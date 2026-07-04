/જમવામાં ખીર કે રબડી ખાધી હોય તો પછી છાશ પીવાય કે નહીં ?

Virodhi Aahar: આજની જનરેશનના યુવાનો જેને Gen Z કહેવામાં આવે છે તે રીતરીવાજો, ઘરગથ્થુ ઉપાયો, આહાર સંબંધિત કેટલીક વાતોને ત્યાં સુધી નથી માનતા જ્યાં સુધી તેમને વિશ્વાસ ન આવે કે આ કામ શા માટે કરવાનું છે. એટલે કે તેમને દરેક વાતમાં સ્પષ્ટતા જોઈતી હોય છે. જેમકે દહીં અને દૂધ એકસાથે ખાવું. જ્યારે ઘરમાં વડીલો દૂધવાળી વસ્તુ ખાધા પછી છાશ પીવાની મનાઈ કરે તો તેમાં પણ પ્રશ્ન થાય છે શા માટે ? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ અમે તમને આપીએ.
આયુર્વેદનો વિરુદ્ધ આહારનો નિયમ
દહીં અને દૂધ એક સાથે ન ખાવા તે વાત ઘરના વડીલો જૂનવાણી હોવાથી કરતાં હોય છે એવું નથી. આ આયુર્વેદનો નિયમ છે. આયુર્વેદ અનુસાર અમુક વસ્તુઓ વિરુદ્ધ આહાર ગણાય છે. જેમાંથી એક છે દૂધ અને દહીં. આમ તો દૂધ સાથે ઘણી વસ્તુઓ ખાવાની મનાઈ હોય છે પણ દહીં એવી વસ્તુ છે જેનો ઉપયોગ રોજ ઘરમાં થતો હોય છે. ખીર દૂધમાંથી બને છે અને છાશ દહીંમાંથી એટલા માટે છાશ અને ખીર એકસાથે ન ખાવી એવું કહેવામાં આવે છે.
ખીર ખાધા પછી છાશ પીવાથી શું થાય ?
હવે તો મોટાભાગના લોકો જમવામાં ખીર, રબડી જેવી દૂધની મીઠાઈ ખાધા પછી છાશ પીતા જોવા મળે છે. તેઓ એવું સમાધાન કાઢે છે કે જમતી વખતે મીઠાઈ ખાઈ લે અને જમ્યા પછી છાશ પીવે. પરંતુ આ રીતે પણ છાશ અને દૂધ એકસાથે કરવું હાનિકારક છે. કારણ કે દૂધની મીઠાઈ અને છાશ બંને વિરુદ્ધ આહાર છે. તેને એકસાથે લેવાથી પાચનની તકલીફો થઈ શકે છે. એટલા માટે મોટાભાગે એવું થાય છે કે આવું ભોજન કર્યા પછી સાંજ સુધી પેટ ભારે રહે છે, અપચા જેવું લાગે છે. જો તમારે છાશ પીવી જ હોય તો તેના માટે પેટનો થોડો સમય આપવો જરૂરી છે.
ખીર ખાધા પછી કેટલીવારે છાશ પી શકાય ?
આયુર્વેદ અનુસાર જો તમે જમવામાં પેટ ભરીને ખીર ખાધી છે તો પછી છાશ, દહીં કે લસ્સી કોઈપણ વસ્તુ પીવાનું ટાળવું. અને જો પીવું જ હોય તો 2 થી 3 કલાકના અંતર પછી દહીંમાંથી બનેલી કોઈપણ વસ્તુ લઈ શકાય છે. કારણ એવું છે કે ખીર પચવામાં ભારે હોય છે. જ્યારે છાશ પેટમાં પાચક રસને સક્રિય કરે છે. બંને એકસાથે લેવામાં આવે તો પેટમાં ગેસ અપચો અને એસિડિટી પણ થઈ શકે છે.
તો હવે જ્યારે પણ જમવામાં ખીર કે દૂધથી બનેલી કોઈપણ વસ્તુ ખાધી હોય તો પછી છાશ પીવાનું ટાળવું અથવા 2 કલાક પછી પીવી. જેથી પેટમાં ગડબડ ન થાય. અને પેટ જમ્યા પછી કલાકો સુધી ભારે ન લાગે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)