ચોંકાવનારા છે. દર વર્ષે 800,000 થી વધુ લોકો હાર્ટ એટેકનો ભોગ બને છે, અથવા લગભગ દર 40 સેકન્ડે એક. ઘણા કિસ્સાઓ પહેલાથી જ અસ્તિત્વમાં રહેલા હૃદય રોગને કારણે થાય છે, પરંતુ અચાનક કાર્ડિયાક એરેસ્ટ ચેતવણી વિના જીવ લઈ શકે છે.

જાગ્યા પછી શરીરમાં ઘણા ફેરફારો થાય છે. કોર્ટિસોલ, સ્ટ્રેસ હોર્મોન, વધે છે, બ્લડ પ્રેશર વધે છે અને પ્લેટલેટ્સ વધુ ચીકણા બને છે. આનો અર્થ એ છે કે હૃદયને સવારે સૌથી વધુ મહેનત કરવી પડે છે, ભલે તમે ચા બનાવવા માટે પણ ઉઠ્યા ન હોવ.

ડો. સંજય ભોજરાજ જણાવે છે કે સવારના સમયે હાર્ટ માટે 'હાઈ એલર્ટ વિન્ડો' હોય છે. રિસર્ચ પણ તે સાબિત કરે છે કે સવારે 7 કલાકથી 11 કલાક વચ્ચે  હાર્ટ એટેક  અને અચાનક કાર્ડિયાક ડેથની ઘટનાઓ સૌથી વધુ થાય છે. દિવસમાં એક નાનો બીજો પીક સાંજે 5થી 6 વાગ્યા વચ્ચે જોવા મળે છે.

આ ખતરો ત્યારે વધી જાય છે જ્યારે લોકો ઉઠવાની સાથે ઝડપથી બધા કામ કરે છે. ખાલી પેટ કોફી, પાણી છોડી દેવું, દવાઓ ભૂલી જવી અને સીધું કામમાં લાગી જવું. શરીર પહેલાથી અંદર તણાવમાં હોય છે અને ઉપરથી સીધુ આ રૂટીન હાર્ટ પર વધુ દબાણ કરે છે.

ડોક્ટરો પ્રમાણે સવારે ધીમે-ધીમે કામ શરૂ કરવું હાર્ટ માટે સારૂ છે. ઉઠતાં જ પાણી પીવું, દવાઓ સમય પર લેવી અને હળવો નાસ્તો કે પ્રોટીનથી ભરપૂર ડ્રિંક લેવું હાર્ટને રાહત આપે છે. તેનાથી સવારે હાર્ટ સ્ટ્રેસની વિંડો ઘટી જાય છે.

સવારે જો સમય મળે તો 10થી 15 મિનિટ ચાલવું, સ્ટ્રેચિંગ કે બસ ધીમી ચાલમાં ઘરમાં ફરવું પણ હાર્ટ માટે ફાયદાકારક છે. શરીરની શરૂઆત અચાનક ઝટકાથી ન કરવી જોઈએ.

ડોક્ટરો માને છે કે જો લોકો તેમની સવારની આદતોમાં થોડા ફેરફાર કરે, તો તેઓ હૃદયરોગના હુમલા અને અચાનક હૃદયરોગથી મૃત્યુનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકે છે. થોડું પાણી, થોડો આરામ અને થોડી હલનચલન એ હૃદયને જરૂરી છે.
 

