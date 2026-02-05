Dal Soaking: બાફતા પહેલા દાળ અને કઠોળને પલાળવા શા માટે જરૂરી ? પલાળ્યા વિના દાળ બાફો તો શું થાય ?
Dal Soaking Benefits: દાળ અને કઠોળને બાફતા પહેલા તેને પાણીમાં પલાળવી જરૂરી છે. દાળ પલાળવાથી તેને બાફવામાં સરળતા રહે છે તેવું લોકો માને છે પરંતુ દાળ પલાળવાનું સાચું કારણ આપણા સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલું છે.
Dal Soaking Benefits: વેજિટેરિયન લોકો માટે દાળ અને કઠોળ સુપરફૂડ છે. દાળ અને કઠોળના માધ્યમથી શરીરને દરેક પ્રકારના પોષક તત્વો મળે છે. વેજિટેરિયન લોકો માટે દાળ અને કઠોળ પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. જે લોકો ડાયટિંગ કરતા હોય તેમને પણ દાળ અને કઠોળ ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. રોજ એક વાટકી દાળ પીવી જ જોઈએ. તેનાથી શરીરને ફાઇબર, પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ જેવા જરૂરી પોષક તત્વો મળે છે. આપણે ત્યાં દાળ અને કઠોળમાં પણ અલગ અલગ વેરાઈટી હોય છે. દરેક ઘરમાં રોજ અલગ અલગ પ્રકારની દાળ બને છે.
દાળ અને કઠોળનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેને પલાળવામાં આવે છે. કઠોળનો ઉપયોગ તો તેને પાણીમાં પલાળીને કર્યા પછી જ કરવામાં આવે છે પરંતુ દાળ ઘણા લોકો પલાળ્યા વિના ડાયરેક્ટ બાફતા હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દાળને પણ બાફતા પહેલા થોડા કલાક પાણીમાં પલાળવી જોઈએ. કઠોળની જેમ દાળને પણ પાણીમાં પલાળવી જરૂરી છે. જો તમે દાળને પાણીમાં પલાળ્યા વિના બાફી અને ઉપયોગમાં લેશો તો તેના કારણે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જી હા, તમે બરાબર જ વાંચી રહ્યા છો જો દાળને પાણીમાં પલાળ્યા વિના બાફી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો તેના કારણે પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ અને યુરિક એસિડ વધવા જેવી તકલીફ પણ થઈ શકે છે.
દાળને પાણીમાં પલાળવી શા માટે જરૂરી ?
તમે ઘણા લોકો પાસેથી એવી ફરિયાદ સાંભળી હશે કે તે કોઈ ખાસ પ્રકારની દાળ ખાય પછી તેને પેટમાં ગેસ કે બ્લોટીંગ થઈ જાય છે. આ સમસ્યા ઘણા બધા લોકોને નડતી હોય છે. આ સિવાય કેટલાક લોકો દાળ ખાય તો તેમનું યુરિક એસિડ વધી જતું હોય છે. તેનું મુખ્ય કારણ હોય છે દાળને પાણીમાં ન પલાળી હોય. દાળને પાણીમાં પલાળવી એટલા માટે જરૂરી છે કે તેમાં રહેલા એન્ટી ન્યુટ્રીયન્સ પાણીમાં પલાળવાથી નષ્ટ થાય છે. પાણીમાં પલાળેલી દાળને બાફી અને પછી ઉપયોગમાં લેશો તો તે પાચનમાં હળવી રહેશે અને તેના પોષક તત્વ પણ શરીર સારી રીતે પચાવી શકશે.
દાળ અને કઠોળને પાણીમાં પલાળવાની રીત
ચણા રાજમાં અડદ જેવા કઠોળને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા સાતથી આઠ કલાક પાણીમાં પલાળવા જોઈએ. જો તમારે દિવસે કઠોળનો ઉપયોગ કરવો હોય તો રાત્રે કઠોળ પાણીમાં પલાળી દેવા. આ સિવાય વાત રહી દાળની તો દાળને પલાળવાનો સમય અલગ અલગ હોય છે. જેમકે તુવેર, દાળ, ચણા દાળ, અડદની દાળ વગેરેને બાફતા પહેલા બેથી ત્રણ કલાક પાણીમાં પલાળવી જોઈએ. જેથી તે પચવામાં હળવી રહે અને ઝડપથી કુક પણ થઈ જાય.. આ સિવાય મસૂરની દાળ મગની દાળને તમે 30 મિનિટ પલાળો તો પણ પૂરતું છે.. દાળને પાણીમાં પલાળતા પહેલા ત્રણથી ચાર વખત પાણીથી સારી રીતે ધોવી જોઈએ..
પલાડેલી દાળ ખાવાથી શું ફરક પડે ?
જો તમે દાળને બાફતા પહેલા તેને સારી રીતે પલાળો છો અને પછી તેનો ઉપયોગ કરો છો તો તેનાથી શરીરમાં મિનરલ્સ અવશોષણ માં વૃદ્ધિ થાય છે. દાળને પાણીમાં પલાળવાથી તેમાં એવા એન્જાઈન સક્રિય થાય છે જે ફાઈલ્ટિક એસિડને તોડવામાં મદદ કરે છે.. દાળને પલાળીને ઉપયોગમાં લીધી હશે તો કેલ્શિયમ આયરન જેવા પોષક તત્વોના અવશોષણમાં સરળતા રહે છે. આ સિવાય જ્યારે તમે દાળને પાણીમાં પલાળો છો તો તેમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ પણ વધી જાય છે. તમે દાળને પલાળીને ખાવ છો તો તેમાં રહેલું ઝીંક, કેલ્શિયમ અને પ્રોટીન સરળતાથી પચે છે.
દાળને પલાળ્યા વિના ખાવાથી થતા નુકસાન
જો તમે દાળને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા પલાળતા નથી તો આવી દાળ ખાવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. બાફતા પહેલા દાળને પલાળી ન હોય તો તેમાં રહેલા હાનિકારક એન્જાઈમ નીકળતા નથી અને પેટમાં જાય છે. આ એન્જાઈમ ગેસ, બ્લોટિંગ જેવી સમસ્યાનું કારણ બને છે. આવી દાળ ખાવી યુરિક એસિડના પેશન્ટ માટે હાનિકારક છે કારણ કે તેનાથી યુરિક એસિડ વધી શકે છે.
