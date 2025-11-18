Morning sugar: સવારે કેમ હાઈ થઈ જાય છે બ્લડ સુગર, તે કેટલું ખતરનાક અને શું છે મેનેજ કરવાની રીત?
blood sugar: આજકાલ, લોહીમાં સુગરનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે ઘણી બીમારીઓ થઈ રહી છે. ચાલો સમજાવીએ કે સવારે વહેલા ઉઠીને લોહીમાં શર્કરાનું સ્તર કેમ વધે છે અને તેને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય.
Trending Photos
High Blood Sugar: સવારે ઉઠો ત્યારે તમારા બ્લડ સુગરનું સ્તર હાઈ હોય તો તે ચિંતાજનક વાત છે. ખાસ કરીને જો તમે રાતોરાત કંઈ ખાધું ન હોય. ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ અથવા પ્રિડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકો માટે આ પરિસ્થિતિ વધુ મૂંઝવણભરી છે. જો કે, નિષ્ણાતો સમજાવે છે કે ખાલી પેટે હાઈ બ્લડ સુગર સામાન્ય છે, અને તે કુદરતી શારીરિક પ્રક્રિયાઓ અને જીવનશૈલી બંને પરિબળોને કારણે થાય છે. સૌથી સામાન્ય કારણ સવારની ઘટના છે. આ સમય સવારે 2 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધીનો છે જ્યારે શરીર કોર્ટિસોલ, ગ્રોથ હોર્મોન, ગ્લુકોગન અને એડ્રેનાલિન જેવા ચોક્કસ હોર્મોન્સ મુક્ત કરે છે. આ હોર્મોન્સ શરીરને દિવસની પ્રવૃત્તિઓ માટે તૈયાર કરે છે, અને આ સમય દરમિયાન, લીવર સવારે ઉર્જા પ્રદાન કરવા માટે લોહીના પ્રવાહમાં ગ્લુકોઝ મુક્ત કરે છે.
સારી રીતે કાર્યરત ઇન્સ્યુલિન ધરાવતા લોકોમાં, શરીર ઝડપથી વધારાનું ગ્લુકોઝ પ્રક્રિયા કરી શકે છે. જો કે, ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ અથવા ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર ધરાવતા લોકોમાં, આ ગ્લુકોઝ સંતુલિત થઈ શકતું નથી, જેના કારણે સવારે બ્લડ સુગર અપેક્ષા કરતાં વધુ વધે છે. ગુરુગ્રામ સ્થિત ફિઝિયોલોજિસ્ટ ડૉ. નલિન વિકાસ કહે છે કે આ પ્રક્રિયા શરીર માટે સામાન્ય છે, પરંતુ ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકારના કિસ્સામાં, તે બ્લડ સુગર વધારી શકે છે.
આ કારણે પણ વધે છે સુગર
કેટલાક મામલામાં સવારે હાઈ સુગર સોમોજી ઇફેક્ટને કારણે પણ હોઈ શકે છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે રાત્રે બ્લડ સુગર ખૂબ નીચે જતું રહે છે અને શરીર તેને બચાવવા માટે સ્ટ્રેસ હોર્મોન રિલીઝ કરે છે. આ હોર્મોન બ્લડ સુગરને જરૂર કરતા વધારે છે અને સવારનું રીડિંગ હાઈ આવે છે. ઘણીવાર લોકો તેને ડોન ફિનોમેનન સમજે છે, પરંતુ હકીકતમાં તે રાતના હાઇપોગ્લાઇસીમિયાનું રિબાઉન્ડ હોય છે. હોર્મોનલ કારણો સિવાય ઘણા લાઇફસ્ટાઇલ કારણ પણ સવારે સુગર વધારે છે. તણાવ અને ખરાબ ઊંઘ કોર્ટિસોલ વધારે છે, જેનાથી ઇંસુલિન રેસિસ્ટેન્સ વધી જાય છે. મોડી રાત્રે ખાવુ, ખાસ કરી કાર્બ્સ કે સ્વીટ, રાત્રે ગ્લૂકોઝને ઉંચુ રાખે છે. દવાઓ ખોટા સમયે લેવી પણ ફાસ્ટિંગ સુગરને બગાડી શકે છે. આ સિવાય ઓછી એક્ટિવિટી શરીરને ગ્લૂકોઝનો ઉપયોગ કરવામાં નબળું બનાવે છે.
કઈ રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય
ડો. વિકાસ સલાહ આપે છે કે આ બધા કારણોને સમજી સવારનું સુગર કંટ્રોલ કરી શકાય છે. તેઓ ભાર આપે છે કે ડાયાબિટીસ મેનેજમેન્ટ માત્ર દવા પર ટકેલું નથી, પરંતુ ખાનપાન, ઊંઘ, તણાવ અને ગતિવિધિનું સંતુલન જરૂરી છે. સાંજના સમયે હળવો કે લો-કાર્બ ખોરાક લેવો રાત્રે ગ્લૂકોઝ સ્પાઇક રોકે છે. ડિનર બાદ થોડો સમચ ચાલવાથી ઇંસુલિન સેન્સિટિવિટી સારી થાય છે. ઊંઘ અને તણાવનું ધ્યાન રાખવાથી હોર્મોનલ બેલેન્સ રહે છે. ક્યારેક રાત્રે બ્લડ સુગર ચેક કરવું મદદ કરે છે. સૌથી જરૂરી છે કે દવાનો સમય ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર સેટ કરવો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે