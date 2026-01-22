Hidden Signs Of Kidney Damage: માત્ર પુરૂષોમાં જોવા મળે છે કિડની ડેમેજના આ લક્ષણ, 99% લોકો કરે છે નજરઅંદાજ
Kidney Damage: કિડનીની બીમારી ઝડપથી વધી રહી છે, ખાસ કરીને પુરૂષોમાં તેની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. આવો તમને તેના કારણો વિશે જણાવીએ, જેને મોટા ભાગના લોકો નજરઅંદાજ કરે છે.
Kidney Health In Men: આજકાલ ઘણા પુરૂષો પોતાની તાકાત અને ફિટનેસ પર ખાસ ધ્યાન આપે છે. જિમ જવું, મસલ્સ બનાવવા અને હાર્ટના સ્વાસ્થ્યનો ખ્યાલ રાખવો તેની પ્રાથમિકતા હોય છે. પરંતુ આ દોડમાં શરીરના એક મહત્વના અંગ કિડનીના સ્વાસ્થ્યને નજરઅંદાજ કરવામાં આવે છે. કિડની સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓનો એક શરૂઆતી અને શાંત સંકેત છે કે યુરિનમાં પ્રોટીનનું આવવું, જેને મેડિકલ ભાષામાં પ્રોટીન્યૂરિયા કહેવામાં આવે છે.
શરૂઆતી સમયમાં પ્રોટીન્યુરિયાના કોઈ લક્ષણ જોવા મળતા નથી, પરંતુ તે આંતરિકરૂપમાં કિડનીમાં થઈ રહેલા નુકસાનનો ઇશારો હોઈ શકે છે. જો સમય રહેતા તેના પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો આગળ જતાં તે ગંભીર બીમારીનું રૂપ લઈ શકે છે. મેદાંતા, ગુરૂગ્રામમાં નેફ્રોલોજી અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટના સીનિયર ડાયરેક્ટર ડોક્ટર મનીશ જૈન પ્રમાણે હંમેશા પુરૂષ આ છુપાયેલા સંકેતને ઓળખી શકતા નથી. તેમણે આ વિશે વાત કરી છે.
કિડની કઈ રીતે કામ કરે છે?
કિડની આપણા શરીરની ફિલ્ટર સિસ્ટમ છે. તે લોહીમાંથી ગંદકી અને વધારાનો તરળ પદાર્થને ગાળી પેશાબ દ્વારા બહાર કાઢે છે. આ સાથે બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવા, શરીરમાં ઈલેક્ટ્રોલાઇટ્સનું સંતુલન બનાવી રાખવા અને રેડ બ્લડ સેલ્સને બનાવવામાં પણ તેની મહત્વની ભૂમિકા હોય છે. સ્વસ્થ કિડનીમાં રહેલ ખાસ ફિલ્ટર (ગ્લોમેરૂલી) તે ખાતરી કરે છે કે પ્રોટીન જેવા મોટા તત્વ યુરિનમાં ન જાય.
પ્રોટીન્યૂરિયા શું છે અને કેમ છે ખતરનાક?
જ્યારે કિડનીના આ ફિલ્ટર ખરાબ થવા લાગે છે, તો પ્રોટીન પેશાબના માર્ગે બહાર નીકળે છે. જો આ સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી રહે તો તેની અવગણના ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. શરૂઆતમાં તો કોઈ મુશ્કેલી થતી નથી, તેથી તેને કિડનીની સાયલન્ટ બીમારી પણ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ જેમ-જેમ નુકસાન વધે છે, પગ અને ઘૂંટણમાં સોજા, થાક, ફીણવાળું પેશાબ અને રાત્રે વારંવાર પેશાબ લાગવા જેવી સમસ્યા જોવા મળે છે.
પુરૂષોમાં આ સમસ્યા વધારે કેમ?
પુરૂષોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર નાની ઉંમરમાં થવાની સંભાવના વધુ હોય છે, જે કિડની ખરાબ થવાનું સૌથી મોટું કારણ છે. આ સિવાય ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસનો ખતરો પણ પુરૂષોમાં વધુ જોવા મળે છે, જે સમયની સાથે કિડનીને નુકસાન પહોંચાડે છે. વધતી ઉંમરમાં પ્રોસ્ટેટ વધવાની સમસ્યા પણ યુરિનમાં વિક્ષેપ પેદા કરી શકે છે, જેનાથી કિડની પર ભારણ વધે છે. સાથે ધૂમ્રપાન, દારૂનું સેવન, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ અને રેડ મીટનું વધુ સેવન પણ નુકસાન કરે છે. લક્ષણોને નજરઅંદાજ કરવાથી બીમારીની ઓળખ અને સારવારમાં વિલંબ થાય છે.
પ્રોટીન્યુરિયાની ઓળખ કઈ રીતે કરવી?
તેની ઓળખ માટે કોઈ જટિલ તપાસની જરૂર પડતી નથી. એક સામાન્ય યુરિન ટેસ્ટથી પણ પેશાબમાં પ્રોટીનની માહિતી મેળવી શકાય છે. જો રિપોર્ટમાં પ્રોટીન આવે છે તો ડોક્ટર આગળની તપાસ જેમ કે સ્પોટ યુરિન પ્રોટીન-ક્રિએટિનિન રેશિયો, 24 કલાકના યુરિનની તપાસ અને લોહીના ટેસ્ટથી કિડનીની સ્થિતિની માહિતી મેળવે છે.
કિડનીને હેલ્ધી રાખવાના સરળ ઉપાય
કિડનીના સ્વાસ્થ્ય માટે સૌથી જરૂરી છે કે બ્લડ પ્રેશર અને બ્લડ સુગરને કાબુમાં રાખો, જો તેની સમસ્યા હોય તો ડોક્ટરની સલાહથી દવા, ખાનપાન અને નિયમિત કસરત અપનાવો. વજનને નિયંત્રણમાં રાખો, કારણ કે મોટાપો હાઈ બીપી અને ડાયાબિટીસ બંનેનો ખતરો વધારે છે. દરરોજના ખાનપાનમાં પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, વધુ લાલ માંસ અને મીઠા પીણા ઓછા કરો અને ફળ, શાકભાજી, સંપૂર્ણ અનાજ અને હળવા પ્રોટીનને સામેલ કરો. આ સાથે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવતા રહો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
