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જમવામાં ખીર કે રબડી ખાધી હોય તો પછી છાશ પીવાય કે નહીં ?

Virodhi Aahar: શું તમારી સાથે એવું ક્યારેય થયું છે કે જમવામાં ખીર કે રબડી જેવી દૂધની વાનગી હોય અને તેની સાથે ઘરના વડીલો છાશ પીવાની મનાઈ કરતાં હોય ? જો હા તો તમારા મનમાં પણ પ્રશ્ન થતો હશે કે આવું શા માટે હશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ શા માટે વડીલો દૂધવાળી વસ્તુ ખાધા પછી છાશ પીવાની મનાઈ કરતાં હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 04, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:28 PM IST
જમવામાં ખીર કે રબડી ખાધી હોય તો પછી છાશ પીવાય કે નહીં ?
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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